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MultiBank Group conquista dois prêmios na Forex Expo Dubai 2026

O Grupo foi reconhecido pela solidez de seu ecossistema institucional mundial e por sua contribuição à inovação nos mercados financeiros e ao impacto na comunidade.

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DINO
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Repórter
26/09/2026 04:45

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O MultiBank Group, uma das maiores instituições financeiras de derivativos do mundo, recebeu dois prêmios durante sua participação na Forex Expo Dubai 2026, realizada nos dias 22 e 23 de setembro no Dubai World Trade Centre.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260925863076/pt/

MultiBank Group was named “Best Global Institutional Financial Ecosystem of the Year” and received the award for “Excellence in Global Financial Markets Innovation and Community Impact.”

MultiBank Group was named “Best Global Institutional Financial Ecosystem of the Year” and received the award for “Excellence in Global Financial Markets Innovation and Community Impact.”

O Grupo foi nomeado "Melhor Ecossistema Financeiro Institucional Global do Ano" e recebeu o prêmio pela "Excelência em Inovação nos Mercados Financeiros Globais e Impacto na Comunidade".

O primeiro prêmio reconheceu a solidez e a abrangência da oferta institucional mundial do MultiBank Group, que reúne negociação, liquidez, tecnologia, infraestrutura, execução, acesso ao mercado e soluções personalizadas para clientes dentro de um ecossistema financeiro integrado.

O segundo prêmio reconheceu o investimento contínuo do Grupo em inovação no mercado financeiro, incluindo o desenvolvimento de tecnologias avançadas, produtos e infraestrutura, além de sua contribuição para a educação financeira, acessibilidade e desenvolvimento mais amplo do setor.

Naser Taher, Fundador e Presidente do MultiBank Group, disse: "É uma honra receber estes dois prêmios na Forex Expo Dubai 2026. Eles refletem nosso compromisso em formar um ecossistema financeiro abrangente, apoiado por tecnologia avançada, infraestrutura robusta e supervisão regulatória. Desde nossa fundação em 2005, temos nos concentrado em oferecer soluções confiáveis ??para clientes em mercados internacionais, contribuindo positivamente para o desenvolvimento contínuo do setor de serviços financeiros."

Além dos prêmios, a Forex Expo Dubai 2026 proporcionou ao MultiBank Group uma plataforma valiosa para interagir com clientes atuais e potenciais, parceiros, operadores e profissionais de fintech.

Durante os dois dias do evento, o Grupo apresentou seus serviços e ofertas abrangentes, discutiu as necessidades em constante evolução dos clientes e explorou futuras cooperações. O evento também permitiu fortalecer os relacionamentos com o setor, estabelecer novas conexões valiosas e trocar ideias com os participantes do mercado. Junto com os dois prêmios, sua participação bem-sucedida refletiu a forte presença do MultiBank Group no mercado e o interesse contínuo em seu ecossistema financeiro mundial.

SOBRE O MULTIBANK GROUP

O MultiBank Group, fundado na Califórnia, EUA, em 2005, é líder mundial em derivativos financeiros, atendendo a mais de 4 milhões de clientes em 100 países e com um volume diário de negociação superior a US$ 35 bilhões. Reconhecido por suas soluções inovadoras de negociação, rigorosa conformidade regulatória e excepcional atendimento ao cliente, o Grupo oferece uma gama de serviços de corretagem e soluções de gestão de ativos. É regulamentado em cinco continentes por mais de 18 das autoridades financeiras mais conceituadas do mundo. As premiadas plataformas de negociação do grupo oferecem alavancagem de até 1000:1 em uma ampla variedade de produtos, incluindo Forex, Metais, Ações, Commodities, Índices e Criptomoedas. O MultiBank Group recebeu mais de 80 prêmios financeiros que reconhecem sua excelência em negociação e conformidade regulatória. Para mais informações, acesse MultiBank Group.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.


Contato:

Nikolas Neofytou

Chefe de Compras Diretas

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nikolas.neofytou@multibankfx.com


Fonte: BUSINESS WIRE

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