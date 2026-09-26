YYForce Divulga Resultados Financeiros do Primeiro Semestre de 2026 Destacando o Crescimento da Receita de 26,8% para US$ 32,7 Milhões

Aumento da Receita de Terceirização de Mão-de-obra em 62,4% para US$ 15,6 milhões; Aumento da Receita de Gestão Integrada de Instalações em 11,1% para US$ 16,1 milhões

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Redução do Prejuízo Líquido em 13,8% Ano a Ano

Aumento do Capital de Giro para US$ 11,9 milhões de um Déficit de US$ 1,7 milhão no final do ano de 2025; Redução do Total do Passivo em 39%

SINGAPURA, Sept. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A YYForce Inc. (Nasdaq: YFOR) ("YYForce" ou a "Empresa", ex-YY Group Holding Limited (Nasdaq: YYGH)), uma plataforma de gerenciamento de força de trabalho com base em IA e provedora de gerenciamento integrado de instalações (IFM) que opera em toda a Ásia e outras regiões, divulgou hoje seu resultado financeiro não auditado do semestre encerrado em 30 de junho de 2026.

A YYForce reportou uma receita de aproximadamente US$ 32,7 milhões no primeiro semestre de 2026, um aumento de 26,8% em relação aos US$ 25,8 milhões no período correspondente em 2025. A Empresa vê a expansão contínua da sua força de trabalho e dos seus negócios IFM como a base operacional da sua “Visão YYForce 2030”, uma estratégia de longo prazo para a criação de um ecossistema integrado de força de trabalho que conecta trabalhadores humanos, inteligência artificial ("IA"), robôs humanoides e robótica de serviços especializados.

Destaques do Primeiro Semestre de 2026

A receita aumentou 26,8% em relação ao ano anterior, para US$ 32,66 milhões, de US$ 25,75 milhões.

A receita de terceirização de mão de obra aumentou 62,4% em relação ao ano anterior, para US$ 15,55 milhões.

A receita de IFM aumentou 11,1% em relação ao ano anterior, para US$ 16,06 milhões.

O lucro bruto foi de US$ 3,30 milhões e a margem de lucro bruta foi de 10,1%, em comparação com US$ 4,27 milhões e 16,6%, respectivamente, no período do ano anterior, com a queda atribuída principalmente aos maiores custos com mão-de-obra.

O prejuízo operacional diminuiu 32,2% em relação ao ano anterior, para US$ 5,21 milhões, de US$ 7,68 milhões, refletindo principalmente a ausência de uma perda por redução ao valor recuperável de US$ 4,06 milhões em ativos intangíveis reconhecidos no período do ano anterior.

O prejuízo operacional como porcentagem da receita melhorou para 15,9%, de 29,8% no período do ano anterior.

O prejuízo líquido diminuiu 13,8% em relação ao ano anterior, para US$ 7,06 milhões, de US$ 8,20 milhões.

O prejuízo operacional não-IFRS foi de aproximadamente US$ 2,74 milhões e o prejuízo não-IFRS foi de aproximadamente US$ 3,29 milhões.

O caixa era de aproximadamente US$ 3,08 milhões em 30 de junho de 2026.

O patrimônio líquido total aumentou para aproximadamente US$ 25,36 milhões de US$ 13,61 milhões em 31 de dezembro de 2025, refletindo principalmente uma receita de US$ 18,55 milhões da oferta de ações no mercado da Empresa.

O passivo total diminuiu para aproximadamente US$ 12,66 milhões de US$ 20,73 milhões em 31 de dezembro de 2025, refletindo principalmente a liquidação de contas comerciais e outras contas a pagar, e a redução do passivo de garantia.



First Half 2026 Operational Highlights:

For the Six Months Ended

June 30,

2026

2025

Manpower Services YY Circle App downloads (cumulative) 998,575 586,389 YY Circle App monthly active users 35,743 30,103 Job fulfillment rate 92%

93%

Number of Employers 212 203 IFM Services Number of customers 218 190 Average revenue per customer 73,682 76,095



Comentário da Administração

Mike Fu, CEO da YYForce, comentou: “Entregamos um crescimento de receita ano a ano de 26,8% no primeiro semestre de 2026, liderado por um aumento de 62,4% na receita de terceirização de mão-de-obra e pela expansão contínua das nossas operações de IFM. Além de ampliar nossos negócios existentes, estamos estabelecendo a base para a criação de um futuro ambiente de força de trabalho no qual pessoas, inteligência artificial, instalações inteligentes, automação e robótica possam trabalhar cada vez mais juntas. Estamos testando robôs de serviço e planejamos implantar nossos primeiros fluxos de trabalho de IA agêntica e lançar um laboratório de dados de treinamento de IA — os primeiros passos rumo a operações em que cada tarefa é realizada pela pessoa ou tecnologia mais adequada para sua execução. Enquanto isso, nossa força de trabalho em crescimento e as operações de IFM proporcionam o relacionamento com os clientes, a infraestrutura da força de trabalho, as instalações e os ambientes operacionais reais de que precisamos para validar e comercializar essas tecnologias. Ao avançar para 2030, esperamos que a YYForce evolua de uma prestadora de serviços com mão-de-obra intensiva para uma prestadora de serviços de força de trabalho integrada e preparada para o futuro, com foco na melhoria da margem, eficiência operacional e alocação de capital disciplinada para gerar valor para os nossos stakeholders.”

Jason Phua, CFO da YYForce, acrescentou: "O crescimento da receita deste período veio acompanhado com a pressão da margem. Os salários por hora dos trabalhadores temporários aumentaram mais rapidamente do que nossas taxas de faturamento. Como resultado, nossa margem de lucro bruto diminuiu de 16,6% para 10,1%. Estamos abordando isso diretamente com: revisão dos preços dos contratos na data da renovação; renegociação ou cancelamento de compromissos que já não cobrem seus custos; otimização do agendamento para reduzir horas não faturáveis;?e avaliação de soluções digitais e de automação com base em tecnologia para aumentar a produtividade. Também melhoramos nossa estrutura de capital e posição de capital de giro, encerrando o semestre com um capital de giro de US$ 11,9 milhões em comparação com um déficit no final de 2025, e reduzimos o passivo total em 39%. A recuperação da margem de lucro bruto é a nossa prioridade para o segundo semestre de 2026. Informaremos o nosso progresso juntamente com o resultado do ano.”

Resultado Financeiro do Primeiro Semestre de 2026

Receita Total de US$ 32,7 milhões no primeiro semestre de 2026, um aumento de 26,8% em relação aos US$ 25,8 milhões no mesmo período de 2025.

Receita com terceirização de mão-de-obra de US$ 15,55 milhões, um aumento de 62,4%, em relação aos US$ 9,58 milhões no mesmo período de 2025. O aumento foi atribuído principalmente à maior demanda dos clientes em Singapura e na Malásia e às contribuições das nossas subsidiárias em Hong Kong e Tailândia.





de US$ 15,55 milhões, um aumento de 62,4%, em relação aos US$ 9,58 milhões no mesmo período de 2025. O aumento foi atribuído principalmente à maior demanda dos clientes em Singapura e na Malásia e às contribuições das nossas subsidiárias em Hong Kong e Tailândia. Receita de IFM de US$ 16,06 milhões, um aumento de 11,1% em relação aos US$ 14,46 milhões no mesmo período de 2025. O crescimento foi impulsionado pelo fechamento de novos contratos, pela renovação de projetos existentes, e pela contribuição, ao longo de todo o período, das subsidiárias adquiridas em 2025, incluindo a Property Facility Services Pte. Ltd. e a Uniforce Security Services Pte. Ltd.



Lucro bruto de aproximadamente US$ 3,30 milhões, em comparação com US$ 4,27 milhões no primeiro semestre de 2025. Margem de lucro bruto de aproximadamente 10,1%, em comparação com 16,6% no período do ano anterior. A redução foi atribuída em grande parte aos custos mais altos de mão-de-obra nos negócios de IFM e à terceirização da mão-de-obra da Empresa, incluindo taxas salariais por hora mais altas dos trabalhadores temporários.

Prejuízo operacional de aproximadamente US$ 5,21 milhões, uma redução de 32,2% em relação aos US$ 7,68 milhões no período correspondente em 2025, refletindo principalmente a ausência da perda por redução ao valor recuperável de ativos intangíveis, no valor de US$ 4,06 milhões, reconhecida no primeiro semestre de 2025. O prejuízo operacional como percentual da receita melhorou para aproximadamente 15,9%, em comparação com 29,8% no período correspondente em 2025.

Prejuízo líquido de aproximadamente US$ 7,06 milhões, uma queda de 13,8% em relação aos US$ 8,20 milhões no período do ano anterior. O prejuízo básico e diluído por ação ordinária foi de US$ 13,62, em comparação com US$ 311,00 no primeiro semestre de 2025. Todos os valores referentes a ações e por ação foram ajustados retroativamente para refletir os grupamentos de ações na proporção de 50 para 1 e 30 para 1, realizados em 23 de março de 2026 e 23 de junho de 2026, respectivamente. Os resultados do primeiro semestre de 2026 também incluíram um prejuízo líquido de US$ 2,62 milhões relacionado a títulos conversíveis e um ganho líquido de US$ 1,73 milhão relacionado a passivos de garantia.

Caixa líquido usado nas atividades operacionais de aproximadamente US$ 10,99 milhões no primeiro semestre de 2026, em comparação com US$ 0,63 milhão no período do ano anterior, refletindo principalmente o prejuízo operacional e a liquidação de contas a pagar comerciais e outras.

Durante o primeiro semestre de 2026, o caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento foi de aproximadamente US$ 16,29 milhões. As entradas de financiamento incluíram aproximadamente US$ 18,55 milhões da emissão de ações ordinárias Classe A em conexão com a oferta de ações At-The-Market da Empresa e recursos de outras atividades de financiamento.

A YYForce pretende manter uma abordagem disciplinada na alocação de capital para equilibra os requisitos de capital de giro, as operações existentes e os investimentos que apoiam o crescimento futuro.

Visão YYForce 2030 e Estratégia de Alocação de Capital

Em 22 de setembro de 2026, a YYForce divulgou sua Visão 2030, seu roteiro de longo prazo para a criação de um modelo de Soluções de Força de Trabalho do Futuro integrando capacidades de força de trabalho humana, gerenciamento de força de trabalho com IA, tecnologias inteligentes de gerenciamento de instalações, automação e robótica. O plano baseia-se nas operações existentes da Empresa: As aplicações YY Circle e Yolara AI, voltadas para soluções de força de trabalho e alocação de pessoal sob demanda; robótica de serviços especializados e humanoide, oferecida por meio de modalidades de locação e Robotics-as-a-Service (RaaS); e soluções inteligentes de gestão de instalações, com a sua plataforma 24iFM, dispositivos IoT, sensores, câmeras inteligentes e tecnologias de automação. A Yolara AI tem o objetivo de apoiar o planejamento de implantação, integração de fluxo de trabalho, coordenação de equipe humana e suporte operacional contínuo em todas essas soluções. Essas iniciativas de IA, automação e robótica não contribuíram substancialmente para a receita durante o semestre encerrado em 30 de junho de 2026.

A primeira prioridade de alocação de capital da YYForce é manter liquidez suficiente para suas operações existentes, necessidades de capital de giro e obrigações contratuais. Sujeito a esses requisitos, a Empresa poderá avaliar investimentos em tecnologia de gerenciamento de força de trabalho e instalações inteligentes, desenvolvimento de software, automação operacional, robótica comercial, infraestrutura de dados, expansão geográfica, parcerias e aquisições estratégicas. A Empresa espera usar parcerias, acordos de leasing e programas piloto de clientes para limitar os compromissos de capital inicial e irá analisar cada investimento com base na demanda do cliente, prontidão tecnológica e retornos esperados.

Orientação para o Exercício Fiscal de 2026

Diante das pressões do custo com mão-de-obra no primeiro semestre de 2026, a Empresa está cancelando a perspectiva do exercício fiscal de 2026 divulgada em 12 de março de 2026. A Empresa espera divulgar uma perspectiva atualizada juntamente com os resultados do exercício fiscal de 2026. Os investidores não devem mais considerar as projeções anunciadas anteriormente como representativas das expectativas atuais da Empresa.

Sobre a YYForce Inc.

A YYForce Inc. (Nasdaq: YFOR) é uma plataforma de gerenciamento de força de trabalho com base em IA e provedora de IFM, com sede em Singapura e operações em toda a Ásia e outras regiões. A plataforma inteligente de soluções de força de trabalho da Empresa, YY Circle, ajuda os clientes nos setores de hospitalidade, alimentos e bebidas, varejo e outros setores de serviços a prever, planejar e otimizar a implantação da força de trabalho. No segmento de IFM da YYForce, sua plataforma de software 24iFM e seu portfólio abrangente de subsidiárias de IFM atendem clientes dos setores de hotelaria, transporte, serviços bancários e varejo, bem como instalações de uso misto.

Acompanhando a expansão das duas linhas de negócios, a Empresa vem incorporando sistematicamente recursos de IA e automação — evoluindo do suporte inteligente à decisão para uma gestão da força de trabalho cada vez mais autônoma — com o objetivo de aprimorar a qualidade do serviço, reduzir custos de implementação e impulsionar a expansão da margem a longo prazo. Listada na Nasdaq Capital Market, a YYForce está comprometida com a inovação em infraestrutura, resultados mensuráveis para os clientes e criação de valor a longo prazo.

Declarações de Previsão

Este comunicado contém “declarações de previsão” de acordo com a definição do termo estabelecido na Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários (Securities Act) de 1933 e suas alterações, e na Seção 21E da Lei de Mercados Mobiliários (Securities Exchange Act) de 1934, e suas emendas. Tais declarações de previsão incluem, entre outras coisas, declarações sobre a Visão de Força de Trabalho Futura da YYForce para 2030; desempenho operacional e financeiro futuro; melhoria da margem; eficiência operacional; geração de caixa; desenvolvimento de tecnologia; inteligência artificial; plataformas digitais; gerenciamento inteligente de instalações; automação e robótica; potenciais aplicações de robôs humanoides; expansão geográfica; aquisições; parcerias estratégicas; alocação de capital; oportunidades de receita recorrente; e comercialização futura de novos produtos e serviços. A Empresa baseia essas declarações de previsão nas suas expectativas e projeções sobre eventos futuros, que a Empresa obtém das informações disponíveis no momento. É possível identificar as declarações de previsão por aquelas que não são de natureza histórica, particularmente as que usam terminologias como “pode”, “deve”, “espera”, “antecipa”, “contempla”, “estima”, “acredita”, “planeja”, “projeta”, “prevê”, “potencial” ou “espera” ou a forma negativa desses ou de termos semelhantes. As declarações de previsão envolvem riscos e incertezas inerentes, os eventos de previsão discutidos neste comunicado de imprensa podem não ocorrer, os eventos e resultados reais podem ser substancialmente diferentes, estando sujeitos a riscos, incertezas e suposições sobre a Empresa e vários fatores. Esses fatores incluem, mas não estão limitados a, metas e estratégias da Empresa; desenvolvimento de negócios futuros da Empresa, condição financeira e resultados das operações, incluindo o lançamento de novos produtos e serviços, mudanças esperadas nas receitas, custos e despesas da Empresa, crescimento antecipado de clientes, e demanda e aceitação do mercado dos produtos e serviços da Empresa; e condições do setor, do mercado e regulatórias, incluindo concorrência, políticas, e regulamentos governamentais que afetam o setor da Empresa e outros fatores que podem afetar a condição financeira, a liquidez e os resultados das operações da Empresa. Para uma discussão mais detalhada dos fatores de risco, consulte os registros da Empresa na Securities and Exchange Commission, incluindo a seção “Fatores de Risco” do relatório anual mais recente da Empresa no Formulário 20-F, conforme alterado.

Métricas Financeiras Não-IFRS

A Empresa usa métricas não-IFRS, como perda/lucro líquido não-IFRS, na avaliação dos seus resultados operacionais e para fins de tomada de decisão financeira e operacional. A Empresa acredita que as métricas financeiras não-IFRS ajudam a identificar tendências subjacentes nos negócios da Empresa que, de outra forma, poderiam ser distorcidas pelo efeito de certas despesas que a Empresa inclui nos resultados do período. A Empresa acredita que as métricas financeiras não-IFRS fornecem informações úteis sobre seus resultados operacionais, aprimoram a compreensão geral do seu desempenho passado e perspectivas futuras, e proporcionam maior visibilidade em relação às principais métricas utilizadas pela administração na tomada de decisões financeiras e operacionais. As métricas financeiras não-IFRS são limitadas como ferramentas de análise e não devem ser consideradas isoladamente, nem interpretadas como alternativa às métricas financeiras IFRS ou a qualquer outra medida de desempenho, ou ainda como um indicador de desempenho operacional.

As métricas não-IFRS da Empresa não incluem honorários de consultoria, despesas relacionadas a notas conversíveis, ajustes contábeis pontuais e mudanças no valor justo de notas conversíveis e passivos de garantia. A reconciliação completa está apresentada abaixo. Os investidores devem rever a reconciliação juntamente com as demonstrações financeiras IFRS da Empresa e não confiar em nenhuma medida financeira única. As métricas financeiras não-IFRS aqui apresentadas podem não ser comparáveis às métricas de títulos semelhantes apresentadas por outras empresas. Outras empresas podem calcular métricas com títulos semelhantes de forma diferente, limitando sua utilidade como métricas comparativas aos dados da Empresa. A Empresa incentiva investidores e demais públicos a analisarem as informações financeiras integralmente, evitando métricas isoladas.

Para obter mais informações sobre as métricas financeiras não-IFRS da Empresa, consulte a seção intitulada "Reconciliação não auditada entre métricas financeiras IFRS e não-IFRS".

Contato com o Investidor

Jason Zhi Yong Phua, Diretor Financeiro

YYForce Inc.

enquiries@yyforce.ai

Unaudited Reconciliation of IFRS and Non-IFRS Financial Measures

US$ Six months ended

June 30, 2026

(Unaudited) Six months ended

June 30, 2026

(Unaudited)

Non-IFRS reconciliation Revenue 32,659,236 32,659,236 Cost of revenue (29,359,389 ) (29,008,975 ) Gross profit 3,299,847 3,650,261 Other income 703,883 703,883 Selling and marketing expenses (1,152,522 ) (652,522 ) General and administrative expenses (7,902,969 ) (6,286,830 ) Other expenses (111,423 ) (111,423 ) Change in fair value of investment properties (44,079 ) (44,079 ) Operating loss (5,207,263 ) (2,740,710 ) Finance cost (865,273 ) (452,773 ) Net loss on convertible notes designated at FVTPL (2,617,807 ) - Net gain on warrant liabilities 1,726,802 - Loss before tax (6,963,541 ) (3,193,483 ) Income tax expenses (99,272 ) (99,272 ) Loss for the period (7,062,813 ) (3,292,755 ) Foreign currency translation differences - foreign operations (817,032 ) (817,032 ) Change in fair value of convertible notes designated at FVTPL due to own credit risk 1,726 1,726 Total comprehensive loss for the period (7,878,119 ) (4,108,061 ) Loss attributable to: Non-controlling interests 108,080 108,080 Equity owners of the Company (7,170,893 ) (3,400,835 )





Reconciliation of Non-IFRS to IFRS Loss Attributable to Equity Owners

Loss attributable to equity owners of the Company – non-IFRS (3,400,835 ) Consultancy fees (1,297,331 ) Convertible notes related expenses (1,052,500 ) Net loss on convertible notes designated at FVTPL (2,617,807 ) Net gain on warrant liabilities 1,726,802 One-time accounting adjustments (529,222 ) Loss attributable to equity owners of the Company – IFRS (7,170,893 )





YYFORCE INC. AND ITS SUBSIDIARIES

UNAUDITED CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

Note June 30,

2026

(Unaudited) December 31,

2025 $ $ Assets Current assets: Cash 3,082,570 1,511,760 Trade receivables, net 4 11,063,513 12,138,342 Prepayment and other current assets 5 4,373,945 1,251,794 Amount due from related parties 18 4,054,010 501,637 Total current assets 22,574,038 15,403,533 Non-current assets: Right-of-use assets 6 1,254,966 1,463,494 Intangible assets, net 8 5,017,595 5,174,257 Investment properties 9 2,381,942 2,445,292 Net investment in lease 10 - 2,970,685 Property and equipment, net 7 579,025 527,092 Financial assets measured at fair value through profit or loss (“FVTPL”) 100,000 - Prepayment and other non-current assets 5 179,151 422,849 Goodwill 8 5,808,574 5,808,574 Deferred tax assets 125,825 125,825 Total non-current assets 15,447,078 18,938,068 Total assets 38,021,116 34,341,601 Current liabilities: Trade and other payables 11 4,572,651 10,837,525 Contract liabilities 572,280 - Amount due to related parties 18 189,696 503,007 Lease liabilities, current 13 411,619 429,634 Convertible notes designated at FVTPL 12 14,379 - Loans and borrowings, current 13 4,937,830 5,375,362 Total current liabilities 10,698,455 17,145,528 Non-current liabilities: Loans and borrowings, non-current 13 367,687 627,526 Warrants liabilities 12 17,733 1,213,340 Deferred tax liabilities 17 645,722 645,722 Lease liabilities, non-current 13 928,611 1,099,767 Total non-current liabilities 1,959,753 3,586,355 Total liabilities 12,658,208 20,731,883 Equity Share Capital* 14 43,966,842 24,825,837 Reserves 14 10,862,760 11,182,357 Accumulated deficit (32,882,003 ) (25,711,110 ) Equity attributable to owners of the Company 21,947,599 10,297,084 Non-controlling interests 3,415,309 3,312,634 Total equity 25,362,908 13,609,718 Total liabilities and equity 38,021,116 34,341,601

* The shares and per share information are presented on a retroactive basis to reflect the reorganization.





YYFORCE INC. AND ITS SUBSIDIARIES

UNAUDITED CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE (LOSS) INCOME

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For the six months ended

June 30, Note 2026

(Unaudited) 2025

(Unaudited) $ $ Revenue 16 32,659,236 25,754,473 Cost of revenue 16 (29,359,389 ) (21,486,338 ) Gross profit 3,299,847 4,268,135 Other income 16 703,883 814,457 Selling and marketing expenses 16 (1,152,522 ) (1,562,277 ) General and administrative expenses 16 (7,902,969 ) (7,107,000 ) Impairment loss on intangible asset 16 - (4,063,000 ) Other expenses 16 (111,423 ) (31,918 ) Change in fair value of investment properties 16 (44,079 ) - Operating loss (5,207,263 ) (7,681,603 ) Finance cost 16 (865,273 ) (367,270 ) Net loss on convertible notes designated at FVTPL 12 (2,617,807 ) - Net gain on warrant liabilities 12 1,726,802 (24,075 ) Loss before tax (6,963,541 ) (8,072,948 ) Income tax expenses 17 (99,272 ) (123,038 ) Loss for the period (7,062,813 ) (8,195,986 ) Other comprehensive (loss) income Foreign currency translation differences – foreign operations (817,032 ) 290,378 Change in fair value of convertible notes designated at FVTPL due to own credit risk 1,726 - Total comprehensive loss for the period (7,878,119 ) (7,905,608 ) Loss attributable to: Equity owners of the Company (7,170,893 ) (8,246,755 ) Non-controlling interests 108,080 50,769 Loss for the period (7,062,813 ) (8,195,986 ) Total comprehensive loss attributable to: Equity owners of the Company (7,980,794 ) (7,963,848 ) Non-controlling interests 102,675 58,240 Total comprehensive loss for the period (7,878,119 ) (7,905,608 ) Basic loss per share* 15 (13.62 ) (311.00 ) Diluted loss per share* 15 (13.62 ) (311.00 ) Weighted average number of shares Basic 526,603 26,517 Diluted 526,603 26,517

* The shares and per share information are presented on a retroactive basis to reflect the reorganization. Further, the Class A ordinary shares are presented on a retroactive basis to reflect the Company’s reverse share split of 50-for-1 on March 23, 2026 and 30-for-1 on June 23, 2026, respectively.

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9834502)