Indústria têxtil de SC fecha parceria inédita com a Hering

O setor têxtil catarinense acaba de conquistar um novo espaço dentro do varejo nacional de moda. A Texneo, indústria de Indaial, no Vale do Itajaí, foi escolhida pela Hering Sports para desenvolver a malha da nova coleção esportiva da marca, lançada em agosto de 2026.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Impulsionado pelo avanço da prática esportiva e pela busca por peças que aliem tecnologia, conforto e funcionalidade, o mercado de moda esportiva segue em crescimento no Brasil e no exterior. Inserida nesse cenário, a parceria entre as duas empresas reforça o protagonismo de Santa Catarina no desenvolvimento de soluções têxteis para o segmento, reunindo a expertise da Texneo na criação de malhas tecnológicas de alta performance às demandas de um mercado cada vez mais orientado pela inovação.

A coleção Hering Sports será produzida com a malha Fitty, considerada, atualmente, o produto mais tecnológico do portfólio da Texneo. Entre os diferenciais estão a compressão ideal, voltada ao suporte muscular durante os movimentos, além da alta cobertura, que garante mais segurança e conforto durante o uso.

O Fitty foi desenvolvido para acompanhar a evolução do comportamento do consumidor, unindo conforto, funcionalidade e tecnologia em uma única base. Sua construção com fios finos proporciona excelente elasticidade, ajuste ao corpo, toque macio, conforto térmico e alta cobertura, garantindo liberdade de movimento para diferentes ocasiões de uso. Com proteção UV 50+, tecnologia Easy Care e resistência ao amassamento, o artigo oferece versatilidade para aplicações que vão do sportswear ao casual, atendendo tanto às coleções femininas quanto às masculinas.

"O consumidor atual busca produtos que conciliam conforto, funcionalidade e versatilidade em diferentes momentos do dia. Nosso papel é transformar inovação têxtil em soluções que agreguem valor às coleções e apoiem marcas como a Hering na construção de produtos cada vez mais relevantes para esse novo comportamento de consumo", afirma Tamara Sbroglio, Gerente de Desenvolvimento de Produtos da Texneo.

Além do lançamento da coleção, a parceria também evidencia uma transformação no papel da cadeia têxtil brasileira, em que indústrias passam a atuar de forma estratégica no desenvolvimento de produtos com maior valor agregado.

Santa Catarina concentra um dos principais pólos têxteis do país e vem ampliando investimentos em tecnologia, sustentabilidade e desenvolvimento de malhas e tecidos técnicos voltados a segmentos como sportswear, beachwear e lifewear.

Nos últimos anos, a Texneo também ampliou investimentos em inovação e sustentabilidade, expandindo ainda mais suas linhas produzidas com matérias-primas recicladas e processos voltados à redução do impacto ambiental na cadeia produtiva.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia





