GTCFX Marca Presença de Sucesso na Forex Expo Dubai 2026

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DUBAI, Emirados Árabes Unidos, Sept. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A GTCFX concluiu com sucesso sua participação na Forex Expo Dubai 2026, realizada nos dias 22 e 23 de setembro no Dubai World Trade Center.

Ao longo do evento de dois dias, os visitantes conheceram a equipe da GTCFX no Hall 2, Estande 54 para saber mais sobre as soluções de negociação multirreguladas da empresa, os recursos de negociação móvel e o compromisso com a educação do cliente.

Alt: GTCFX na Forex Expo Dubai 2026

Premiação da GTCFX como Melhor Aplicativo Móvel de Forex grande destaque do evento. A conquista complementou a apresentação do GTC Go App da empresa na exposição, refletindo seu foco contínuo em fornecer aos traders acesso conveniente aos mercados financeiros globais.





A GTCFX também contribuiu para o programa educacional da exposição com a apresentações públicas de Jameel Ahmed, Analista-Chefe da GTCFX. Durante a sessão intitulada “Temas de Negociação para Ficar de Olho: T4 2026”, Ahmed analisou vários fatores que influenciam os mercados globais. A apresentação abordou o risco geopolítico, as expectativas de inflação e a mudança nas perspectivas das taxas de juros, juntamente com suas possíveis implicações para o petróleo, dólar americano, ouro e USD/JPY.

Outra sessão apresentou a marca GTC e destacou a importância da educação dos investidores em um ambiente de mercado cada vez mais moldado por desenvolvimentos políticos e notícias rápidas. A sessão também abordou a crescente presença da GTCFX em Dubai, incluindo o desenvolvimento da GTC Tower como sede global da empresa.





A Forex Expo Dubai 2026 proporcionou à GTCFX a oportunidade de se conectar pessoalmente com traders, parceiros e profissionais do setor, e de compartilhar suas mais recentes perspectivas de mercado e soluções de negociação digital.

Após dois dias de sucesso em Dubai, a GTCFX espera desenvolver os relacionamentos estabelecidos na exposição e dar continuidade ao apoio da sua comunidade global por meio de educação de mercado, tecnologia e soluções de negociação acessíveis.

Sobre a GTCFX:

A GTCFX é uma provedora global de serviços financeiros que fornece acesso a uma ampla gama de mercados financeiros por meio de tecnologia de negociação avançada e soluções focadas no cliente. Desde 2012, a GTCFX atende clientes em mais de 100 países e regiões, com foco contínuo na transparência, inovação e negociação responsável.

Contato com a Mídia

Email: marketing@gtcfx.com

Website: https://www.gtcfx.com/

Fotos deste comunicado podem ser encontradas em:

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http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1301a426-6841-4364-8c92-1bcd29d500c0

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001274733)