Huawei e Drauzio Varella ampliam parceria com foco em saúde

A Huawei e o Dr. Drauzio Varella ampliam sua parceria no Brasil com uma iniciativa dedicada à saúde preventiva e ao papel da tecnologia vestível no acompanhamento do bem-estar. Nesta quinta-feira (24), o médico participou do principal evento de lançamentos do ano da Huawei no país, realizado no Auditório Ibirapuera Oscar Niemeyer, em São Paulo, que apresentou uma nova geração de dispositivos da companhia, incluindo a linha HUAWEI WATCH GT 7.

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Durante o evento, Drauzio abordou a importância de conhecer e acompanhar indicadores do organismo ao longo do tempo e como a tecnologia pode contribuir para aproximar informações sobre saúde da rotina das pessoas. O tema ganha continuidade no artigo “Saúde preventiva no pulso: o papel da tecnologia vestível no cuidado com a vida”, preparado pelo médico em parceria com a Huawei.

No conteúdo, ele parte das transformações no perfil de saúde da população para discutir a importância crescente da prevenção. Com o aumento da expectativa de vida e os avanços no combate às doenças infecciosas, condições crônicas não transmissíveis, como hipertensão, problemas cardiovasculares, obesidade e diabetes, passaram a ocupar o centro das preocupações de saúde no Brasil.

Um dos dados apresentados ajuda a dimensionar o desafio: apenas 12,9% dos brasileiros que buscaram algum serviço de saúde, em um estudo com mais de 32 mil adultos citado no artigo, o fizeram por ações preventivas. A maioria procurou atendimento para tratar doenças ou sintomas já existentes.

O artigo concentra a análise em três aspectos que podem ser acompanhados ao longo da rotina: sono, saúde cardiovascular e estresse. No Brasil, por exemplo, quase um terço dos adultos das capitais e do Distrito Federal relata sintomas de insônia, segundo dados do Vigitel citados pelo médico.

Na saúde cardiovascular, o Drauzio também chama atenção para alterações que podem não apresentar sinais evidentes. Uma revisão publicada no JAMA (Journal of the American Medical Association), uma das principais revistas científicas de medicina do mundo, em 2025, estima que entre 10% e 40% das pessoas com fibrilação atrial não apresentam sintomas.

É nesse contexto que Drauzio discute o potencial dos dispositivos vestíveis. Smartwatches podem acompanhar informações ao longo do dia e ajudar o usuário a observar padrões relacionados a sono, frequência cardíaca, estresse e recuperação. O artigo ressalta, porém, que esses dispositivos não substituem avaliações clínicas ou o acompanhamento de profissionais de saúde.



Nova geração de wearables amplia recursos de saúde



A discussão sobre o papel da tecnologia no acompanhamento da saúde também esteve presente nos produtos apresentados pela Huawei durante o evento do dia 24. Entre os lançamentos estão o HUAWEI WATCH GT 7, HUAWEI WATCH GT 7 Pro e HUAWEI WATCH D3, que oferecem diferentes recursos para acompanhar indicadores de saúde e bem-estar no dia a dia. Todos são compatíveis com dispositivos Android e iOS.

O HUAWEI WATCH GT 7 traz o HUAWEI TruSense System, responsável pelo acompanhamento de indicadores como frequência cardíaca, variabilidade da frequência cardíaca (VFC), sono e estresse. Entre os recursos está a Pontuação de Preparo Físico, que combina informações sobre sono, exercícios, estresse, temperatura corporal e dados cardiovasculares para ajudar o usuário a compreender sua recuperação. O modelo também oferece Gestão da Saúde Menstrual, além de mais de 100 modos de treino e tecnologias avançadas de posicionamento para atividades ao ar livre.

O HUAWEI WATCH GT 7 Pro reúne os recursos de saúde e esporte da nova geração e acrescenta funcionalidades para o acompanhamento cardiovascular, como ECG e identificação de arritmias. Com bateria de até 21 dias, o modelo reforça o conceito #MenosRecargaMaisTreino, permitindo um acompanhamento mais contínuo da rotina com menos interrupções para recarga.

Já o HUAWEI WATCH D3 tem como um de seus principais diferenciais o acompanhamento da pressão arterial, ampliando a proposta da Huawei de oferecer tecnologias voltadas ao conhecimento de diferentes indicadores do organismo. O modelo também permite realizar medições antes e depois dos exercícios, contribuindo para o acompanhamento das variações da pressão em diferentes momentos da rotina.

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Com a parceria, Huawei e Drauzio buscam ampliar a conversa sobre prevenção, educação em saúde e uso responsável da tecnologia, incentivando uma relação mais consciente com os sinais do próprio corpo.