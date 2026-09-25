Living amplia estratégia de wellness com novos projetos

A Living, marca do Grupo Cyrela focada em construir bem-estar, avança em seu novo posicionamento ao colocar a qualidade de vida no centro de sua estratégia. O movimento, apresentado em 2026, passa pela concepção dos empreendimentos e se estende a experiências e parcerias que aproximam a marca de diferentes práticas relacionadas ao universo wellness.

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Um dos exemplos mais recentes dessa estratégia é o lançamento do Well Home, na Chácara Santo Antônio. O empreendimento amplia a proposta da Living de incorporar o bem-estar à experiência de morar e dá continuidade a esse território dentro do portfólio da marca.

Para antecipar a chegada do projeto, a Living transformou o stand do “Wellness”, outro recente lançamento de sucesso na região, para fazer a ação de lançamento do Well Home. Durante dez dias, o espaço foi totalmente envelopado como um presente, acompanhado da mensagem “A Chácara Santo Antônio vai ganhar um presente em forma de bem-estar”. A proposta foi despertar a curiosidade de moradores e frequentadores da região antes da abertura, em 19 de setembro, quando o público pode conhecer o novo decorado e vivenciar uma ativação especial nas alturas, o Sky Bar.

Bem-estar para além dos empreendimentos

O posicionamento também vem sendo levado para experiências relacionadas à atividade física, ao esporte e à qualidade de vida.

Na 9ª edição do Smash Club Beach Tennis, evento voltado ao público feminino, a Living apresentou empreendimentos alinhados a esse conceito e promoveu uma ativação com sorteio de uma raquete assinada pela atleta profissional Vitória Marchesini.

A marca também participou da celebração de um ano do studio My Cycle, que reuniu cerca de 400 alunos em uma aula especial no alto da Eldorado Tower. A experiência, realizada em parceria com a Smoov, contou ainda com degustação de smoothies e ativações voltadas aos participantes.

As iniciativas fazem parte da estratégia da Living de ampliar sua presença em ambientes ligados ao esporte, à saúde e ao bem-estar, criando pontos de contato com o público que vão além da jornada tradicional de compra de um imóvel.

Uma nova fase da Living

Criada em 2006, a Living passou por diferentes momentos de evolução de seu portfólio e posicionamento. Depois de iniciar sua atuação no mercado econômico por meio de parcerias estratégicas, passou a operar com estrutura própria em 2008 e, a partir de 2012, ampliou sua presença no segmento de média renda.

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Em 2026, a marca iniciou um novo capítulo dessa trajetória, colocando saúde e bem-estar no centro de seu posicionamento. A proposta é levar a busca por qualidade de vida para diferentes dimensões da experiência de morar, da concepção dos empreendimentos às experiências promovidas pela marca.