Certificação ISO melhora atendimento no setor funerário

A certificação ISO 9001, referência internacional em sistemas de gestão da qualidade, vem ganhando espaço em segmentos historicamente marcados pela sensibilidade do contato com o público, como o setor funerário e de cremação. A norma estabelece critérios de padronização de processos, rastreabilidade de etapas e melhoria contínua, elementos que passam a orientar também empresas responsáveis por cerimônias de despedida e serviços de cremação em diferentes regiões do país.

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No Brasil, cerca de 18 mil organizações possuem certificação válida na norma ISO 9001, segundo levantamento internacional da International Organization for Standardization. No cenário global, o número ultrapassa a marca de um milhão de organizações certificadas em cerca de 180 países, o que reforça a adoção da norma como parâmetro de qualidade em setores muito distintos entre si, da indústria aos serviços prestados diretamente a famílias.

Vinícius Chaves de Mello, CEO do Grupo Riopae, administradora do Crematório Metropolitano São João Batista, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, explica que a busca por esse tipo de certificação está ligada à necessidade de oferecer previsibilidade em um momento de forte carga emocional. “A certificação ISO 9001 evidencia o compromisso da empresa com a qualidade e com a melhoria contínua de seus processos. Em um setor que lida diretamente com momentos de grande sensibilidade, ter procedimentos bem definidos ajuda a oferecer mais segurança, organização e previsibilidade às famílias e aos colaboradores”, afirma.

Ainda de acordo com o executivo, a padronização de processos tem efeito direto sobre a rotina das equipes responsáveis pelo atendimento às famílias enlutadas. Segundo ele, procedimentos alinhados reduzem ruídos internos e evitam que etapas do velório ou da cremação sejam conduzidas de maneira improvisada, o que tende a diminuir falhas em um contexto no qual pequenos deslizes costumam ser sentidos com maior intensidade pelos familiares.

“A mudança começa na organização dos processos e chega diretamente à experiência da família. Com procedimentos padronizados, a equipe consegue atuar de forma mais alinhada, reduzindo falhas de comunicação e garantindo que cada etapa seja conduzida com atenção. Isso proporciona um atendimento mais organizado, transparente e consistente, sem deixar de lado o acolhimento necessário nesse momento”, detalha Chaves de Mello.

Falhas evitadas pela padronização

Entre os problemas que a certificação ajuda a prevenir estão informações desencontradas entre equipes, horários mal comunicados às famílias e execução inconsistente das etapas de atendimento, situações mais sensíveis diante do luto. A norma prevê mecanismos de acompanhamento e auditoria interna que permitem corrigir falhas antes que afetem o público atendido.

“A certificação ajuda a reduzir falhas de comunicação, informações desencontradas e problemas na execução das etapas do atendimento. A ISO 9001 também estabelece mecanismos de acompanhamento e melhoria dos processos, permitindo identificar pontos que precisam ser corrigidos antes que se tornem problemas. Em um momento de luto, essa organização faz uma diferença importante”, pontua o CEO do Grupo Riopae.

O mercado de cemitérios e crematórios privados movimenta cerca de R$ 13 bilhões por ano no Brasil, impulsionado pelo avanço dos planos funerários antecipados e pela diversificação de serviços, conforme levantamento do Sindicato dos Cemitérios e Crematórios Particulares do Brasil (Sincep). Esse crescimento caminha ao lado de uma cobrança maior por transparência e qualidade no atendimento prestado em momentos de vulnerabilidade.

Para Chaves de Mello, o mercado funerário brasileiro amadurece de forma gradual, à medida que mais empresas investem em profissionalização, capacitação de equipes e adoção de tecnologia. “O setor funerário vem evoluindo, principalmente com empresas que investem em profissionalização, tecnologia, capacitação e padronização”, avalia.

Conforme o executivo, ainda existe espaço para avançar, especialmente na adoção de processos mais estruturados e na busca por maior transparência. “Acredito que esse movimento tende a se fortalecer à medida que as famílias também passam a valorizar cada vez mais empresas preparadas para oferecer segurança e qualidade no atendimento”, completa.

Certificação exige mudança de cultura interna

Um dos principais desafios para a ampliação de certificações no setor, segundo Mello, é entender que a ISO 9001 não deve ser tratada apenas como um selo, mas como parte de uma cultura interna de qualidade, que envolve investimento contínuo, treinamento de equipes e acompanhamento sistemático dos processos.

“É necessário compreender que a certificação não deve ser vista apenas como um selo, mas como parte de uma cultura de qualidade. Isso exige investimento, organização, treinamento das equipes, acompanhamento dos processos e disposição para promover melhorias contínuas. À medida que o setor reconhece esses benefícios, a tendência é que a profissionalização se torne cada vez mais presente”, conclui.

Enquanto famílias passam a associar qualidade de atendimento a processos estruturados, normas como a ISO 9001 tendem a ocupar espaço crescente entre empresas do segmento funerário, servindo como parâmetro de comparação em um mercado que ainda caminha para maior padronização em todo o território nacional.

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