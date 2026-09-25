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Sharjah defende um papel de maior destaque para as mulheres na tecnologia no âmbito do roteiro estratégico para 2050

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Repórter
25/09/2026 04:34

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À medida que a inteligência artificial remodela as economias globais, os Emirados Árabes Unidos colocam as mulheres no centro de suas ambições globais, posicionando-as não apenas como participantes, mas como contribuintes fundamentais para o futuro da IA.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260924118681/pt/

Women leaders and technology experts during a session at the Women in Technology 2026 Forum in Sharjah (Photo: AETOSWire)

Women leaders and technology experts during a session at the Women in Technology 2026 Forum in Sharjah (Photo: AETOSWire)

Esta mensagem foi reforçada por Sua Alteza Sheikha Bodour bint Sultan Al Qasimi, presidente do Sharjah Research, Technology and Innovation Park(SPARK), que incentivou as mulheres a irem além da simples participação na tecnologia e a assumirem um papel de liderança na construção do futuro.

Ao discursar na sétima edição do Forum Women in Technology 2026, organizado pelo SPARK sob o tema "A Mentalidade de 2050", Sua Alteza Sheikha Bodour afirmou: "2050 pode parecer distante, mas está sendo moldado pelas decisões que tomamos, pelas pesquisas que financiamos e pelas tecnologias que desenvolvemos hoje. Portanto, as mulheres devem ter uma presença forte e influente nos espaços onde as prioridades, a direção e o propósito da tecnologia são definidos, com autoridade para moldar seus resultados."

Ela destacou a experiência dos Emirados Árabes Unidos em demonstrar o que pode ser alcançado quando a oportunidade vem acompanhada de confiança e responsabilidade, ressaltando a importância de capacitar mulheres em toda parte para desempenharem um papel pleno na construção de um futuro tecnológico que sirva às pessoas e promova a prosperidade das sociedades.

Segundo dados oficiais, as mulheres representam cerca de 50% da força de trabalho do Programa Espacial Nacional dos Emirados Árabes Unidos e aproximadamente 80% da equipe científica por trás da missão Hope Probe a Marte. Elas também representam mais de 46% dos graduados em áreas de STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) e cerca de 70% dos graduados universitários no país.

Hussain Al Mahmoudi, CEO do SPARK, observou que o futuro não é um destino, mas o resultado de escolhas feitas hoje. Ele enfatizou que empoderar mulheres na tecnologia não se trata apenas de inclusão, mas de ampliar a capacidade das sociedades de inovar, competir e criar o futuro.

O fórum ocorre em um momento em que as mulheres ainda estão sub-representadas em diversas áreas que moldam a economia tecnológica. De acordo com o Relatório Global de Desigualdade de Gênero de 2026 do Fórum Econômico Mundial, as mulheres representam 36,6% dos colaboradores individuais em empresas de IA, 25,3% dos líderes seniores e 19,3% dos engenheiros de IA.

A SPARK, apoiadora do empoderamento feminino, lançou um Pacote de Abertura de Empresas para Mulheres na Tecnologia, oferecendo 50% de desconto na constituição do negócio, além de licenciamento, suporte empresarial, mentoria e oportunidades de networking no ecossistema de inovação de Sharjah.

*Fonte:AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.


Contato:

Yacoub Al Tahtamouni, SPARK

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+971507780407, yaltahtamouni@srtip.ae


Fonte: BUSINESS WIRE

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