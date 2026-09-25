Empresa catarinense conecta gestão a marcas globais

Parques corporativos de impressão raramente são formados por equipamentos de um único fabricante. A combinação de diferentes marcas e tecnologias aumenta a complexidade da operação para empresas e provedores de outsourcing, que precisam monitorar dispositivos, controlar custos, aplicar políticas de segurança e manter a continuidade dos serviços.

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Nesse cenário, a gestão integrada permite reunir informações e processos de equipamentos distintos em uma mesma estrutura. A NDD Tech atua nesse ambiente multimarcas com soluções compatíveis com fabricantes como HP, Canon, Ricoh, Kyocera e Pantum, entre outros.

Por meio do NDD Orbix, a empresa oferece o monitoramento de dispositivos, com acompanhamento de equipamentos, contadores, suprimentos, alertas e outros indicadores da operação. A plataforma permite centralizar os dados do parque e apoiar a identificação de falhas, necessidades de manutenção e oportunidades de otimização.

Enquanto o NDD Orbix amplia a visibilidade e o monitoramento dos dispositivos, o NDD Print atua na gestão da experiência de impressão para o cliente final do provedor, com recursos de segurança, políticas, cotas, liberação de documentos e automação.

Em equipamentos HP, o NDD Print oferece automação para a implantação e substituição de dispositivos. A solução contribui para reduzir etapas manuais na administração do parque, apoiando processos como deploy de novas impressoras, configuração de equipamentos e substituição de dispositivos de forma mais ágil e controlada. Para provedores de outsourcing, isso representa ganho operacional, menor esforço técnico em campo e mais velocidade na ativação de novos ambientes.

Em equipamentos Ricoh, o NDD Print pode operar de forma embarcada, disponibilizando recursos de liberação segura, políticas de impressão e gerenciamento de cotas diretamente no dispositivo. A solução também permite manter documentos retidos na própria impressora até a autenticação do usuário, reduzindo a dependência de servidores de impressão e de agentes instalados nas estações de trabalho.

Para equipamentos Pantum e Kyocera, a solução disponibiliza recursos de liberação segura, políticas de impressão e gerenciamento de cotas. Essa compatibilidade amplia as possibilidades de atuação em ambientes multimarcas e permite que provedores ofereçam uma experiência mais padronizada também em parques que utilizam dispositivos da fabricante.

Na Canon, um dos destaques é a compatibilidade embarcada do NDD Print 360 com a impressora iR 1643iF II e outros modelos selecionados da marca. Nesse formato, os recursos de gerenciamento da impressão ficam disponíveis diretamente no equipamento, permitindo a interação do usuário por meio do painel da impressora.

Essa abordagem favorece a padronização da operação em parques heterogêneos, oferecendo ao provedor mais flexibilidade para atender diferentes perfis de clientes e contratos. Ao mesmo tempo, contribui para melhorar a experiência do usuário final, que passa a contar com uma jornada mais segura e consistente no uso dos equipamentos.

A liberação segura é um exemplo desse impacto: os documentos permanecem retidos até a autenticação do usuário no equipamento, reduzindo o risco de exposição de informações e evitando que impressões sejam retiradas por pessoas não autorizadas. Além de reforçar a segurança, esse modelo também apoia a mobilidade e o controle do uso da impressão dentro das organizações.

Com isso, a NDD fortalece sua capacidade de apoiar provedores e empresas na gestão de ambientes multimarcas, combinando automação, segurança e governança para simplificar a operação e entregar mais valor ao cliente final.



Gestão orientada por dados



A integração entre monitoramento e gestão da impressão também amplia a quantidade de informações disponíveis sobre o parque. Dados relacionados à disponibilidade, ao consumo, ao desempenho e à utilização dos equipamentos podem apoiar o controle de custos, a identificação de desvios e o planejamento de ações de manutenção.

Com essas informações reunidas, empresas e provedores de outsourcing podem acompanhar a operação com mais precisão, automatizar rotinas e utilizar indicadores para orientar decisões relacionadas a recursos, atendimento e continuidade dos serviços.

“Durante muito tempo, a gestão dos dispositivos foi muito focada em resolver problemas quando eles apareciam. Hoje, acompanhar a infraestrutura em tempo real permite identificar situações antes que elas afetem a operação e usar os indicadores para tomar decisões mais assertivas. Na prática, isso ajuda a direcionar a manutenção, controlar recursos e atender melhor às necessidades do cliente”, afirma Marcos Horst, gerente comercial da NDD Tech.

A atuação multimarcas também tem impacto direto na gestão dos contratos de outsourcing, que precisam contemplar diferentes tecnologias e garantir níveis de serviço consistentes.

“A realidade do mercado é multimarcas. Para empresas e provedores de outsourcing, o desafio não está em administrar uma impressora ou um fabricante isoladamente, mas em ter visibilidade e controle sobre todo o parque. É nesse cenário que a NDD gera valor, conectando diferentes ecossistemas em uma estratégia integrada de gestão”, destaca Anderson Kolberg, diretor comercial da NDD Tech.

A combinação entre monitoramento, gestão da impressão e dados permite acompanhar os dispositivos de forma contínua, automatizar processos e orientar ações de manutenção e atendimento. Em ambientes com diferentes fabricantes, essa integração contribui para uma gestão mais inteligente, com maior controle, previsibilidade e eficiência operacional.



Sobre a NDD

A NDD é um hub de soluções tecnológicas que desenvolve softwares de gestão para as áreas fiscal, logística e de dispositivos.

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