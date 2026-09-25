Roubo de contas Claude permite uso de tokens sem autorização

A ESET analisou o comprometimento de contas do Claude por malwares do tipo infostealer, capazes de roubar cookies, tokens de sessão e outras informações armazenadas em computadores. O incidente, reportado pela Anthropic, mostra como criminosos podem utilizar dados de autenticação roubados para assumir sessões já iniciadas e consumir recursos das contas, mesmo quando a autenticação de dois fatores está ativada.

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O caso veio à tona depois que um usuário compartilhou um e-mail recebido da Anthropic no Reddit. Segundo o relato, o atacante aparentemente conseguiu reutilizar uma sessão do Claude que já estava autenticada após o roubo de cookies ou tokens de sessão. A Anthropic não confirmou publicamente quais itens foram roubados nem o mecanismo exato utilizado para sequestrar as sessões.

“O caso mostra que proteger uma conta não depende apenas de impedir que o criminoso descubra a senha. Quando um infostealer compromete o dispositivo, ele extrai cookies e tokens de acesso que permitem sequestrar uma sessão já autenticada, contornando, na prática, todas as etapas de login. É um cenário que reforça a necessidade de garantir a segurança do dispositivo, pois ele é a porta de entrada para as contas.” , explica Jonathan Ramos, pesquisador de segurança da ESET Brasil.



Anthropic encerrou as sessões comprometidas, mas o alerta segue

Assim que identificou o problema, a empresa encerrou as sessões comprometidas e removeu os métodos de pagamento salvos nas contas afetadas. Os usuários atingidos precisaram fazer login novamente e cadastrar seus cartões. Segundo a empresa, os casos identificados estavam associados a computadores, sem registros de dispositivos móveis comprometidos.

A Anthropic pontuou que não há indícios de que o malware tenha se originado na plataforma ou sido instalado por meio do Claude. “Não temos motivos para acreditar que esse malware esteja relacionado ao Claude, que tenha sido instalado por meio do Claude ou que esteja relacionado a qualquer coisa que você tenha feito com o Claude”, afirmou a empresa.

Entre os malwares identificados na campanha estão Vidar, Lumma (LummaC2), StealC, RedLine e Acreed, voltados a sistemas Windows. A Anthropic também identificou o Atomic Stealer (AMOS) em um pequeno número de computadores Mac.

Ramos alerta que encerrar uma sessão comprometida não remove o malware do computador e que, caso a ameaça continue ativa, uma nova sessão poderá ser roubada da mesma forma. “Esse tipo de ataque evidencia que não existe conta segura em um dispositivo comprometido. Isso muda o foco da proteção: a prioridade do usuário não pode se limitar apenas às configurações da conta, mas deve se concentrar em adotar soluções robustas para proteger o próprio equipamento contra ameaças silenciosas", explica o pesquisador.

Um infostealer pode procurar cookies, tokens e outros artefatos de autenticação armazenados no dispositivo. Com essas informações, o atacante pode tentar assumir uma sessão existente sem precisar repetir todo o processo de login.

Diante do incidente, a Anthropic recomenda:

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Analisar os computadores utilizados com o Claude em busca de malware e removê-lo antes de voltar a utilizar o equipamento;

com o Claude em busca de malware e removê-lo antes de voltar a utilizar o equipamento; Alterar a senha do e-mail vinculado ao Claude após a remoção do malware;

ao Claude após a remoção do malware; Encerrar as sessões ativas em outros dispositivos e ativar a autenticação de dois fatores;

em outros dispositivos e ativar a autenticação de dois fatores; Alterar outras senhas armazenadas no navegador , especialmente as relacionadas a serviços bancários, trabalho e plataformas em nuvem;

, especialmente as relacionadas a serviços bancários, trabalho e plataformas em nuvem; Verificar as faturas do cartão em busca de cobranças não reconhecidas;

em busca de cobranças não reconhecidas; Cadastrar novamente um método de pagamento somente depois de concluir essas etapas, caso queira manter a renovação automática do plano.



O pesquisador de segurança da ESET Brasil também recomenda evitar downloads não oficiais, softwares piratas e aplicativos de origem duvidosa, além de manter sistemas e programas atualizados e ter cautela com links e arquivos recebidos. “Quando um computador está infectado, criminosos podem roubar cookies e tokens de sessão e reutilizá-los para acessar contas que já foram autenticadas. Por isso, práticas básicas de segurança digital, como atualização de sistema atualizado e ter cuidado com links e arquivos suspeitos, continuam sendo fundamentais”, finaliza Ramos.