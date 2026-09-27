Emirados Árabes Unidos abrem o 15º Congresso da ONU sobre Prevenção do Crime e Justiça Criminal e lançam a iniciativa Pledge4Justice com primeiro compromisso de até US$ 5 milhões

O 15º Congresso das Nações Unidas sobre Prevenção do Crime e Justiça Criminal – Abu Dhabi 2026 teve início hoje no ADNEC Centre Abu Dhabi. Com programação prevista até 1º de outubro, o Congresso reúne representantes de mais de 97 países, incluindo mais de 32 ministros da Justiça e do Interior, além de autoridades de alto escalão, juízes, promotores, especialistas e jovens de todo o mundo.

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UAE Opens 15th UN Congress on Crime Prevention and Criminal Justice and Launches Pledge4Justice with First Pledge of Up to USD 5 Million (Photo: AETOSWire)

A sessão de abertura marcou a adoção da Declaração de Abu Dhabi, que serve como o principal documento de resultado político e estratégico do Congresso e norteará as prioridades e a cooperação internacionais em matéria de prevenção do crime, justiça criminal e Estado de Direito nos próximos cinco anos.

A Declaração está estruturada em torno de quatro pilares: prevenção e resiliência; justiça e Estado de Direito; ameaças criminais em evolução e convergência; e inovação e cooperação. Esses pilares refletem-se nos 18 artigos e 67 parágrafos que, em conjunto, compõem a Declaração de Abu Dhabi.

Entre as prioridades defendidas pelos Emirados Árabes Unidos na Declaração estão as mulheres, as crianças, a inteligência artificial e o meio ambiente. O documento também aborda questões como crime organizado e cibercrime; uso responsável da inteligência artificial e de tecnologias modernas na justiça criminal; proteção de vítimas, testemunhas e grupos vulneráveis; recuperação de ativos e combate a fluxos financeiros ilícitos; esforços anticorrupção; cooperação internacional e assistência jurídica mútua; extradição; participação das mulheres nos sistemas de justiça criminal; combate à violência contra a mulher; e fortalecimento de sistemas de justiça sensíveis às necessidades das crianças.

A cerimônia de abertura marcou o lançamento da Pledge4Justice, uma plataforma concebida para transformar compromissos políticos em iniciativas práticas que apoiam a implementação da Declaração de Abu Dhabi e contribuem para o avanço da prevenção do crime, da justiça criminal e do Estado de Direito.

Os Emirados Árabes Unidos anunciaram o primeiro compromisso de até 5 milhões de dólares americanos no âmbito da iniciativa, por meio de contribuições anuais de até 1 milhão de dólares entre 2026 e 2031, reforçando seu empenho em apoiar esforços internacionais para fortalecer os sistemas de justiça, desenvolver capacidades e garantir que os resultados do Congresso gerem um impacto sustentável nas comunidades.

O Congresso é realizado sob o tema "Acelerando a Prevenção do Crime, a Justiça Criminal e o Estado de Direito: Protegendo Pessoas e o Planeta e Alcançando a Agenda 2030 na Era Digital". Sua programação inclui 15 eventos principais, 93 palestrantes, 200 reuniões paralelas e uma exposição com 38 estandes.

Fonte:AETOSWire

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Tasnim Hijazi, +971521607687

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