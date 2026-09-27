Future Health reúne líderes internacionais de saúde na Assembleia Geral da ONU para impulsionar a transformação dos sistemas de saúde em larga escala

Saúde Futura – Uma Iniciativa Global de Abu Dhabi reuniu Ministros, representantes governamentais seniores e líderes mundiais de saúde em Nova York em paralelo com a 81a Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas (UNGA 81). O diálogo de alto nível definiu prioridades práticas para a transição dos sistemas de saúde de um modelo de tratamento reativo para um foco em previsão, prevenção e intervenção precoce.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260926419108/pt/

Future Health – A Global Initiative by Abu Dhabi convened Ministers, senior government representatives, and global health leaders in New York on the sidelines of the 81st Session of the United Nations General Assembly (UNGA 81).

Presidido por Sua Excelência Ahmed Al Sayegh, Ministro da Saúde e Prevenção dos EAU, o diálogo reuniu participantes de Angola, Brasil, Etiópia, Finlândia, Guiana, Indonésia, Madagascar, Mali, Nigéria, Ruanda, Suécia, EAU, Reino Unido, República Unida da Tanzânia e EUA.

Em diferentes contextos nacionais, surgiram quatro requisitos interligados: dados populacionais para identificar riscos precocemente; financiamento e incentivos para a prevenção; capacidade de execução para transformar informações em serviços oportunos; e sistemas inclusivos e confiáveis ??que cheguem às pessoas onde elas vivem. A prevenção também foi reconhecida como um investimento em capital humano.

Os exemplos incluíram o rastreamento nacional ao longo do ciclo de vida; dados demográficos, clínicos e genômicos integrados; agentes comunitários de saúde apoiados por registros digitais; assistência descentralizada; e ações políticas direcionadas à nutrição, à acessibilidade financeira e a comportamentos mais saudáveis.

DA COMPREENSÃO PRÉVIA À AÇÃO PRÁTICA

Sua Excelência Ahmed Al Sayegh, Ministro da Saúde e Prevenção dos EAU. disse: "Investir na prevenção é investir nas pessoas e no futuro de nossas sociedades. À medida que a ciência nos proporciona uma melhor compreensão dos riscos, devemos garantir que este conhecimento conduza a ações mais precoces e a uma saúde melhor. Os EAU mantêm o compromisso de trabalhar com parceiros internacionais, compartilhar experiências e fortalecer a cooperação para criar sistemas de saúde que garantam o bem-estar de nossas populações a longo prazo."

Realizada sob o tema "Reformulando os sistemas de saúde para a previsão, a prevenção e os resultados de saúde populacional", a discussão analisou a melhor forma de os sistemas de saúde incorporarem avanços científicos e evoluírem de projetos-piloto à implementação em escala populacional.

O diálogo reforçou que a prevenção depende dos ambientes onde as pessoas vivem e trabalham, bem como de uma infraestrutura comunitária confiável que apoie a prevenção cotidiana e a resposta a surtos. Também identificou a triagem, o encaminhamento, a acessibilidade financeira e a acessibilidade física como barreiras que precisam ser enfrentadas para garantir que a intervenção precoce beneficie as populações de modo equitativo.

ABU DHABI CONECTA CONHECIMENTOS ANTERIORES A AÇÕES QUE VÃO ALÉM DA SAÚDE

Representando o Departamento de Saúde de Abu Dhabi, Sua Excelência o Dr. Ahmed AlKhazraji, Diretor Executivo de Vida Saudável, compartilhou como o emirado coloca a prevenção em prática mediante sua Estratégia de Vida Saudável. Abu Dhabi vem combinando seus dados de saúde e capacidades em ciências da vida com iniciativas intersetoriais em ambientes cotidianos que moldam as escolhas, incluindo comunidades, locais de trabalho e escolas.

Sua Excelência o Dr. Ahmed AlKhazraji, disse: "A capacidade de identificar riscos precocemente representa um grande avanço, mas a simples compreensão da situação não irá melhorar a saúde. Precisamos atuar sobre os fatores que influenciam a saúde muito antes de as pessoas chegarem a uma clínica. Em Abu Dhabi, isso significa trabalhar de forma integrada entre o governo e o setor privado para tornar as escolhas mais saudáveis ??mais acessíveis, desde os alimentos encontrados em supermercados e restaurantes até as oportunidades para que as crianças se alimentem bem e pratiquem atividades físicas na escola. É assim que a prevenção deixa de ser uma ambição para se tornar realidade em escala populacional."

O enfoque de Abu Dhabi também é apresentada no último documento técnico da Future Health, O Futuro da Vida Saudável: Uma Oportunidade de US$ 16,4 Trilhões, que está baseado em pesquisas mostrando que 19 dos 23 fatores que moldam a saúde se situam fora do sistema formal de saúde. O documento apresenta uma estrutura de cinco etapas que os governos podem utilizar para transformar ambições de vida saudável em ações coordenadas.

UMA PLATAFORMA DE COOPERAÇÃO EM SAÚDE GLOBAL PARA O ANO TODO

Moderado por Hadley Gamble, Âncora Internacional Chefe da IMI, o diálogo explorou o tema da Future Health para 2026: "Sentir é Prever".

A Future Health é uma plataforma internacional de atuação permanente que reúne governos, inovadores, pesquisadores e investidores para ajudar a desenvolver e escalar soluções de saúde. O diálogo na UNGA integra seu programa mundial de encontros.

Sua Excelência o Dr Ahmed AlKhazraji, acrescentou: "Convidamos líderes de todo o ecossistema mundial de saúde a continuar esta conversa na Abu Dhabi Future Health Summit, de 20 a 22 de outubro de 2026."

NOTA AOS EDITORES:

Ministros e representantes de alto escalão do governo incluíram:

Sua Excelência Budi Gunadi Sadikin, Ministro da Saúde da Indonésia; Sua Excelência Frank Anthony, Ministro da Saúde da Guiana; e Sua Excelência Col. Assa Badiallo Touré, Ministra da Saúde e do Desenvolvimento Social do Mali. Outros representantes governamentais de alto escalão incluíram Sua Excelência Dra. Maha Barakat, Ministra Adjunta no Ministério das Relações Exteriores dos EAU; Sua Excelência Dr. Yvan Butera, Ministro de Estado da Saúde de Ruanda; Dr. Carlos Alberto Pinto de Sousa, Secretário de Estado da Saúde Pública de Angola; Laura Rissanen, Secretária de Estado junto ao Ministro da Seguridade Social da Finlândia; Petra Noreback, Secretária de Estado da Saúde e Assuntos Sociais da Suécia; e o Sr. Rabeson Christian, Diretor de Gabinete do Ministério da Saúde de Madagascar.

Representantes de alto escalão de organizações internacionais e do ecossistema de saúde em geral incluíram:

Exma. Dra. Zeyana Abdallah Hamid (MP), Vice-Presidente da Comissão Parlamentar Permanente sobre Saúde e VIH/SIDA e Membro da União Interparlamentar (UIP); Dr. Jarbas Barbosa, Diretor da Organização Pan-Americana da Saúde; Dr. Raji Tajudeen, Vice-Diretor Geral Interino do Africa CDC; Valerie Boulet, Diretora de Desenvolvimento da Fundação OMS; Dr. Ola Abualghaib, Diretor do Fundo Global para Deficiência das Nações Unidas; Greg Kuzmak, Diretor de Saúde da Fundação Rockefeller; Dr. Awele Elumelu, Presidente da Avon Healthcare Limited; e Dr. Shamsheer Vayalil, Presidente e Diretor Executivo da Burjeel Holdings, EAU, e parceiro associado da Future Health.

SOBRE A FUTURE HEALTH – UMA INICIATIVA GLOBAL DE ABU DHABI

A Future Health é uma plataforma de cooperação internacional e inovação transformadora na saúde, com atividades ao longo de todo o ano, realizada sob o patrocínio de Sua Alteza, Xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Príncipe Herdeiro de Abu Dhabi e Presidente do Conselho Executivo de Abu Dhabi.

Ao reunir pesquisadores da área da saúde, formuladores de políticas, líderes empresariais, investidores e empreendedores de diversas disciplinas e regiões, a Future Health impulsiona a ação coletiva para fortalecer os sistemas de saúde e proporcionar vidas mais longas e saudáveis ??para todos.

Através de um programa contínuo que abrange estudos e pesquisa, publicações, iniciativas de impacto, desafios, financiamento de P&D e encontros intersetoriais, a Future Health impulsiona o progresso em quatro áreas de foco: longevidade e medicina de precisão, sistemas de saúde e sustentabilidade, saúde digital e IA, bem como investimentos em ciências da vida.

A Future Health é organizada e promovida pelo Departamento de Saúde de Abu Dhabi e seus parceiros fundadores: PureHealth, M42, Institute for Healthier Living Abu Dhabi e Mubadala Bio. A Mediclinic Middle East atua como parceira estratégica, e a Burjeel Holdings, como parceira associada.

Para mais informações, acesse www.futurehealthinitiative.ae e siga a Future Health no: X, Instagram, LinkedIn e Facebook.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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