ParaScript é adquirida pela Stakk para criar uma plataforma global de confiança digital focada no combate a fraudes

A ParaScript, empresa de processamento de documentos baseada em IA, anunciou hoje que a Stakk Limited (ASX: SKK) (“Stakk”), empresa de capital aberto listada na Bolsa de Valores da Austrália (ASX), concluiu com sucesso a aquisição da ParaScript, LLC e da ParaScript Management, Inc. (“ParaScript”) por US$ 63 milhões (A$ 88,7 milhões), criando uma plataforma de confiança digital nativa em IA, lucrativa e de grande escala.

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A Stakk adquiriu a ParaScript devido à sua tecnologia de reconhecimento e processamento de documentos baseada em IA, líder no setor, que utiliza aprendizado de máquina avançado para processar grandes volumes de documentos com alta velocidade e precisão, ajudando as organizações a detectar fraudes precocemente, prevenir perdas e melhorar resultados.

A empresa resultante da combinação torna-se uma das maiores infraestruturas de confiança digital nativa em IA a atender setores regulamentados, contando com mais de 300 clientes corporativos e processando mais de 110 bilhões de interações digitais anualmente nos EUA, Europa, Oriente Médio e Austrália. A base de clientes inclui muitas das principais instituições financeiras, agências governamentais e empresas da lista Fortune 500 do mundo.

A tecnologia da ParaScript integra-se à plataforma SaaS da Stakk, Digital Persona Graph, combinando recursos de processamento e reconhecimento de documentos com inteligência artificial e identidade, comportamento e contexto para fornecer uma visão mais completa de cada interação digital. Isso permite que as organizações identifiquem melhor fraudes de identidade digital impulsionadas por IA e tomem decisões explicáveis ??em milissegundos.

A plataforma combinada pode dar suporte a uma gama mais ampla de fluxos de trabalho em setores regulamentados e jurisdições, ao mesmo tempo em que sua escala ampliada cria uma base de inteligência em constante expansão sobre sinais emergentes de fraude. Isso proporciona aos clientes maior visibilidade sobre ameaças em evolução e fortalece sua capacidade de detectar e prevenir fraudes à medida que novos padrões surgem.

Emiliano Giacchetti foi nomeado CEO da Stakk IQ e da ParaScript. Sujeito à aprovação dos acionistas na próxima Assembleia Geral Anual, espera-se que ele assuma o cargo de CEO do Grupo Stakk Limited, ficando responsável pela estratégia, operações e desempenho financeiro da Stakk Limited e de suas subsidiárias.

"A Stakk e a ParaScript uniram-se em torno de uma necessidade global clara e urgente: ajudar organizações altamente regulamentadas a verificar adequadamente interações digitais, identidades e documentos", disse Giacchetti. "O grupo combinado possui a tecnologia, a inteligência, os relacionamentos corporativos e o alcance internacional necessários para enfrentar esse desafio em grande escala. Também conta com uma base substancial de receitas contratadas e um caminho claro para cumprir os compromissos financeiros assumidos com os acionistas."

Arthur Lo, membro do conselho da Stakk, acrescentou: "A conclusão desta aquisição estabelece a Stakk como uma plataforma internacional de confiança digital em um momento em que a necessidade de soluções de fraude mais robustas, baseadas em IA, nunca foi tão grande. À medida que a IA generativa, as identidades sintéticas, os deepfakes e a manipulação de documentos continuam a se proliferar, este negócio preenche a lacuna necessária para atuar em um dos mercados que mais crescem no mundo."

Sobre a ParaScript

A ParaScript desenvolve soluções de reconhecimento baseadas em IA que processam mais de 100 bilhões de documentos anualmente, impactando praticamente todas as pessoas nos EUA e indivíduos em mais de 15 países ao redor do mundo sempre que enviam correspondências, emitem cheques ou interagem com instituições financeiras e órgãos governamentais. Grandes empresas nos EUA, Europa, América Latina e Austrália confiam na ParaScript para automatizar o processamento de documentos, aumentando a eficiência e a precisão e reduzindo custos. Acesse parascript.com para saber mais.

Sobre a Stakk

A Stakk Limited (ASX: SKK) é um grupo de infraestrutura de confiança digital nativo em IA, de grande escala, lucrativo e globalmente relevante, focado no combate a fraudes. Sua plataforma integrada permite que instituições financeiras, governos, órgãos de segurança pública, prestadores de serviços de saúde, seguradoras, empresas de telecomunicações e outras organizações regulamentadas estabeleçam confiança em toda a interação — desde a verificação de identidade e autenticação de documentos até a prevenção de fraudes, autorização de transações e tomada de decisão contextual em tempo real.

A Stakk combina mais de 30 anos de inteligência documental proprietária baseada em IA com Personas Digitais contextuais, inteligência de sinais federada e tomada de decisão pré-execução. O grupo atende a mais de 300 clientes corporativos nos Estados Unidos, Europa, Oriente Médio e Austrália, processando mais de 110 bilhões de interações anualmente; isso cria um ativo de inteligência em constante expansão que fortalece sua capacidade de identificar e responder a ameaças de fraude em evolução, impulsionadas por IA.

Para mais informações, acesse stakk.tech.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Frankie Keck

frankie@williammills.com

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