Guerreiros Guinchos atende obras com locação de guindastes

A Guerreiros Guinchos, empresa com base fixa em Itabuna (BA), atua na locação de guindastes, caminhões munck e empilhadeiras na remoção de veículos leves e pesados. Segundo a empresa, o serviço de Guinchos 24 horas funciona todos os dias, com plantão para chamados de emergência e atendimento em todo o território nacional.

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De acordo com as informações publicadas pela empresa, a operação reúne duas frentes: a locação de equipamentos para movimentação de cargas em pátios e obras e o socorro a veículos em rodovias. A Guerreiros Guinchos afirma que cada equipamento sai do pátio revisado e que as equipes vão a campo preparadas para operações de carga pesada. Os registros divulgados pela empresa mostram atuação em içamento de estruturas de concreto, apoio a obras de pontes, transporte de carga e içamento em tandem, com dois guindastes operando em conjunto. Para motoristas e transportadoras que circulam pelo Centro-Oeste, o serviço de Guincho 24 horas em Cuiabá pode contribuir para o planejamento do que fazer em casos de pane ou acidente em rodovia.

O contexto do setor da construção, um dos segmentos atendidos por esse tipo de serviço, é apresentado na Sondagem Indústria da Construção, publicada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). O levantamento, realizado com 313 empresas entre 1 e 11 de setembro de 2026, aponta que o Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) da Construção caiu 1,7 ponto em setembro, passando de 47,2 para 45,5 pontos, o vigésimo primeiro mês consecutivo de falta de confiança dos empresários do setor.

Emerson, CEO da Guerreiros Guinchos, avalia que os dados refletem um cenário em que as empresas da construção tendem a planejar com mais cautela o uso de equipamentos pesados. Segundo o especialista, "Quando a confiança do setor cai, as construtoras passam a olhar com mais atenção para cada custo da obra, e a movimentação de carga é um deles. Nesse momento, a decisão sobre como ter acesso a guindastes, munck ou empilhadeiras passa a depender do tamanho da obra, do tempo de uso e da estrutura que a empresa já tem. O que não muda é a exigência de segurança, porque uma operação de içamento mal planejada gera atraso e risco para toda a equipe."

No modelo descrito pela empresa, as empilhadeiras são voltadas à movimentação de cargas dentro de pátios e obras, enquanto guindastes e munck atendem cargas pesadas, com operação feita por equipe própria. Os números apresentados no relatório da CNI mostram que a Utilização da Capacidade Operacional (UCO) da construção recuou 1,0 ponto percentual em agosto, para 65%, a segunda queda consecutiva. O indicador ficou 1,0 ponto abaixo do registrado em agosto de 2025, de 66%, mas acima da média histórica para os meses de agosto, de 63%.

Além disso, o estudo aponta que o índice de evolução do nível de atividade recuou 2,6 pontos entre julho e agosto de 2026, de 47,3 para 44,7 pontos, e que o índice de evolução do número de empregados caiu 2,5 pontos, de 48,3 para 45,8 pontos, igualando o menor resultado para o mês desde 2017. Dados apontam ainda que os quatro índices de expectativa para os próximos seis meses ficaram abaixo de 50 pontos em setembro, com a maior queda no índice de compras de insumos e matérias-primas, que passou de 50,1 para 45,8 pontos.

A pesquisa afirma que o índice de intenção de investimento da construção recuou 2,7 pontos em setembro, de 42,4 para 39,7 pontos, o menor valor para o mês desde 2019. Em um cenário de investimento contido, a decisão entre adquirir ou locar equipamentos pode fazer parte das decisões de empresas do setor sobre seus custos operacionais, de acordo com o porte e a duração de cada obra. No atendimento de emergência, a Guerreiros Guinchos informa atuar na remoção de veículos e no socorro em rodovias, incluindo ocorrências com carga tombada.

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Para Emerson, o cenário apresentado pela sondagem indica que os próximos meses devem exigir mais planejamento das empresas que dependem de movimentação de carga. "Com expectativas de atividade e de compras abaixo de 50 pontos, a tendência é que as obras sejam tocadas com orçamentos mais apertados e cronogramas mais ajustados. Isso aumenta a importância de ter o equipamento disponível no momento certo, sem ociosidade e sem improviso. Quem planeja a logística pesada com antecedência, considerando prazo, capacidade de carga e segurança da operação, tende a atravessar esse período com menos perdas", conclui.