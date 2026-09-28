Primavera chega e reforça alfaiataria como tendência da moda

A primavera começou na última terça-feira (22) no Hemisfério Sul e chega acompanhada de uma tendência apontada por consultorias internacionais de moda: o retorno da alfaiataria como peça central do guarda-roupa feminino. Levantamento da WGSN, consultoria global de previsão de tendências, mapeou as coleções femininas mostradas nas passarelas internacionais para a temporada e identificou o estilo entre os destaques, ao lado de uma leitura renovada do vestuário de trabalho.

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Segundo a WGSN, os anos 1980 estão entre as principais referências da temporada, com ombros estruturados e cinturas marcadas que ganham espaço nos blazers e nas peças de alfaiataria, que aparecem com uma proposta mais assertiva depois de temporadas de modelagens soltas. A consultoria também destaca o movimento chamado de neo-uniformes, em que marcas revisitam formas clássicas do vestuário de escritório, como a alfaiataria e a camisa social, com um olhar renovado para as novas gerações de consumidoras.

A previsão da WGSN também aponta um verão marcado por estampas de espírito resort, como florais artísticos, listras e padronagens náuticas, além do retorno do poá clássico, o que compõe uma temporada em que a alfaiataria estruturada divide espaço com estampas mais leves nas composições de guarda-roupa.

Para Renata Vasconcelos, consultora de moda da Anellimn, loja de moda feminina, o movimento apontado pela WGSN confirma uma percepção já presente no consumo local. "O conjunto alfaiataria feminino e a calça alfaiataria feminina ganham espaço porque são peças que atravessam estações sem perder relevância", afirma a consultora.

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A perspectiva da WGSN é que a alfaiataria mantenha o protagonismo ao longo da primavera e do verão, dividindo espaço com as estampas leves e com a leitura renovada do vestuário de trabalho apontada pela consultoria. O início oficial da estação marca o momento em que essas referências devem se consolidar nas vitrines de moda feminina.