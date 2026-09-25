Abacus Global Management conclui securitização histórica de $400 milhões

A Abacus Global Management, Inc. ("Abacus" ou a "Empresa") (NYSE: ABX), empresa de serviços financeiros especializada em gestão de ativos alternativos com foco em ativos baseados na longevidade e planejamento financeiro personalizado, anunciou hoje a conclusão de uma securitização de dupla tranche, lastreada por uma carteira diversificada de apólices de seguro de vida. A estrutura total está avaliada em mais de $400 milhões, incluindo os títulos das Classes A e B e a participação residual. Os títulos receberam classificação de grau de investimento de uma agência de classificação de risco terceirizada. A oferta teve excesso de demanda e foi ampliada em resposta ao interesse dos investidores.

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A Abacus espera usar o produto líquido da transação para apoiar a originação continuada de apólices e financiar finalidades corporativas gerais. Ainda mais fundamentalmente, essa transação impulsiona o crescimento do negócio de gestão de ativos da Empresa. Na transação, um veículo de compra especial emitiu títulos de grau de investimento lastreados em um conjunto de apólices, cuja administração a empresa continua realizando através das suas afiliadas. A securitização expande os ativos sob gestão e impulsiona a transição da Empresa para uma participação maior de receita proveniente de ganhos recorrentes e associados a taxas, em detrimento de ganhos transacionais. A plataforma integrada de originação, subscrição e administração da Abacus é o que permite que a Empresa conecte esses ativos a mercados de capital institucionais.

Elena Plesco, diretoria de investimentos, afirmou: "Esta é uma estratégia para a plataforma, não uma estratégia de financiamento. Ao combinar ativos baseados na longevidade em formatos acessíveis aos investidores institucionais de renda fixa, ampliamos e diversificamos nossa base de investidores, aprofundamos os canais de distribuição disponíveis ao nosso Grupo de Ativos, e construímos uma base de receita durável e proveniente de taxa de gestão, tudo enquanto continuamos rotacionando nosso balanço patrimonial várias vezes por ano".

Jay Jackson, presidente e CEO, acrescentou: "Esta é a maior securitização até a data para a Abacus. A classificação de grau de investimento e a demanda que vimos dos investidores institucionais confirmam algo que acreditamos há muito tempo. Há um mercado profundo para os ativos baseado na longevidade entre os maiores compradores de renda fixa do mundo. Essa validação é tão importante quanto a própria transação, e nos diz que o caminho que estamos trilhando é o caminho certo. Também quero agradecer toda a equipe da Abacus pelo trabalho que tornou essa conclusão possível".

Os títulos foram ofertados e vendidos nos Estados Unidos por meio de uma colocação privada para investidores credenciados, com base na Seção 4(a)(2) da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterado (a "Lei de Valores Mobiliários"). Os títulos não foram registrados nos termos da Lei de Valores Mobiliários ou de nenhuma lei estadual de valores mobiliários e não podem ser ofertados ou vendidos nos Estados Unidos sem o devido registro ou sem uma isenção aplicável às exigências de registro. Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta de compra de nenhum valor mobiliário, nem constituirá uma oferta, solicitação ou venda em qualquer jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal.

Declarações prospectivas

Todas as declarações contidas neste comunicado à imprensa (bem como declarações orais feitas a respeito dos assuntos tratados neste comunicado à imprensa), exceto aquelas referentes a fatos históricos, constituem declarações prospectivas nos termos da Seção 21E da Lei de Valores Mobiliários de 1934, conforme alterada. Essas declarações prospectivas baseiam-se em diversas premissas sobre eventos futuros e estão sujeitas a incertezas e fatores que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles nelas indicados, sendo que muitos desses fatores estão além do controle da Abacus. As informações prospectivas incluem, entre outros, declarações sobre: as perspectivas financeiras e operacionais da Abacus; as estratégias operacionais e financeiras da Abacus, incluindo iniciativas de crescimento planejadas e seus respectivos benefícios; a capacidade da Abacus de implementar com êxito tais estratégias e os resultados esperados; projeções de lucros futuros e capital previsto; a capacidade da Abacus de gerar fluxos de caixa futuros; cronogramas e prazos de securitização; a demanda futura pelos produtos e serviços da Abacus; e a confiabilidade das estruturas de fundos da Empresa, bem como a confiança e as expectativas do mercado a esse respeito. Essas declarações prospectivas são geralmente identificadas por termos como "acreditar", "projetar", "estimar", "esperar", "pretender", "antecipar", "metas", "perspectivas", "irá", "iria", "continuará", "provavelmente resultará" e expressões semelhantes (incluindo as formas negativas de tais palavras ou expressões).

Embora a Abacus acredite que as premissas relativas a eventos futuros sejam razoáveis, ela ressalta a existência de dificuldades inerentes à previsão de certos fatores importantes que poderiam impactar o desempenho ou os resultados futuros dos seus negócios. Os fatores que poderiam fazer com que os resultados divergissem significativamente daqueles indicados por tais declarações prospectivas incluem, entre outros: o impacto potencial das nossas relações comerciais, inclusive com nossos funcionários, clientes e concorrentes; alterações nas condições econômicas e empresariais em geral, incluindo mudanças nos mercados financeiros; instabilidade política, tanto nos EUA quanto no exterior, incluindo violência política, terrorismo e guerra; retração ou alterações adversas no nível de atividade do nosso setor ou dos setores das nossas empresas afiliadas, o que pode ser causado, entre outros fatores, por taxas de juros elevadas ou crescentes, ou por uma economia norte-americana fragilizada; concorrência significativa enfrentada por nossas subsidiárias operacionais; conformidade com extensas regulamentações governamentais; o não cumprimento dos objetivos de investimento da Abacus; a incapacidade de obter capital em condições favoráveis ou de obtê-lo de forma alguma; e a eficácia do ambiente de controle da Abacus, incluindo a identificação de deficiências de controle.

Estas declarações prospectivas também são afetadas por fatores de risco, declarações prospectivas e desafios e incertezas descritos nos documentos arquivados pela Abacus junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos periodicamente, incluindo o Relatório Anual no Formulário 10-K, os Relatórios Trimestrais no Formulário 10-Q e relatórios periódicos subsequentes. Tais documentos identificam e abordam outros riscos e incertezas importantes que podem fazer com que os eventos e resultados reais difiram significativamente daqueles contidos nas declarações prospectivas. A Abacus alerta para que não seja depositada confiança indevida nas declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa. As declarações prospectivas são válidas apenas na data em que são feitas. A Abacus não assume nenhuma obrigação e, exceto conforme exigido por lei, não pretende atualizar ou revisar essas declarações prospectivas, seja em decorrência de novas informações, eventos futuros ou de outra forma. A Abacus não oferece nenhuma garantia de que atingirá suas expectativas.

Aviso de risco: Todas as atividades de investimento e negociação de valores mobiliários envolvem risco de perda de capital. Os investidores devem analisar cuidadosamente os documentos da oferta e consultar seus próprios assessores jurídicos, fiscais e financeiros quanto à adequação dos investimentos. As classificações de risco de crédito não constituem recomendações de compra, venda ou manutenção dos valores mobiliários e estão sujeitas à revisão ou retirada a qualquer momento pela agência classificadora responsável.

Sobre a Abacus

A Abacus Global Management (NYSE: ABX) é uma empresa de serviços financeiros especializada em gestão de ativos alternativos, soluções para patrimônios impulsionadas por dados, inovação tecnológica e serviços institucionais. A Abacus potencializa análise de dados exclusiva e décadas de expertise no setor para fornecer soluções inovadoras que otimizam os resultados financeiros para pessoas físicas e instituições no mundo todo.

Para mais informações, acesse www.abacusgm.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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