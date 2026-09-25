Leticia Spiller se torna embaixadora do Volnewmer no Brasil

A atriz Leticia Spiller é a nova embaixadora do Volnewmer no Brasil. Escolhida para ser o rosto da tecnologia da sul-coreana Classys no país, ela protagoniza uma campanha que parte de uma relação com a beleza pautada pela naturalidade e por cuidados que acompanham as mudanças da pele ao longo do tempo.

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A escolha também reflete a própria maneira como Leticia se relaciona com os cuidados da aparência. A atriz valoriza tratamentos que preservem suas características e possam fazer parte de sua rotina sem exigir longos períodos de recuperação. “Eu estou muito feliz em ser embaixadora dessa tecnologia que traz o padrão de firmeza da pele, respeita o tempo, preserva minha beleza natural, realça os meus traços e ainda proporciona longevidade”, afirma a atriz Leticia Spiller. Sua relação com o Volnewmer começou, inclusive, antes da parceria. Ela já havia realizado o tratamento e relatou à marca sua identificação com a tecnologia e seus resultados.

Essa visão está no centro do posicionamento que a Classys pretende reforçar com a campanha. A proposta é apresentar o Volnewmer como uma tecnologia que acompanha uma nova relação com a estética, menos voltada à transformação da aparência e mais focada na qualidade da pele, na firmeza e na valorização das características individuais.

“A parceria com a Leticia traduz de forma muito natural o posicionamento que queremos construir para o Volnewmer. Ela representa uma beleza que amadurece sem perder sua autenticidade e uma relação com o autocuidado que valoriza a naturalidade, a qualidade da pele e resultados progressivos. Para a Classys, essa escolha também reforça um movimento de aproximar nossas tecnologias do dia a dia das pessoas, com uma comunicação que une identificação, inovação e ciência, sem perder o papel fundamental dos profissionais na indicação e condução dos tratamentos”, afirma Andressa Mundim, CMO na Classys with MedSystems.

A aproximação acontece em um momento no qual a busca por procedimentos estéticos também passa por mudanças. Segundo a Classys, consumidores chegam às clínicas mais informados sobre tratamentos e demonstram maior interesse por resultados naturais, qualidade da pele, conforto e procedimentos que possam ser incorporados à rotina com menor impacto no dia a dia.

É nesse contexto que se insere o Volnewmer. A tecnologia de radiofrequência monopolar é voltada ao tratamento de rugas e à melhora da firmeza e da qualidade da pele, tanto em protocolos faciais quanto corporais. Seu sistema promove o aquecimento controlado da pele e conta com recursos desenvolvidos para proporcionar maior conforto durante a aplicação.

Segundo dados apresentados pela Classys, 80% dos pacientes relatam ausência de dor ou desconforto leve durante os protocolos. A empresa também aponta ganho de volumetria da área tratada de até 133% entre quatro e 12 semanas após o tratamento.

A escolha de Letícia também faz parte de uma estratégia da Classys para tornar o Volnewmer mais conhecido pelo consumidor final. A empresa pretende aproximar a tecnologia de consumidores interessados em beleza, skincare, autocuidado e envelhecimento saudável, mas que ainda não necessariamente conhecem os equipamentos disponíveis nas clínicas.

Para a marca, esse movimento acompanha uma relação mais participativa do consumidor com a medicina estética. A proposta é ampliar o acesso à informação sobre as tecnologias disponíveis e fortalecer a importância da avaliação do profissional médico habilitado, responsável por definir a indicação adequada para cada paciente.

Sobre a Classys

A Classys é uma companhia sul-coreana líder mundial em tecnologia médico-estética, com presença de 48.000 tecnologias instaladas em mais de 80 países e um portfólio que inclui o sistema de lifting por HIFU Ultraformer e a solução de volumização por radiofrequência monopolar Volnewmer.

No Brasil, Argentina e Colômbia, a sua operação direta é a Classys with MedSystems, ecossistema líder de inovação em beleza e bem-estar na América Latina, com mais de 20 anos de atuação no mercado de estética médica e rede de mais de 15.000 clínicas parceiras.

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Juntas, as duas companhias conectam tecnologias globais, desenvolvimento científico e capacitação profissional para oferecer soluções avançadas a médicos, clínicas e profissionais do setor em toda a região, sempre orientadas por pesquisa contínua e evidências clínicas de segurança e eficácia.