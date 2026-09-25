Faceres oferece curso de Medicina com nota máxima do MEC

A aprovação no vestibular continua sendo um dos principais desafios para quem sonha com a carreira médica. Mas, diante da expansão dos cursos de Medicina no Brasil, uma decisão passou a ter peso semelhante: escolher a instituição onde será construída a formação profissional. Mais do que conquistar uma vaga, estudantes e famílias buscam cursos com formação consistente, experiência prática e diferenciais capazes de preparar o futuro médico para um mercado cada vez mais exigente.

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Com 494 cursos de Medicina autorizados no país, segundo dados do Ministério da Educação (MEC), a escolha da instituição tornou-se um fator relevante para a formação acadêmica e a inserção profissional. Nesse cenário, reconhecimento pelo MEC, infraestrutura, cenários de prática, corpo docente e certificações nacionais e internacionais passaram a integrar a lista de critérios analisados pelos candidatos.

Reconhecido com nota máxima (5) pelo MEC e acreditado pela SAEME, o curso de Medicina da FACERES reúne diferenciais acadêmicos e estruturais que reforçam seu compromisso com a excelência na formação médica.

Com laboratórios, recursos de simulação e tecnologias aplicadas ao ensino, a FACERES utiliza diferentes ferramentas e metodologias pedagógicas. Os estudantes contam com metodologias ativas, simulação realística, acompanhamento próximo dos docentes e uma formação que integra teoria, prática e humanização desde os primeiros anos do curso.

Diferenciais pedagógicos e formação prática

Para a coordenadora do curso de Medicina da FACERES, Dra. Daiane Cassaro, a integração entre teoria e prática desde o início da graduação é um dos diferenciais da formação oferecida pela instituição.

“Desde o primeiro semestre, os alunos desenvolvem atividades nas redes pública e privada de saúde e participam de práticas supervisionadas, integrando teoria, prática e humanização por meio de metodologias ativas de ensino”, destaca a coordenadora.

A instituição dispõe de robôs de simulação clínica de alta fidelidade, que permitem o treinamento de procedimentos médicos em ambientes seguros, além de ser uma das primeiras escolas de Medicina do Brasil a utilizar realidade virtual ampliada no ensino das disciplinas básicas, como anatomia e fisiologia, favorecendo as correlações anatômico-clínicas.

Foi também pioneira na incorporação de simuladores específicos para ginecologia e obstetrícia, pediatria e atendimento às urgências e emergências, além de manter um moderno laboratório destinado à discussão de casos clínicos padronizados.

A formação é complementada por programas de iniciação científica, pesquisa aplicada, atividades de extensão universitária e capacitação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).

“Todos os acadêmicos concluem a graduação com certificações internacionais incluídas na matriz curricular e oferecidas sem custo adicional, reconhecidas mundialmente pela American Heart Association e pelo Colégio Americano de Cirurgiões: ACLS (Urgências em Cardiologia), PALS (Urgências em Pediatria) e ATLS (Atendimento ao Trauma)”, explica a coordenadora.

A Faculdade de Medicina FACERES figura entre os dez maiores centros de treinamento em urgência do Brasil e é o terceiro maior centro de capacitação em trauma do país.

Infraestrutura e rede de estágios

A instituição conta com um dos maiores centros de simulação médica do Brasil, 25 laboratórios, biblioteca física com mais de 25 mil títulos e biblioteca digital com mais de 12 mil e-books.

Os estudantes realizam atividades práticas em uma ampla rede conveniada, composta por Unidades Básicas de Saúde de três municípios da região, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e hospitais que somam mais de 1.600 leitos, além de ter acesso a um dos maiores Centros de Medicina de Família e Comunidade do país.

São José do Rio Preto: um polo de saúde

Instalada em São José do Rio Preto, a Faculdade de Medicina FACERES está inserida em um dos principais polos de saúde do interior paulista. O município reúne 15 hospitais públicos e privados, cerca de 30 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), cinco UPAs, ambulatórios especializados e Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), oferecendo aos estudantes uma ampla diversidade de cenários de aprendizagem.

Além da estrutura na área da saúde, Rio Preto possui localização estratégica, com fácil acesso por rodovias e aeroporto, e é reconhecida pela qualidade de vida.

Vestibular FACERES 2027

As inscrições estão abertas até 23 de outubro.

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Prova: 31 de outubro de 2026

Locais: São José do Rio Preto (SP), Araçatuba (SP), Goiânia (GO), Presidente Prudente (SP), São Carlos (SP), São Paulo (SP) e Sinop (MT)

Vagas: 60

Formato: 60 questões objetivas de múltipla escolha e redação

Mais informações e inscrições: vestibular.faceres.com.br?