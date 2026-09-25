NetApp anuncia intenção de adquirir a PEAK:AIO para avançar na arquitetura de infraestrutura de IA escalável

A NetApp® (NASDAQ: NTAP), empresa de infraestrutura de dados inteligente, anunciou hoje sua intenção de adquirir a PEAK:AIO, pioneira em arquitetura de metadados de próxima geração e sistemas de arquivos paralelos de alto desempenho. Espera-se que a aquisição planejada acelere o roteiro de infraestrutura de IA da NetApp, aprimorando os serviços de metadados e a inovação em namespace paralelo, projetados para ajudar as nuvens de IA a escalar o armazenamento compartilhado juntamente com clusters de GPU em expansão.

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À medida que a IA é incorporada a todas as cargas de trabalho corporativas, as organizações enfrentam um novo desafio: as arquiteturas de armazenamento tradicionais não foram projetadas para a escala, a concorrência e os requisitos de desempenho sem precedentes das fábricas de IA, nuvens de IA e aplicações de próxima geração intensivas em dados. A NetApp está construindo uma arquitetura que desagrega metadados de dados e permite que os serviços de metadados escalem de forma independente, criando uma base para uma infraestrutura de IA capaz de suportar trilhões de arquivos, ambientes em escala de exabytes e cargas de trabalho massivamente paralelas.

A aquisição reforça a estratégia da NetApp de atender ao mercado de infraestrutura de IA, que cresce rapidamente. Ao combinar as inovações especializadas em metadados da PEAK:AIO com o software NetApp ONTAP®, os clientes se beneficiarão de uma arquitetura diferenciada que preserva a resiliência, a segurança e a maturidade operacional do ONTAP, ao mesmo tempo em que introduz um novo nível de escalabilidade para cargas de trabalho de IA.

"As nuvens de IA precisam de armazenamento compartilhado de alto desempenho que possa escalar juntamente com clusters de GPU em expansão, mantendo a resiliência, a segurança e a simplicidade operacional das quais as organizações dependem", disse George Kurian, CEO da NetApp. "Com o PEAK:AIO, estamos concretizando nossa visão de uma nova geração de infraestrutura de IA que combina serviços de metadados escaláveis ??com a base comprovada do ONTAP, ajudando os clientes a maximizar a eficiência da infraestrutura e a dar suporte à IA em nuvens de hiperescala."

A tecnologia da PEAK:AIO surgiu de colaborações com instituições de pesquisa de ponta, incluindo o Laboratório Nacional de Los Alamos e a Universidade Carnegie Mellon, e foi projetada para enfrentar alguns dos desafios mais exigentes da indústria em computação intensiva de dados. A integração planejada adicionará serviços especializados de metadados e inovação em namespace paralelo à arquitetura de dados da NetApp baseada no ONTAP, criando, ao mesmo tempo, um caminho claro de evolução para os clientes atuais do ONTAP.

"A NetApp e a PEAK:AIO se uniram com base na convicção compartilhada de que a era da IA ??exige uma abordagem fundamentalmente nova para a infraestrutura de dados", afirmou Mark Klarzynski, diretor de tecnologia e fundador da PEAK:AIO. "O que mais nos entusiasma em nos juntar à NetApp é a oportunidade de combinar nossa cultura de inovação com o alcance, a escala e a confiança dos clientes que uma líder global possui. Juntamente com a NetApp, temos a oportunidade de ajudar a moldar esse futuro e oferecer tecnologias que tornem o gerenciamento de dados em escala massiva algo prático e acessível."

PEAK:AIO amplia a escala de metadados, oferece um namespace global e possibilita acesso paralelo via NFS para cargas de trabalho massivamente paralelas; por sua vez, a NetApp contribui com a expertise consolidada do ONTAP, alcance global e maturidade operacional para tornar a infraestrutura de arquivos em escala de IA mais prática e acessível. Espera-se que, juntas, elas ofereçam novos recursos que simplifiquem a implementação e a operação de armazenamento compartilhado para ambientes de IA cada vez maiores.

A arquitetura foi projetada para suportar trilhões de arquivos e implementações na casa dos múltiplos exabytes, preservando a resiliência, a segurança e a simplicidade operacional que os clientes esperam do ONTAP. Desenvolvida para atender às necessidades de ambientes de IA em larga escala, ela combina serviços de metadados escaláveis, acesso NFS paralelo baseado em padrões e o ONTAP como base de dados resiliente, ajudando a reduzir gargalos de GPU relacionados a dados, melhorar a eficiência da infraestrutura e acelerar a inovação em IA.

A transação permanece sujeita às condições habituais de fechamento e às aprovações regulatórias.

Declaração de "Porto Seguro" nos termos da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados dos EUA de 1995

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas nos termos da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995. Essas declarações incluem, entre outras, afirmações sobre os benefícios previstos da aquisição da PEAK:AIO, incluindo a capacidade de acelerar o roteiro de infraestrutura de IA da NetApp, adicionar serviços especializados de metadados e inovação em namespace paralelos à arquitetura de dados da NetApp baseada no ONTAP, criar um caminho claro de evolução para os clientes atuais do ONTAP, combinar as inovações em metadados especializados da PEAK:AIO com o software ONTAP da NetApp, ampliar a escala de metadados, oferecer um namespace global e habilitar acesso paralelo baseado em NFS para cargas de trabalho massivamente paralelas, suportar trilhões de arquivos e implantações na escala de múltiplos exabytes preservando a resiliência, a segurança e a simplicidade operacional, oferecer novos recursos que simplificam a implantação e a operação de armazenamento compartilhado para ambientes de IA cada vez maiores; nossas perspectivas de negócios, econômicas e de mercado; nossas perspectivas futuras gerais; a demanda por nossas soluções de IA e outras ofertas; e nossa capacidade de entregar resultados e valor crescentes para nossas partes interessadas. Esses e outros fatores importantes são descritos em relatórios e documentos que apresentamos periodicamente à Comissão de Valores Mobiliários, incluindo os fatores descritos nas seções intituladas "Fatores de Risco" em nosso relatório anual mais recente no Formulário 10-K e em nosso relatório trimestral no Formulário 10-Q. Todas as declarações feitas neste comunicado referem-se apenas à data indicada no início deste documento. Não assumimos qualquer obrigação de atualizar as informações contidas neste comunicado à imprensa, seja em decorrência de novas informações, eventos futuros ou de outra forma.

Declaração de Direcionamento do Produto

Este comunicado à imprensa aborda a visão da NetApp para futuras inovações, incluindo o alinhamento e a integração previstos da tecnologia da PEAK:AIO ao portfólio da NetApp. Estas informações são fornecidas apenas para fins informativos e não devem servir de base para decisões de compra. A NetApp não assume qualquer compromisso nem obrigação de desenvolver ou disponibilizar quaisquer produtos, serviços, integrações ou quaisquer recursos, materiais, códigos ou funcionalidades relacionados aqui descritos, incluindo quaisquer capacidades decorrentes da aquisição da PEAK:AIO. O desenvolvimento, o lançamento e o cronograma de quaisquer recursos ou funcionalidades para produtos e serviços da NetApp — incluindo aqueles que incorporem a tecnologia da PEAK:AIO — permanecem a critério exclusivo da NetApp. A estratégia da NetApp e os possíveis desenvolvimentos futuros, as direções de produtos e plataformas e as funcionalidades — incluindo planos relacionados à tecnologia da PEAK:AIO — estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não assumimos qualquer obrigação de atualizar as informações contidas neste comunicado à imprensa, seja em decorrência de novas informações, eventos futuros ou qualquer outro motivo.

Sobre a NetApp

Há mais de três décadas, a NetApp tem ajudado as principais organizações do mundo a navegar pelas transformações tecnológicas – desde o surgimento do armazenamento corporativo até a era inteligente impulsionada por dados e inteligência artificial (IA). Hoje, a NetApp é a empresa de Infraestrutura de Dados Inteligente, ajudando seus clientes a transformar dados em um catalisador de inovação, resiliência e crescimento.

No centro dessa infraestrutura está a plataforma de dados da NetApp – uma base unificada, inteligente e em nível corporativo que conecta, protege e ativa dados em todas as nuvens, cargas de trabalho e ambientes. Desenvolvida sobre o poder comprovado do NetApp ONTAP, o software e sistema operacional de gerenciamento de dados líder de mercado, e aprimorada por automação por meio do AI Data Engine e do AFX, ela oferece observabilidade, resiliência e inteligência em escala.

Projetada de forma desagregada, a plataforma de dados da NetApp separa armazenamento, serviços e controle, permitindo que as empresas modernizem-se mais rapidamente, escalem de forma eficiente e inovem sem dependência de fornecedor (lock-in). Como a única plataforma de armazenamento corporativo incorporada nativamente às maiores nuvens do mundo, ela oferece às organizações a liberdade de executar qualquer carga de trabalho, em qualquer lugar, com desempenho, governança e proteção consistentes.

Com a NetApp, os dados estão sempre prontos – prontos para se defender contra ameaças, impulsionar a IA e gerar as próximas inovações. Por isso, as empresas mais visionárias do mundo confiam na NetApp para transformar inteligência em vantagem competitiva.

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Sobre a PEAK:AIO

A PEAK:AIO é uma empresa de armazenamento de IA definido por software sediada em Manchester, no Reino Unido. Sua plataforma oferece armazenamento de IA de alto desempenho, variando de um único servidor até exabytes, em qualquer hardware padrão da indústria. A PEAK:AIO está implementada no Los Alamos National Laboratory, no NHS AIDE, no Oxford Robotics Institute, na Carnegie Mellon University, na University of Liverpool, no MediForge Hub da University of Strathclyde e na Zoological Society of London. Saiba mais em https://peakaio.com.

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