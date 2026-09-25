Primavera 2026: aposta em tons quentes e leveza nos cabelos

As tendências de cabelo variam ao longo de cada estação do ano. A WGSN (Worth Global Style Network), por exemplo, considera as mudanças sazonais como um dos pilares fundamentais em suas análises de tendências para o mercado de beleza. Além disso, os cuidados também podem mudar de acordo com as condições climáticas, já que umidade, temperatura e radiação ultravioleta são fatores ambientais que influenciam a saúde dos fios.

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Com a chegada da primavera, algumas tendências e cuidados ganham destaque. Segundo Gilvania Fideli, cabeleireira do Lord Salão, a aposta é valorizar uma cor mais natural, com tons quentes e pontos estratégicos de iluminação ao redor do rosto, criando um efeito mais suave e harmônico. Entre as opções de coloração, ela menciona castanho, mocha mousse (marrom com nuances de café, leite e chocolate), acobreado e tons de caramelo.

Em relação ao comprimento, os cortes médios ganham força, com propostas mais leves. As principais tendências para a temporada apontam para camadas suaves, movimento, textura natural e comprimentos que ficam entre o bob e os cabelos longos. Collarbone lob, médio com franjas leves, butterfly cut, shaggy hair e repicado são alguns exemplos.

Para quem deseja atualizar o visual sem fazer uma transformação radical, Gilvania sugere combinar um corte que traga mais leveza com uma iluminação suave, investindo em pontos de luz que valorizem o rosto e mantenham a saúde dos fios. “A escolha da coloração deve levar em conta o tom de pele, a característica natural e a personalidade de cada pessoa”, acrescenta.

No geral, ela reforça a importância de buscar a avaliação de um profissional qualificado para definir a técnica mais adequada e evitar procedimentos desnecessários. No salão, a recomendação é associar a coloração a tratamentos mais intensos para preservar a saúde e a qualidade dos fios. “Cabelos coloridos precisam de produtos específicos para suas necessidades, além de cuidados voltados à nutrição e à ação antioxidante, que ajudam a preservar a aparência e a vivacidade da cor”, orienta.

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Para prolongar a durabilidade da coloração, a manutenção em casa pode ser feita com linhas específicas para cabelos coloridos. Entre elas, ela recomenda a Color Brillianz, da Keune, Vitamino Color, da L’Oréal, e Chroma Absolu, da Kérastase. Além disso, o uso de protetor térmico antes de ferramentas de calor e de proteção UV durante a exposição ao sol também deve fazer parte da rotina.