MultiBank Group conquista dois prêmios na Forex Expo Dubai 2026

O MultiBank Group, uma das maiores instituições financeiras de derivativos do mundo, recebeu dois prêmios durante sua participação na Forex Expo Dubai 2026, realizada nos dias 22 e 23 de setembro no Dubai World Trade Centre.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260925863076/pt/

MultiBank Group was named “Best Global Institutional Financial Ecosystem of the Year” and received the award for “Excellence in Global Financial Markets Innovation and Community Impact.”

O Grupo foi nomeado "Melhor Ecossistema Financeiro Institucional Global do Ano" e recebeu o prêmio pela "Excelência em Inovação nos Mercados Financeiros Globais e Impacto na Comunidade".

O primeiro prêmio reconheceu a solidez e a abrangência da oferta institucional mundial do MultiBank Group, que reúne negociação, liquidez, tecnologia, infraestrutura, execução, acesso ao mercado e soluções personalizadas para clientes dentro de um ecossistema financeiro integrado.

O segundo prêmio reconheceu o investimento contínuo do Grupo em inovação no mercado financeiro, incluindo o desenvolvimento de tecnologias avançadas, produtos e infraestrutura, além de sua contribuição para a educação financeira, acessibilidade e desenvolvimento mais amplo do setor.

Naser Taher, Fundador e Presidente do MultiBank Group, disse: "É uma honra receber estes dois prêmios na Forex Expo Dubai 2026. Eles refletem nosso compromisso em formar um ecossistema financeiro abrangente, apoiado por tecnologia avançada, infraestrutura robusta e supervisão regulatória. Desde nossa fundação em 2005, temos nos concentrado em oferecer soluções confiáveis ??para clientes em mercados internacionais, contribuindo positivamente para o desenvolvimento contínuo do setor de serviços financeiros."

Além dos prêmios, a Forex Expo Dubai 2026 proporcionou ao MultiBank Group uma plataforma valiosa para interagir com clientes atuais e potenciais, parceiros, operadores e profissionais de fintech.

Durante os dois dias do evento, o Grupo apresentou seus serviços e ofertas abrangentes, discutiu as necessidades em constante evolução dos clientes e explorou futuras cooperações. O evento também permitiu fortalecer os relacionamentos com o setor, estabelecer novas conexões valiosas e trocar ideias com os participantes do mercado. Junto com os dois prêmios, sua participação bem-sucedida refletiu a forte presença do MultiBank Group no mercado e o interesse contínuo em seu ecossistema financeiro mundial.

SOBRE O MULTIBANK GROUP

O MultiBank Group, fundado na Califórnia, EUA, em 2005, é líder mundial em derivativos financeiros, atendendo a mais de 4 milhões de clientes em 100 países e com um volume diário de negociação superior a US$ 35 bilhões. Reconhecido por suas soluções inovadoras de negociação, rigorosa conformidade regulatória e excepcional atendimento ao cliente, o Grupo oferece uma gama de serviços de corretagem e soluções de gestão de ativos. É regulamentado em cinco continentes por mais de 18 das autoridades financeiras mais conceituadas do mundo. As premiadas plataformas de negociação do grupo oferecem alavancagem de até 1000:1 em uma ampla variedade de produtos, incluindo Forex, Metais, Ações, Commodities, Índices e Criptomoedas. O MultiBank Group recebeu mais de 80 prêmios financeiros que reconhecem sua excelência em negociação e conformidade regulatória. Para mais informações, acesse MultiBank Group.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Nikolas Neofytou

Chefe de Compras Diretas

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nikolas.neofytou@multibankfx.com