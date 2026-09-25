Samsung SDS estreia como expositora na Logística do Futuro

A Samsung SDS, divisão de tecnologia e logística do Grupo Samsung, participou pela primeira vez como expositora do Logística do Futuro, evento dedicado a discutir os principais movimentos do setor logístico no país. Além do estande, a companhia participou de uma das plenárias da programação, falando em um dos painéis sobre “Cabotagem 2.0 - Logística eficiente, resiliente e sustentável”, que discutiu como a cabotagem pode contribuir para transformar operações, ampliar a eficiência e fortalecer a resiliência das cadeias de suprimentos.

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O debate aconteceu em um cenário de crescente pressão sobre os custos e a infraestrutura logística brasileira. Levantamento do Instituto de Logística e Supply Chain mostrou que os custos logísticos consumiram 15,5% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2025, ante 10,4% em 2014, evidenciando os desafios enfrentados pelas empresas para equilibrar competitividade, eficiência e capacidade de resposta.

Cabotagem como estratégia logística

Durante o painel, a Samsung SDS apresentou sua experiência na estruturação de operações de cabotagem, mostrando como a integração entre planejamento, gestão de transporte, dados e conhecimento operacional pode contribuir para construir alternativas mais eficientes e resilientes para o abastecimento.

Para Rosa Amador, diretora comercial de Logística da Samsung SDS, a evolução da cabotagem passa por uma visão mais estratégica da cadeia logística.

“A cabotagem não deve ser analisada apenas como uma alternativa de transporte, mas como parte de uma estratégia capaz de ampliar a eficiência, a previsibilidade e a resiliência das operações. Quando conectamos planejamento, tecnologia, dados e execução, conseguimos tomar decisões mais estruturadas e construir operações preparadas para diferentes cenários”.

Da alternativa de transporte à estratégia de resiliência

A crescente complexidade das cadeias de suprimentos tem levado empresas a buscar modelos capazes de reduzir dependências, ampliar a previsibilidade e responder melhor a mudanças na demanda, custos, infraestrutura e disponibilidade de transporte.

Nesse contexto, a cabotagem ganhou espaço como uma alternativa para empresas que buscam diversificar sua matriz logística e estruturar operações mais equilibradas. Para Rosa Amador, o principal desafio está em avaliar a operação de forma integrada, considerando não apenas o custo do transporte, mas também capacidade, previsibilidade, riscos, sustentabilidade e impacto sobre toda a cadeia.

“Uma operação eficiente precisa olhar além do frete. É necessário considerar o custo total, os riscos envolvidos, a previsibilidade e a capacidade de manter o abastecimento mesmo diante de mudanças no cenário. É essa visão integrada que permite transformar a logística em uma vantagem competitiva”.

Tecnologia como aliada da operação

A transformação da logística também passa pela capacidade de conectar informações e utilizar dados para apoiar decisões. Para a Samsung SDS, a tecnologia tem papel importante na integração entre planejamento, transporte e demais etapas da cadeia.

Rosa Amador comenta que, por meio das soluções digitais, como as plataformas Cello e Cello Square, a companhia trabalha com visibilidade, gestão de dados e integração de processos, permitindo que empresas acompanhem suas operações e tenham informações para apoiar decisões logísticas.

Eficiência, resiliência e sustentabilidade

Outro aspecto central da evolução da cabotagem é a necessidade de conciliar eficiência operacional com objetivos de sustentabilidade e resiliência.

A diversificação dos modais pode contribuir para reduzir a dependência de determinados modelos de transporte e criar alternativas diante de restrições de capacidade ou mudanças no cenário logístico. Ao mesmo tempo, a escolha do modal precisa considerar o impacto ambiental e o desempenho global da operação.

“Estamos diante de uma mudança na forma de avaliar a eficiência logística. O menor custo de transporte, isoladamente, não é suficiente. É preciso considerar riscos, emissões, capacidade, previsibilidade e resiliência para entender o verdadeiro desempenho de uma operação”, avalia a executiva.

Escala global e atuação de ponta a ponta

Rosa Amador assinala que o diferencial competitivo da companhia está na combinação entre conhecimento tecnológico e experiência operacional. “Não somos apenas uma empresa de tecnologia desenvolvendo uma solução para logística, nem apenas uma empresa de logística incorporando tecnologia. A Samsung SDS reúne os dois conhecimentos”, explica. Segundo ela, essa característica é sustentada por uma rede global com mais de 6.600 especialistas em logística, presença em 36 países, mais de 300 operações e mais de 6.600 parceiros logísticos.

Para a diretora comercial de Logística da Samsung SDS, a evolução da cabotagem representa uma oportunidade de repensar a própria estratégia logística das empresas.

“O futuro da logística passa por operações mais conectadas, diversificadas e preparadas para lidar com diferentes cenários. A cabotagem pode ter um papel importante nessa transformação quando integrada a uma estratégia que combine eficiência, resiliência, sustentabilidade, tecnologia e conhecimento operacional”.

Com a estreia no Logística do Futuro, a companhia amplia sua presença no mercado brasileiro e participa das discussões sobre os novos caminhos da logística nacional, compartilhando sua experiência e visão sobre como a integração entre diferentes modais, tecnologia e estratégia pode contribuir para uma cadeia de suprimentos mais eficiente, resiliente e sustentável.

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Para mais informações, basta acessar: https://www.samsungsds.com/la/index.html