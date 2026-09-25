Da NVIDIA à MEXC: Autheo Expande os Mercados do Seu Sistema Operacional para a Internet

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SHERIDAN, Wyo., Sept. 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cinco anos atrás, a Autheo deu início ao desenvolvimento de um sistema operacional de Internet com base em um princípio simples, porém ambicioso: as tecnologias da próxima economia digital não deveriam precisar existir em universos separados. Atualmente, um mercado incomum ilustra a aplicação prática desse princípio.

THEO, a moeda de utilidade nativa do Autheo Internet Operating System, entra em operação hoje contra um instrumento pareado à NVIDIA por meio da Uniswap na Robinhood Chain. O mercado coloca o ativo econômico de uma rede de infraestrutura descentralizada emergente no mesmo local programável que um token, vinculado a uma das empresas que ajudaram a definir a inteligência artificial moderna e a economia de computação acelerada.

E essa é apenas a primeira das duas expansões de mercado que a Autheo está anunciando hoje.

DOIS MERCADOS, UMA HISTÓRIA MAIOR

Na quinta-feira, 1º de outubro, o THEO inicia sua negociação na MEXC, estendendo a camada econômica da Autheo de mercados descentralizados sem permissão para uma Exchange centralizada global que atende mais de 40 milhões de usuários em mais de 170 países e regiões.

Os dois eventos dão continuidade a uma expansão de mercado que teve início em 20 de agosto, quando o THEO foi lançado em par com o USDC na Hydrex, na rede Base e, posteriormente, em 10 de setembro, com o THEO em par com o USDG na Uniswap v3, na Robinhood Chain. Atualmente o THEO está presente em três mercados descentralizados em dois ambientes de blockchain. A partir de 1º de outubro estará presente no seu primeiro mercado centralizado.

Em separado, eles são dois novos mercados. Em conjunto, significa algo que o que a Autheo passou cinco anos construindo.

AS ESTRADAS VÊM DEPOIS DA FUNDAÇÃO

Autheo não introduziu uma moeda e depois procurou algo para construir em torno dela. A Mainnet da Autheo está ativa desde 14 de maio de 2026, protegida por 149 nós validadores ativos de um total de 156 em 23 de setembro de 2026. A infraestrutura da Autheo passou por auditorias de segurança independentes em várias camadas, com a Halborn auditando a Testnet e a plataforma de nós validadores, a CertiK auditando a Mainnet e os contratos inteligentes, e a Adevar Labs auditando a ponte entre a Base e a Mainnet da Autheo.

A Testnet pública da Autheo gerou mais de 2,2 milhões de endereços de carteira, mais de 1,2 milhões de contratos inteligentes e mais de 10,8 milhões de transações em 21 de setembro de 2026, refletindo a atividade sustentada de desenvolvedores no processo de construção. Esses números são da atividade cumulativa da rede Testnet e não os totais atuais da Mainnet.

A Autheo foi fundada por Scott Bayless e Todd Mortenson e passou a ser uma organização global com mais de 100 cofundadores e colaboradores em mais de 25 países. A equipe tem experiência em engenharia de blockchain, inteligência artificial, sistemas distribuídos, criptografia, segurança cibernética, produtos, finanças, jurídico e operações corporativas, histórico em empresas da Fortune 500, e formação acadêmica em instituições de alto nível como MIT, Harvard, Stanford, Caltech e Wharton. O ecossistema mais amplo da Autheo inclui infraestrutura, segurança, liquidez, infraestrutura de tokens e relacionamentos de integração com organizações como Zeeve, InfStones, Enflux, TrustSwap, Team Finance, Utila, Antier, CertiK, Halborn, Adevar Labs, entre outras.

É por isso que a sequência desses acontecimentos é importante.

“Ciro entendeu há mais de dois mil anos que as civilizações não estão conectadas apenas pelo que constroem, e sim pelas estradas entre elas”, disse Scott Bayless, Fundador e Diretor Administrativo da Autheo. “A tecnologia criou reinos extraordinários: nuvem, blockchain, inteligência artificial, mercados financeiros. Mas, frequentemente, eles foram criados como mundos separados. A Autheo foi concebida em torno de uma ideia diferente: ser construída embaixo dessas divisões, para que o valor, a computação e as informações possam transitar entre elas. Hoje, o THEO é negociado no mesmo mercado programável que um instrumento tokenizado da NVIDIA. Na próxima semana, a MEXC abre outro caminho para essa economia em mais de 170 países e regiões. Existe um método antigo para aumentar o lugar da tenda e alongar suas cordas. A Autheo se encontra nesse lugar cinco anos após a sua fundação. A fundação está construída. Agora alongamos as cordas.”



As estradas estão começando a convergir.

POR QUE A NVIDIA E POR QUE AGORA

O mercado THEO/NVDA não é uma novidade. E sim um exemplo do tipo de convergência que a Autheo foi construída para habilitar.

Cinco domínios que tradicionalmente operam em ambientes tecnológicos e financeiros separados se cruzam dentro desse mercado. A NVIDIA representa a computação acelerada e a infraestrutura física da era da IA. A Autheo está construindo uma infraestrutura descentralizada de computação, armazenamento, rede e IA. A Robinhood Chain leva ativos tokenizados do mundo real para a blockchain. A Uniswap fornece o mercado programável e sem necessidade de permissão. THEO fornece a camada econômica através da qual o ecossistema Autheo opera. Cinco categorias que raramente compartilham um local agora compartilham um preço.

Na prática é mais simples do que parece. O THEO e um instrumento tokenizado da NVIDIA agora estão no mesmo pool de liquidez, na mesma blockchain, com cotação contínua, um em relação ao outro. Os mercados de ações estão abertos durante aproximadamente seis horas e meia em um dia de semana. Este não fecha.

O simbolismo não deve ser superestimado. Um preço relativo entre dois ativos não é uma medida das indústrias por trás deles. O que o par indica é a direção, e essa direção não é exclusiva da Autheo. As ações tokenizadas foram a categoria de ativos do mundo real onchain que mais cresceu em 2026, alcançando uma alta de 390,4% no acumulado do ano, com US$ 4,43 bilhões, e elevando sua participação no valor monitorado de ativos do mundo real de 4,9% para 13,0%, de acordo com os dados da Binance Research de 15 de setembro de 2026. A mesma pesquisa avalia esse valor de US$ 4,43 bilhões como 0,0029% de um mercado de referência de ações listadas de US$ 151,9 trilhões. A categoria está crescendo rapidamente e continua praticamente inexplorada.

Os Tokens de Ações Robinhood são contratos ERC-20 padrão precificados por feeds onchain específicos para cada ativo e lastreados na proporção de um para um pelas ações subjacentes mantidas por um custodiante licenciado. A Robinhood disponibilizou Stock Tokens em mais de 120 países, sujeitos a restrições jurisdicionais.

Devemos destacar que um Token de Ação não é uma ação ordinária. Os Tokens de Ações Robinhood são títulos de dívida tokenizados emitidos pela Robinhood Assets (Jersey) Limited que fornecem exposição econômica a um título subjacente sem conceder qualquer propriedade legal ou beneficiária, direitos de voto ou reivindicação contra o emissor desse título. A Autheo não emite Tokens de Ações e não faz nenhuma declaração em relação à NVIDIA Corporation ou seus valores mobiliários. O mercado não constitui endosso, patrocínio, parceria ou afiliação por parte da NVIDIA Corporation. Os Tokens de Ações estão sujeitos a restrições de elegibilidade próprias e não estão disponíveis em todas as jurisdições, inclusive para pessoas dos EUA.

Isso abre um tipo de acesso. Para alcançar um mercado global é necessário outro.

NA PRÓXIMA SEMANA, A ESTRADA FICA MAIS LARGA

A negociação do THEO na MEXC está prevista para ter início na quinta-feira, 1º de outubro. Fundada em 2018, a MEXC atende a mais de 40 milhões de usuários em mais de 170 países e regiões, com forte presença no Sudeste Asiático, Europa Oriental, América Latina e região da CEI. Para a Autheo, cuja rede de colaboradores abrange mais de 25 países, esse alcance geográfico é tão importante quanto o volume.

Uma Exchange centralizada alcança pessoas que uma descentralizada não consegue. Ela não exige carteira, ponte e nem familiaridade com o mecanismo onchain. A MEXC, portanto, não é um substituto para os mercados descentralizados da Autheo, e sim um complemento: locais sem exigência de permissão para usuários que desejam a custódia dos seus próprios ativos e uma plataforma global baseada em contas para os que não desejam a custódia. A crescente participação da MEXC nos mercados de ações tokenizadas também a torna um local lógico para uma moeda cujo mais novo mercado é cotado em relação a um instrumento de ações tokenizadas.

A Autheo contratou a Enflux, uma empresa de negociação quantitativa e de liquidez, para gerenciar a liquidez do THEO em todo o ecossistema do seu mercado em expansão, abrangendo locais centralizados e descentralizados. A Enflux dá suporte aos mercados THEO na Base e na Robinhood Chain, incluindo o novo mercado THEO/NVDA, e dará suporte à liquidez na MEXC quando o THEO passar a fazer parte da Exchange. O mandato dá à Autheo uma estratégia de liquidez coordenada entre blockchains, pares de negociação e estruturas de mercado, em vez de tratar cada local como um mercado isolado.

Essa continuidade é um dos motivos pelos quais a Autheo escolheu a empresa. A Enflux atua tanto em ambientes de livro de ofertas quanto em plataformas onchain; sua prática de mercado descentralizado inclui o gerenciamento ativo de faixas de preço e o rebalanceamento em formadores de mercado automatizados do tipo Uniswap v3, sem depender exclusivamente de posições de liquidez estáticas. Essa abordagem é particularmente relevante com a expansão do THEO em vários mercados onchain, incluindo mercados cotados em stablecoins e agora um instrumento de capital tokenizado.

A Enflux estruturou sua atuação com base na transparência e no controle por parte do cliente, aspectos relevantes para a Autheo com a ampliação e maior interconexão da estrutura de mercado do THEO. Contar com um parceiro de liquidez consistente que atue na Base, na Robinhood Chain, no mercado THEO/NVDA e na MEXC viabiliza o gerenciamento desses mercados como partes de um ecossistema de liquidez mais amplo, e não como ambientes desconectados.

“Com a expansão do THEO em mercados descentralizados e centralizados, o objetivo é manter uma estratégia de liquidez consistente em cada ambiente”, disse Evgeni Hristov, Diretor de Negociação da Enflux. “O suporte ao THEO nas redes Base, Robinhood Chain e MEXC nos permite gerenciar esses mercados como partes de um ecossistema de liquidez mais amplo, e não como ambientes isolados.”



Mas os mercados por si só não criam uma economia. É necessária uma ponte entre eles.

O QUE ACONTECE QUANDO O MERCADO ENCONTRA O PRODUTO

A Autheo está transitando da fase de construção da infraestrutura base para a disponibilização progressiva dessa base para desenvolvedores e usuários.

A próxima etapa do Sistema Operacional da Internet inclui o Autheo DevHub, projetado como o ponto de entrada do desenvolvedor no ecossistema; o Autheo Mesh, um ambiente de execução distribuída para cargas de trabalho de computação, armazenamento, rede e IA; e o Autheo Infrastructure Marketplace, projetado para conectar aplicativos e usuários que precisam de infraestrutura digital com os provedores capazes de fornecê-la, além de serviços de identidade, segurança e interoperabilidade.

O objetivo comum deles é reunir em um único ambiente recursos que os desenvolvedores precisam integrar a partir de diversas nuvens, cadeias, provedores de infraestrutura, sistemas de identidade e serviços de IA. Nos próximos meses, a Autheo planeja lançar esses componentes em etapas, com datas específicas anunciadas à medida que cada um concluir os testes finais e a implantação.

A arquitetura foi projetada de modo que:

A Camada 0 coordena o sistema. A Malha faz o trabalho. A Camada 1 proporciona confiança e liquidação. O THEO impulsiona a economia. “A distribuição é importante, mas a sequência é mais importante”, disse Todd Mortenson, Fundador e Diretor Administrativo da Autheo. “Muitos projetos abrem um mercado primeiro e criam o seu objetivo depois. Fizemos o caminho inverso. A Mainnet está ativa desde maio, garantida por 156 validadores, e já funcionava meses antes do THEO ser negociado em qualquer lugar. Atualmente o THEO é negociado na Base e na Robinhood Chain, e na próxima semana ele será disponibilizado na MEXC para um mercado global centralizado. A liquidez sem infraestrutura é apenas um mercado. Infraestrutura sem liquidez é apenas uma rede. Quando o DevHub e o Infrastructure Marketplace forem lançados, eles deixarão de ser meros anúncios e passarão a gerar um efeito cumulativo. Os desenvolvedores criam aplicações, as aplicações consomem infraestrutura e essa atividade se consolida no THEO. Essa é a diferença entre listar um ativo e construir uma economia.”



Isso muda o significado da liquidez crescente do THEO.

A ECONOMIA SOB O SISTEMA OPERACIONAL DA INTERNET

O THEO foi projetado para ser a camada econômica comum em todo esse ambiente: o ativo por meio do qual os desenvolvedores e aplicações consomem infraestrutura, os provedores ganham com o fornecimento de recursos e as atividades são liquidadas. O THEO dá suporte a taxas de transação de rede. Com a ampliação da infraestrutura, sua utilidade se expande para computação, armazenamento, rede e execução de IA.

Isso coloca a importância dessas duas expansões de mercado em um contexto mais amplo. O objetivo da Autheo não é simplesmente criar mais lugares onde o THEO possa ser negociado. E sim ampliar o acesso à camada econômica ao mesmo tempo em que a infraestrutura capaz de criar demanda por essa camada entra em operação.

Hoje podemos ver a convergência. Na próxima semana a expansão da distribuição. E depois, a utilidade.

COMO NEGOCIAR O THEO HOJE

O THEO está disponível hoje em mercados descentralizados sem exigência de permissão na Base e Robinhood Chain:

THEO/USDC — Hydrex na Base.

— Hydrex na Base. THEO/USDG — Uniswap v3 na Robinhood Chain.

— Uniswap v3 na Robinhood Chain. THEO/NVDA — Uniswap na Robinhood Chain, a partir de 24 de setembro.



A partir de 1º de outubro, o THEO também estará disponível na MEXC, adicionando acesso centralizado à Exchange para usuários em jurisdições suportadas.

A Autheo disponibiliza links oficiais de negociação, endereços de contrato verificados, informações sobre a rede, e instruções passo a passo para a compra na sua página de lançamento do token.

Página de lançamento do token: https://www.autheo.com/token-launch

Os detentores de THEO também podem realizar staking diretamente de uma carteira. A Autheo opera um pool de staking THEO na Robinhood Chain, viabilizado pelo Team Finance e incorporado em autheo.com/staking. O processo não requer conta, hardware nem operação de nós. Os participantes conectam uma carteira compatível, confirmam que a carteira está na Robinhood Chain, escolhem um valor e confirmam a transação. Os termos de recompensa e de unstaking são definidos pelo contrato do pool de staking e exibidos na interface. O encerramento do pool está previsto para 10 de outubro de 2026.

Este é um pool de staking na rede Robinhood Chain não oferecido no aplicativo de corretagem da Robinhood.

Stake THEO: https://www.autheo.com/staking

Os usuários devem verificar a rede aplicável e o endereço oficial do contrato THEO na Autheo antes de interagir com qualquer token ou pool de liquidez usando o nome Autheo ou THEO. A disponibilidade dos serviços da MEXC, dos tokens de ações da Robinhood Chain e de outros serviços de negociação varia de acordo com a jurisdição e a elegibilidade.

SOBRE A MEXC

Fundada em 2018, a MEXC é uma Exchange global de criptomoedas que atende mais de 40 milhões de usuários em mais de 170 países e regiões. A plataforma fornece acesso a uma ampla gama de ativos digitais e mercados de negociação, e construiu sua presença global em torno da acessibilidade, ampla cobertura de tokens, liquidez e negociação de baixo custo. Para mais informações, visite mexc.com.

SOBRE A ENFLUX

A Enflux é uma empresa de negociação quantitativa e de liquidez que fornece serviços market-making em exchanges centralizadas e ambientes de negociação descentralizados. Fundada em 2023 e operando como uma equipe globalmente distribuída de traders, engenheiros e pesquisadores quantitativos, a Enflux se estruturou com base na transparência e no controle por parte do cliente, trabalhando internacionalmente com equipes de tokens, exchanges e fundos. Seus serviços abrangem cobertura com base em contratos de longo prazo para livros de ordens centralizados, e gerenciamento ativo de liquidez em formadores de mercado automatizados, incluindo ajuste de faixas de preço e rebalanceamento, em vez de posicionamento estático. Para mais informações, visite enflux.io.

SOBRE A AUTHEO

A Autheo está construindo um Sistema Operacional de Internet: uma camada descentralizada de coordenação, orquestração e execução projetada para integrar blockchain, inteligência artificial, computação, armazenamento, rede, identidade, segurança e infraestrutura econômica em uma arquitetura unificada. Em vez de funcionar apenas como mais uma rede de blockchain, a Autheo foi projetada como um ambiente operacional comum por meio do qual infraestrutura, aplicações, serviços, desenvolvedores, empresas e economias digitais podem interagir.

Fundada por Scott Bayless e Todd Mortenson, e desenvolvida ao longo de aproximadamente cinco anos, a Autheo conta com mais de 100 cofundadores e colaboradores em mais de 25 países com experiência em blockchain, inteligência artificial, segurança cibernética, infraestrutura distribuída, finanças, jurídico, tecnologia empresarial e operações globais. Seu ecossistema inclui infraestrutura, segurança, liquidez, infraestrutura de token e relacionamentos de integração com organizações como Zeeve, InfStones, Enflux, TrustSwap, Team Finance, Utila, Antier, CertiK, Halborn e Adevar Labs.

A Autheo combina coordenação de Camada 0, sua Mainnet de Camada 1, infraestrutura distribuída, serviços de desenvolvedor e um ecossistema econômico em expansão. THEO é a moeda de utilidade nativa da rede Autheo. Para mais informações, visite.

CONTATO COM A MÍDIA

Ryan Teigen

Dirigente de Marketing de Produto, Autheo

ryan@autheo.com press@autheo.com

608-713-1028

DECLARAÇÕES DE PREVISÃO

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Este comunicado contém declarações de previsão sobre listagens de câmbio antecipadas, mercados de negociação, lançamentos de infraestrutura e produtos, integrações, funcionalidade de rede, utilidade de moeda, programas de staking e desenvolvimento futuro, incluindo a listagem planejada do THEO na MEXC em 1º de outubro de 2026. Essas declarações refletem os planos e expectativas atuais e estão sujeitas a considerações técnicas, regulatórias, de mercado, de liquidez, operacionais e outras que podem afetar o momento, a disponibilidade ou a implementação. As referências a empresas, redes, exchanges, protocolos, valores mobiliários, produtos e serviços de terceiros descrevem integrações, listagens, tecnologias ou ativos disponíveis publicamente aplicáveis e não implicam endosso, patrocínio, afiliação ou parceria, exceto quando expressamente declarado. A Autheo não emite títulos da NVIDIA ou o Token de Ações de referência. O pool de staking THEO descrito nesta versão opera na Robinhood Chain e não é um serviço da Robinhood Markets, Inc. nem de suas afiliadas. As estatísticas que descrevem a Testnet pública da Autheo refletem a atividade cumulativa nessa rede e não os totais atuais da Mainnet. Nada neste comunicado constitui conselho de investimento, jurídico, fiscal ou financeiro, ou uma oferta ou solicitação para compra de qualquer título ou instrumento financeiro. A disponibilidade pode variar de acordo com a jurisdição e a elegibilidade.

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9834176)