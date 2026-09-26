Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

GTCFX Marca Presença de Sucesso na Forex Expo Dubai 2026

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
26/09/2026 16:34

compartilhe

GTCFX exhibition booth with visitors at Forex Expo Dubai 2026

Fique por dentro das notícias que importam para você!

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, Sept. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A GTCFX concluiu com sucesso sua participação na Forex Expo Dubai 2026, realizada nos dias 22 e 23 de setembro no Dubai World Trade Center.

Ao longo do evento de dois dias, os visitantes conheceram a equipe da GTCFX no Hall 2, Estande 54 para saber mais sobre as soluções de negociação multirreguladas da empresa, os recursos de negociação móvel e o compromisso com a educação do cliente.

Alt: GTCFX na Forex Expo Dubai 2026

Premiação da GTCFX como Melhor Aplicativo Móvel de Forex grande destaque do evento. A conquista complementou a apresentação do GTC Go App da empresa na exposição, refletindo seu foco contínuo em fornecer aos traders acesso conveniente aos mercados financeiros globais.

GTCFX Best Forex Mobile Application award at Forex Expo Dubai 2026

A GTCFX também contribuiu para o programa educacional da exposição com a apresentações públicas de Jameel Ahmed, Analista-Chefe da GTCFX. Durante a sessão intitulada “Temas de Negociação para Ficar de Olho: T4 2026”, Ahmed analisou vários fatores que influenciam os mercados globais. A apresentação abordou o risco geopolítico, as expectativas de inflação e a mudança nas perspectivas das taxas de juros, juntamente com suas possíveis implicações para o petróleo, dólar americano, ouro e USD/JPY.

Outra sessão apresentou a marca GTC e destacou a importância da educação dos investidores em um ambiente de mercado cada vez mais moldado por desenvolvimentos políticos e notícias rápidas. A sessão também abordou a crescente presença da GTCFX em Dubai, incluindo o desenvolvimento da GTC Tower como sede global da empresa.

GTCFX team at the company’s booth during Forex Expo Dubai 2026

A Forex Expo Dubai 2026 proporcionou à GTCFX a oportunidade de se conectar pessoalmente com traders, parceiros e profissionais do setor, e de compartilhar suas mais recentes perspectivas de mercado e soluções de negociação digital.

Após dois dias de sucesso em Dubai, a GTCFX espera desenvolver os relacionamentos estabelecidos na exposição e dar continuidade ao apoio da sua comunidade global por meio de educação de mercado, tecnologia e soluções de negociação acessíveis.

Sobre a GTCFX:

A GTCFX é uma provedora global de serviços financeiros que fornece acesso a uma ampla gama de mercados financeiros por meio de tecnologia de negociação avançada e soluções focadas no cliente. Desde 2012, a GTCFX atende clientes em mais de 100 países e regiões, com foco contínuo na transparência, inovação e negociação responsável.

Contato com a Mídia

Email: marketing@gtcfx.com

Website: https://www.gtcfx.com/

Fotos deste comunicado podem ser encontradas em:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d0227dad-9245-4a1b-9aa8-252e9c4d1c34

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a7985ff7-eba5-43f8-99b8-ef478d8e5e2d

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1301a426-6841-4364-8c92-1bcd29d500c0

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


Primary Logo


GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001274733)

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay