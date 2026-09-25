Digital Reef assina acordo de fornecimento com a Oreasoc Agriculture para mitigar o impacto ambiental do crescimento de data centers por meio da proteção da floresta tropical, nomeando a Xange.com como parceira de MRV digital

Na Semana do Clima de Nova York, a Digital Reef e a Oreasoc Agriculture Inc. assinaram um acordo de fornecimento de energia que conecta o pipeline de data centers de 3,3 GW da Digital Reef com ativos ambientais que ultrapassam 30 milhões de hectares da floresta amazônica sul-americana. O acordo mitiga o impacto ambiental do crescimento dos data centers por meio da proteção e restauração da floresta tropical, onde a Oreasoc trabalha em conjunto com as comunidades locais para proteger a biodiversidade, desenvolver economias sustentáveis ??e salvaguardar seus territórios.

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A Xange.com foi nomeada parceira de tecnologia MRV digital para monitorar os data centers e a floresta tropical onde a Digital Reef comprará ativos ambientais verificados gerados pela Oreasoc. O objetivo é apoiar o desenvolvimento de data centers de baixo carbono, mitigando seu impacto ambiental por meio da proteção de ecossistemas naturais de alta integridade na Amazônia sul-americana, ao mesmo tempo que promove o desenvolvimento econômico sustentável.

A demanda por IA e data centers está impulsionando um crescimento acelerado. A Agência Internacional de Energia projeta que a demanda global de eletricidade para data centers mais que dobrará até 2030, chegando a cerca de 945 TWh. Esse crescimento deve ser contrabalançado pela mitigação de emissões, com foco na conservação e eficiência de energia e água. As emissões que ainda não podem ser eliminadas podem ser mitigadas por meio da aquisição de ativos ambientais verificados, gerados pela Oreasoc e pelas comunidades locais que protegem a floresta tropical na Amazônia sul-americana, um dos maiores reservatórios naturais de carbono do mundo e um pilar da estabilidade climática global.

A Xange.com fornece a tecnologia para contabilização transparente de emissões em todo o processo de projeto, construção e operação de data centers, além de monitoramento da floresta tropical:

Xange.ai: dMRV para data centers, gerencia o desempenho desde o projeto até a operação, registrando o consumo de energia, água e emissões.

Xange.com Polaris: dMRV para dados ambientais, capturando dados de satélite e de campo da floresta tropical protegida para verificar os ativos ambientais gerados.

“A Amazônia não pode esperar. À medida que o planeta aquece a cada ano, a necessidade de proteger essas florestas torna-se mais urgente”, disse Héctor José Orea Pulido, fundador da Oreasoc Agriculture Inc. “O capital climático de longo prazo é essencial para proteger a natureza nessa escala. O crescimento da IA ??cria exatamente essa demanda, e o acordo Digital Reef destina parte dela à proteção das florestas da Amazônia sul-americana, apoiando a estabilidade climática e, ao mesmo tempo, atendendo às necessidades do planeta e do setor de IA.”

“A demanda por IA e data centers está impulsionando um crescimento sem precedentes e, com ele, o uso de energia e terra. Os operadores enfrentam uma pressão crescente de investidores, clientes e órgãos reguladores para mensurar e mitigar esse impacto”, disse Piers Slater, fundador da Digital Reef. “O impacto ambiental da IA ??está, com razão, sob escrutínio, enquanto acreditamos que a IA é fundamental para o crescimento tanto de países desenvolvidos quanto em desenvolvimento. Este acordo oferece um caminho para que a economia de IA e dados se expanda, ao mesmo tempo que financia a proteção do planeta para as futuras gerações.”

Ele continuou: “Esta solução oferece aos desenvolvedores e empresas uma maneira de implantar data centers sustentáveis ??na Europa, África, Oriente Médio, América do Sul e Ásia – regiões que sustentam a demanda por computação e o crescimento impulsionado pela IA, onde mitigar o impacto ambiental da infraestrutura digital é tão importante quanto construí-la. O setor de tecnologia pode financiar um futuro sustentável para as pessoas, o planeta e a prosperidade.”

“A computação sustentável é essencial para a revolução da TI”, disse Esteban van Goor, fundador da Xange.com. “Juntamente com a Digital Reef e a Oreasoc, oferecemos aos data centers uma maneira transparente de medir e mitigar seu impacto. A Xange.ai captura dados na origem, abrangendo energia, água, calor residual e produção de alimentos, para reduzir custos, enquanto a Xange.com Polaris monitora programas florestais de longo prazo e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.”

Sobre a Oreasoc Agriculture

A Oreasoc Agriculture Inc., parte do Grupo Oreasoc (www.oreasocagriculture.com), está sediada em Miami, Flórida, e atua na conservação de ecossistemas e no desenvolvimento agrícola sustentável na Amazônia sul-americana.

Sua Divisão de Florestas e Biodiversidade atua em campo junto às comunidades que habitam e protegem mais de 30 milhões de hectares da Amazônia sul-americana, apoiando o desenvolvimento de economias locais sustentáveis ??e promovendo, ao mesmo tempo, a conservação da floresta tropical, a proteção da biodiversidade e a preservação de longo prazo de seus territórios.

Sobre a Digital Reef

A Digital Reef (www.digital-reef.io), braço de infraestrutura digital da Reef Origin — empresa sediada em Londres, Reino Unido —, está desenvolvendo um portfólio global de data centers com capacidade de 3,3 GW. A iniciativa entrega ecossistemas que integram infraestruturas sustentáveis ??de tecnologia digital, energia limpa, alimentos, água, indústria, comunidade e ecologia, alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

Sobre a Reef Origin

A Reef Origin (www.reeforigin.com) é uma desenvolvedora e investidora global focada em sustentabilidade nos setores imobiliário, de infraestrutura e de tecnologia, com um portfólio de projetos que supera US$ 40 bilhões em valor empresarial.

Sobre a Xange.com

A Xange.com International Holding S.à r.l. (www.xange.com) é uma empresa sediada em Luxemburgo especializada em software de inteligência ambiental e infraestrutura de mercado. Ela atende governos e empresas com sistemas digitais de MRV (Monitoramento, Relato e Verificação), soluções de infraestrutura de mercado, relatórios de sustentabilidade e participação em mercados ambientais alinhados ao Artigo 6 do Acordo de Paris.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas, incluindo informações sobre portfólios de projetos e os resultados ambientais esperados do acordo. Tais declarações refletem as expectativas atuais e estão sujeitas a riscos e incertezas, incluindo aprovações regulatórias, condições de mercado e a execução dos projetos. Os resultados reais podem diferir materialmente. Este comunicado tem caráter meramente informativo e não constitui oferta ou convite para investimento.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260924034323/pt/

Contato para a Imprensa

Jude Slater, Reef Origin

jslater@reeforigin.com

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