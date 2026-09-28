Consolidação de dívidas: estratégia para aliviar o orçamento

Com o final do ano se aproximando, surge a expectativa de fechar o ano com as contas organizadas e começar o próximo já no controle do orçamento. Para muitas pessoas, porém, esse fechamento é dificultado por um problema comum: várias dívidas pequenas, espalhadas entre cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal, cada uma com uma taxa de juros diferente e, quase sempre, alta.

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Consolidar dívidas consiste em substituir diferentes empréstimos ou financiamentos por uma única operação com juros menores. A estratégia é recomendada por especialistas quando reduz o custo financeiro total e facilita o controle do orçamento, especialmente para quem acumula dívidas em modalidades como cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal.

A lógica é simples: em vez de manter parcelas separadas com taxas que podem superar 10% ao mês, o consumidor reúne tudo em uma única operação, com uma taxa de juros menor e um só vencimento para acompanhar. Na prática, isso reduz não apenas a complexidade do orçamento, mas também pode liberar recursos no orçamento para se reorganizar com uma parcela bem mais baixa.

O fator que determina o quanto essa troca vale a pena é a modalidade de crédito usada para consolidar. Com juros elevados, modalidades como cartão de crédito e cheque especial continuam entre as formas mais caras de financiamento disponíveis ao consumidor brasileiro. Linhas de crédito com garantia costumam ter taxas bem mais competitivas, já que o bem dado em garantia reduz o risco da operação e, consequentemente, o custo do crédito.

Entre as instituições que oferecem crédito com garantia de imóvel está a CashMe, fintech do Grupo Cyrela especializada nessa modalidade. A empresa disponibiliza simulação online para consumidores que desejam avaliar se a consolidação de dívidas pode reduzir o custo financeiro da operação, reunindo diferentes débitos em uma única parcela com taxa até 12 vezes menor e prazos de até 240 meses.

Fechar o ano no azul, segundo especialistas, raramente depende de um aumento repentino de renda. Na maioria dos casos, depende de pagar menos caro pelo dinheiro que já se deve. E o final do ano, com todo o simbolismo de virada de ciclo, costuma ser o momento em que essa reorganização financeira ganha mais força.

Quem é a CashMe

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A CashMe é uma fintech do Grupo Cyrela especializada em crédito com garantia de imóvel (Home Equity). Atua com operações para pessoas físicas e jurídicas, oferecendo contratação digital e atendimento consultivo. Desde sua criação, já concedeu mais de R$ 6 bilhões em crédito e atendeu mais de 9 mil clientes em todo o Brasil.