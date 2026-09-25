Mercado de cervejas artesanais impulsiona demanda de rótulos

O setor cervejeiro brasileiro é considerado um dos maiores do mundo, com quase duas mil fábricas registradas, mais de 44 mil produtos existentes e presença em pelo menos 794 municípios do país. Segundo a Associação Brasileira de Cerveja Artesanal (ABRACERVA), em 2025, o Brasil obteve a marca de 1.954 cervejarias registradas, sendo o maior número indicado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA).

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A variedade também está presente nas próprias características das bebidas. O mercado reúne produtos desenvolvidos com diferentes ingredientes e propostas, incluindo cervejas com frutas, especiarias, mel, café e outros elementos. De acordo com o Anuário da Cerveja, ainda em 2025 o setor registrou um crescimento significativo no volume de cervejas sem glúten, reforçando a diversificação das opções disponíveis ao consumidor.

Para a indústria gráfica, como a FuturaIM, esse cenário representa diferentes necessidades no momento da produção de rótulos. Uma cervejaria pode precisar de uma tiragem menor de materiais para apresentar uma nova receita ou uma edição sazonal, enquanto uma marca com distribuição mais ampla pode trabalhar com volumes maiores para abastecer diversos pontos de venda. Além disso, cada linha de produtos pode exigir uma identidade visual própria, com variações de informações, formatos e propostas de acabamento.

Nesse contexto, os rótulos deixam de ser apenas um elemento obrigatório nas embalagens e passam a desempenhar um papel importante na identificação e diferenciação das marcas. E a FuturaIM, gráfica online, identifica uma oportunidade de atuação, oferecendo soluções de impressão para empresas que vão desde pequenos produtores de bebidas artesanais até negócios de maior escala.

Desde a implantação de uma nova tecnologia, a Impressora Label Digital a Laser, a indústria gráfica registrou um aumento nas vendas de produtos relacionados a embalagens. Entre os meses de agosto e setembro, a procura se concentrou em produtos como Rótulo para Garrafa Plástica (40%), Rótulo para Garrafa de Cerveja (29,64%), Rótulo para Frasco (24,14%) e Rótulo para Pote de Creme (5,98%).

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“A diversidade do mercado cervejeiro exige soluções gráficas capazes de acompanhar diferentes volumes, formatos e identidades visuais. Com a tecnologia de impressão digital, conseguimos atender desde pequenos produtores que lançam uma edição especial até marcas que precisam de maior escala, oferecendo flexibilidade para que o rótulo acompanhe cada etapa do desenvolvimento do produto”, afirma Victor Nakamura, coordenador de marketing da FuturaIM.