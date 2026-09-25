Steel Frame pode ampliar área útil em até 8%

A busca por maior eficiência energética nas edificações vem mudando a forma como projetos de construção e reforma são concebidos. Além de contribuir para o conforto térmico dos ambientes e reduzir a necessidade de climatização, o isolamento da envolvente passou a ganhar importância diante do avanço de normas e critérios de desempenho energético em diferentes mercados.

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Nesse cenário, o sistema construtivo adotado pode fazer diferença não apenas no consumo de energia, mas também no aproveitamento do espaço interno. No Steel Frame, o isolamento térmico é instalado no interior da própria estrutura metálica, entre os montantes de aço galvanizado. Com isso, é possível alcançar elevado desempenho térmico sem necessariamente aumentar a espessura da parede.

Os montantes, normalmente com 90 mm ou 100 mm de largura, formam vãos que podem ser preenchidos com materiais isolantes, como lã de vidro. O sistema também permite a combinação com camadas adicionais de isolamento pelo lado externo, ampliando o desempenho térmico da parede sem comprometer significativamente a área interna dos ambientes.

"A principal vantagem é que o isolamento faz parte da própria composição da parede. O espaço entre os montantes já é aproveitado para receber o material isolante, sem a necessidade de criar uma camada adicional que avance sobre a área interna do imóvel", explica André Rossi, Gerente de Desenvolvimento e Novos Negócios da Barbieri.

Mais espaço dentro da mesma área construída

A diferença fica mais evidente quando se compara a espessura necessária para alcançar desempenho térmico semelhante em diferentes sistemas construtivos. Na alvenaria convencional, dependendo da solução especificada, o isolamento pode exigir camadas adicionais sobre a parede, aumentando sua espessura e, consequentemente, reduzindo a área disponível dentro dos ambientes.

Comparações entre soluções construtivas indicam que, em determinadas configurações de projeto, o Steel Frame pode proporcionar até 8% mais área útil do que uma construção convencional de desempenho térmico equivalente.

Na prática, o ganho pode representar alguns metros quadrados a mais em uma residência ou empreendimento, sem necessidade de aumentar a área total construída.

"Em um projeto residencial, por exemplo, esse ganho pode significar um ambiente maior, um cômodo adicional ou simplesmente mais espaço de circulação e uso. O ponto importante é que o projeto consegue aproveitar melhor a área construída sem precisar abrir mão do desempenho térmico", afirma Rossi.

O benefício ganha relevância especialmente em terrenos menores e em empreendimentos nos quais cada metro quadrado representa impacto no valor do imóvel. Quanto maior a área construída, maior tende a ser também o efeito acumulado da diferença de espessura das paredes sobre a área interna disponível.

A solução também pode ser aplicada em reformas

A mesma lógica pode ser utilizada em projetos de retrofit e melhoria do desempenho térmico de edificações existentes. Uma das possibilidades é a instalação de uma estrutura auxiliar com perfis de aço galvanizado e placas de gesso acartonado junto à parede de alvenaria existente.

O novo conjunto cria um espaço interno que pode receber material isolante, permitindo melhorar o comportamento térmico da parede sem a necessidade de demolir a alvenaria ou realizar intervenções estruturais mais profundas.

"Em uma reforma, essa solução permite melhorar o isolamento térmico de uma parede existente de maneira relativamente simples, criando uma nova camada de composição sem a necessidade de reconstruir toda a parede. É mais uma aplicação em que a característica do Steel Frame de trabalhar com isolamento dentro da estrutura se torna uma vantagem", explica Rossi.

Para Rossi, a combinação entre desempenho térmico e aproveitamento de espaço tende a ganhar importância à medida que projetos passam a considerar não apenas o custo inicial da construção, mas também o desempenho e a eficiência da edificação ao longo de sua vida útil.

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"Quando o projeto precisa conciliar conforto térmico, eficiência energética e melhor aproveitamento da área construída, a espessura da parede deixa de ser apenas uma questão construtiva. Ela passa a ter impacto direto no resultado do imóvel. É nesse ponto que o Steel Frame apresenta uma vantagem importante", conclui.