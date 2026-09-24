LTM apresenta BlueVerse™ OneToken com recursos de aproveitamento para otimizar despesas com tokens

LTM, parceira de criatividade empresarial das maiores empresas do mundo, anunciou hoje o BlueVerse™ OneToken, um nível de roteamento e governança de cargas de trabalho com recursos de aproveitamento que direciona automaticamente as solicitações de IA corporativas para o modelo adequado, com o custo correto.

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À medida que as empresas expandem fluxos de trabalho agênticos, as solicitações são frequentemente encaminhadas para modelos de ponta dispendiosos, mesmo quando opções de menor custo podem oferecer o resultado desejado. O BlueVerse OneToken administra a seleção de modelos em várias cargas de trabalho, incluindo código, voz, serviço, pesquisa e agentes, ao combinar cada tarefa com o modelo mais apropriado, com base nos requisitos de qualidade, segurança e desempenho do cliente.

Os clientes podem implementar o BlueVerse OneToken em seu ambiente de IA existente, ao obter uma assinatura única para o consumo de IA. Isto permite que consumam IA mediante seus provedores de nuvem atuais, com uso de plug-ins do OneToken, disponíveis na AWS, Google Cloud e Microsoft Azure. O LTM gerencia qualquer combinação de modelos de vanguarda, convencionais, de linguagens específicas e código aberto através de recursos proprietários de aproveitamento. O resultado é um gasto com tokens controlado, economia mensurável e otimização contínua.

O BlueVerse OneToken também introduz estruturas de uso baseadas em personas para funções como marketing, desenvolvimento de produtos e atendimento ao cliente, permitindo que as equipes usem a IA conforme suas necessidades, rastreiem padrões de uso e comparem o uso com os padrões do setor.

Isto ajuda as empresas:

Maximizar o retorno sobre seus investimentos em tokens ao combinar cargas de trabalho com o modelo mais adequado.

ao combinar cargas de trabalho com o modelo mais adequado. Manter a qualidade otimizada da organização ao comparar o desempenho da IA ??com seus próprios resultados históricos.

ao comparar o desempenho da IA ??com seus próprios resultados históricos. Melhorar a transparência e a responsabilidade através de um registro rastreável.

através de um registro rastreável. Incorporar a governança em fluxos de trabalho de agênticos ao autorizar solicitações e aplicar políticas corporativas antes do roteamento.

ao autorizar solicitações e aplicar políticas corporativas antes do roteamento. Trabalhar em ambientes de IA existentes ao manter os compromissos comerciais atuais.

"Passamos o último ano criando toda a infraestrutura de IA para nossos clientes, desde a criação de produtos agênticos até a execução dos modelos subjacentes. O BlueVerse OneToken é o próximo passo. Nossos clientes podem consumir IA mediante uma única assinatura, e assumimos a responsabilidade de garantir que cada token tenha o máximo desempenho. Ajudar as empresas a implantar IA não é mais suficiente. Elas precisam de um parceiro que possa orquestrar continuamente o uso da IA ??e otimizar o consumo em todos os modelos, cargas de trabalho e ambientes", disse Venu Lambu, Diretor Executivo e Diretor Geral da LTM.

O BlueVerse OneToken já está disponível para os clientes da LTM ao redor do mundo, começando com um programa de imersão com duração definida, desenvolvido para estabelecer parâmetros de consumo atuais e demonstrar oportunidades mensuráveis ??de otimização..

Para saber mais sobre o BlueVerse OneToken, clique aqui.

Sobre a LTM

A LTM, uma empresa do Grupo Larsen & Toubro, é uma empresa multinacional de serviços de tecnologia centrada em IA e parceira de criatividade empresarial das maiores empresas do mundo. Combinamos a visão humana com sistemas inteligentes para ajudar os clientes a criar maior valor na interseção entre tecnologia e conhecimento especializado. Nossas capacidades abrangem operações integradas, transformação e IA empresarial, que possibilitam novas formas de trabalho, novos paradigmas de produtividade e novos caminhos para agregar valor. Junto com mais de 87.000 funcionários em 40 países e nossa rede mundial de parceiros, a LTM é responsável pelos resultados dos clientes, ao ajudá-los não apenas a superar o mercado, mas também a criar soluções inovadoras. Saiba mais em LTM.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260923765800/pt/

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Contato para a mídia: Shambhavi Revandkar • Relações com a Mídia Global • shambhavi.revandkar@ltm.com