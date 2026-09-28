A Swift e sua comunidade inovam para trazer a facilidade dos pagamentos domésticos ao consumidor para a experiência de transações internacionais

A Swift e sua comunidade global estão dando mais um passo para tornar os pagamentos internacionais tão simples quanto os nacionais.

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Hoje, milhões de consumidores utilizam sistemas como o Bizum, o PayID da AP+ e o Pix para enviar dinheiro rapidamente e com facilidade dentro de seus próprios mercados, sem precisar conhecer os dados bancários do destinatário. A SWIFT está se unindo a esses sistemas, a bancos, a prestadores de serviços de pagamento e a fornecedores de tecnologia de quatro continentes para oferecer a mesma experiência intuitiva além das fronteiras. Essa abordagem permitirá a associação segura de identificadores familiares, já registrados em sistemas nacionais, como números de celular, e-mail e endereços de pagamento virtuais, para transações internacionais pela Swift.

Essa iniciativa marca a próxima etapa no desenvolvimento do sistema de pagamentos a consumidores da SWIFT. Lançada em junho, a estrutura já conta com a participação de mais de cem bancos e vem aprimorando a experiência de ponta a ponta por meio da transferência do valor integral, da maior previsibilidade e da liquidação mais rápida possível em escala global. Ela se baseia em uma transformação mais ampla da experiência dos pagamentos transfronteiriços: 75% das transações via SWIFT chegam ao banco destinatário em até 10 minutos — muitas vezes, em questão de segundos.

Juan Martinez, diretor-gerente da Plataforma de Pagamentos da Swift, afirmou: “Nossa missão é tornar o envio de dinheiro para o exterior tão simples quanto enviar dinheiro dentro do próprio país. Juntamente com nossa comunidade, já transformamos a velocidade e a previsibilidade com que os pagamentos internacionais são processados. Agora, estamos indo além, inovando com nossa comunidade para eliminar a complexidade já no primeiro clique, para que as pessoas possam enviar dinheiro para o exterior com mais confiança.”

As organizações participantes incluem:

Australian Payments Plus (AP+)

Banco de Crédito del Perú

Banorte

BBVA

Bizum

Bradesco

Caixabank

Citizens Bank

Commonwealth Bank of Australia

DBS

IDFC FIRST Bank

Ouribank

TerraPay

Veritran

Lynn Kraus, CEO da Australian Payments Plus (AP+): “Os australianos já estão acostumados a usar o PayID para enviar dinheiro usando um número de celular ou endereço de e-mail, sem precisar se lembrar dos dados da conta bancária. A oportunidade de levar essa mesma simplicidade aos pagamentos internacionais é realmente empolgante e representa um passo importante para fazer com que os pagamentos internacionais se tornem cada vez mais semelhantes aos pagamentos domésticos.”

Ricardo Velazquez Rodriguez, diretor da Divisão de Serviços Bancários Internacionais do Banorte, afirmou: “No Banorte, nossa prioridade é tornar os pagamentos internacionais mais simples e acessíveis para os nossos clientes. O Pay by Alias tem o potencial de transformar as transações transfronteiriças, tornando-as mais intuitivas e reduzindo sua complexidade por meio de identificadores de fácil uso. Estamos orgulhosos por apoiar essa iniciativa e contribuir para um ecossistema global de pagamentos mais conectado e acessível.”

Raouf Soussi, diretor global de Soluções Internacionais do BBVA, afirmou: ”Nossa ambição é simples: os pagamentos internacionais devem ser tão fáceis e intuitivos quanto os nacionais. Para alcançar esse objetivo, é necessário que o setor trabalhe em conjunto, conectando infraestruturas e eliminando a complexidade para os clientes. Por isso, temos o prazer de participar da iniciativa da SWIFT e contribuir para a exploração de novas maneiras de tornar os pagamentos internacionais mais simples, rápidos e acessíveis.”

Fernando Rodríguez, diretor-gerente adjunto de Expansão Internacional da Bizum, afirmou: “O sucesso das soluções de pagamento de conta para conta nos mercados europeus e em outros mercados nacionais demonstra o potencial desse modelo para proporcionar pagamentos instantâneos, simples e seguros entre pessoas, diretamente de suas contas bancárias. A prova de conceito da Swift é um passo importante para conectar essas soluções e permitir que as pessoas enviem e recebam dinheiro facilmente entre a Espanha e outros continentes. Esse marco representa um passo visionário rumo ao estabelecimento dos elementos fundamentais para os pagamentos internacionais, em linha com os objetivos do G20.”

Marcos Cavagnoli, diretor-geral de Produtos Digitais do Bradesco, afirmou: “O Bradesco tem orgulho de apoiar a iniciativa ‘pay by alias’ da Swift, contribuindo para um futuro em que os pagamentos internacionais sejam tão simples, intuitivos e seguros quanto os pagamentos instantâneos nacionais. Ao utilizar identificadores proxy confiáveis, podemos oferecer uma melhor experiência ao cliente e, ao mesmo tempo, acelerar a conectividade global.”

Paul Margarites, vice-presidente executivo de Soluções de Produtos de Cash Management Comercial do Citizens Bank, afirmou: “À medida que proprietários e gestores de empresas administram cada vez mais recursos por meio de diversas instituições financeiras e plataformas de pagamento, a interoperabilidade e a facilidade de uso se tornaram mais importantes do que nunca. A colaboração contínua em todo o ecossistema de pagamentos ajuda a desenvolver ideias que podem tornar as experiências de pagamento mais intuitivas, eficientes e acessíveis.”

Bruno Foresti, diretor de Tesouraria do Ouribank, afirmou: “O Pay By Alias ??representa um passo importante na evolução dos pagamentos transfronteiriços, trazendo a simplicidade das experiências de pagamento instantâneo doméstico para as transações internacionais. Ao conectar o ecossistema do Pix, do Brasil, à rede global da Swift, o Ouribank está ajudando a construir uma maneira mais simples, rápida e segura de movimentar dinheiro entre fronteiras. É assim que se transformam fronteiras em possibilidades.”

Sobre a Swift

A Swift é uma cooperativa global de propriedade de seus membros e líder mundial na prestação de serviços seguros de mensagens financeiras. Oferecemos à nossa comunidade uma plataforma de mensagens e padrões de comunicação, bem como produtos e serviços que facilitam o acesso, a integração, a identificação, a análise e o cumprimento de requisitos regulatórios.

Por meio de nossa plataforma de mensagens e de nossos produtos e serviços, conectamos mais de 12.500 instituições bancárias e de valores mobiliários, infraestruturas de mercado e clientes corporativos em mais de 200 países e territórios. Apesar de não manter fundos ou administrar contas em nome dos clientes, possibilitamos que nossa comunidade global de usuários se comunique com segurança e troque mensagens financeiras padronizadas de maneira confiável. Dessa forma, apoiamos os fluxos financeiros globais e locais, bem como o comércio em todo o mundo.

Como seu provedor de confiança, buscamos incansavelmente a excelência operacional, apoiamos nossa comunidade no enfrentamento de ameaças cibernéticas e procuramos continuamente formas de reduzir custos, riscos e ineficiências operacionais. Nossos produtos e serviços atendem às necessidades da comunidade em áreas como acesso e integração, inteligência de negócios, dados de referência e conformidade no combate a crimes financeiros. A Swift também reúne a comunidade financeira — global, regional e localmente — para moldar práticas de mercado, definir padrões e debater questões de interesse mútuo.

Com sede na Bélgica, a governança e a supervisão internacionais da Swift reforçam o caráter globalmente inclusivo de sua estrutura cooperativa. A rede de escritórios da Swift em todo o mundo garante uma presença ativa em todos os principais centros financeiros.

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