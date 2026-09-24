Huawei lança nova geração HUAWEI WATCH GT 7 no Brasil

A Huawei lança oficialmente nesta quinta-feira (24) a HUAWEI WATCH GT 7 Series no Brasil. Apresentada durante evento da marca no Auditório Ibirapuera Oscar Niemeyer, em São Paulo, a nova geração reúne o HUAWEI WATCH GT 7 e o HUAWEI WATCH GT 7 Pro, combinando design inspirado na relojoaria tradicional com avanços em esporte, saúde, localização e autonomia.

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Sob o conceito #MenosRecargaMaisTreino, a nova geração reforça um dos principais pilares da família GT: permanecer mais tempo no pulso e menos tempo no carregador. No HUAWEI WATCH GT 7 Pro, são até 21 dias de bateria, permitindo acompanhar treinos, sono, indicadores de saúde e diferentes momentos da rotina com menos interrupções para recarga.

Com mais de 100 modos de treino, a HUAWEI WATCH GT 7 Series amplia os recursos dedicados a modalidades como corrida, ciclismo e esqui, além de oferecer mapas coloridos offline para atividades ao ar livre.

Entre os destaques está a evolução do Sistema de Posicionamento HUAWEI Sunflower, combinado pela primeira vez na família a um algoritmo de navegação inercial XDR impulsionado por inteligência artificial. A tecnologia combina sensores internos e sinais externos para realizar predição de rota e aprimorar o posicionamento, mesmo em locais onde o sinal pode ser prejudicado, como túneis, pontes, montanhas e viadutos.

No ciclismo, a nova geração disponibiliza informações como inclinação, inclinação média e faixa de inclinação, além de potência em watts diretamente no pulso. Para os praticantes de esqui, a série oferece um modo dedicado a ambientes internos e acesso a mais de 3 mil mapas de estações de esqui ao redor do mundo, com informações sobre rotas e níveis de dificuldade.

Os avanços também chegam ao acompanhamento de saúde e bem-estar. Por meio do HUAWEI TruSense System, os smartwatches acompanham diferentes indicadores, como frequência cardíaca, variabilidade da frequência cardíaca (VFC), sono e estresse.

Uma das novidades da geração é a Pontuação de Preparo Físico, desenvolvida para ajudar o usuário a compreender como o organismo se recuperou durante a noite. A avaliação considera informações como qualidade do sono, estresse, duração dos exercícios, carga de treino, temperatura corporal e dados cardiovasculares, ajudando a indicar se o corpo está mais preparado para uma nova atividade ou se pode ser necessário priorizar a recuperação.

A série também oferece recursos dedicados à saúde feminina, incluindo a Gestão da Saúde Menstrual, integrada ao aplicativo HUAWEI Health. A funcionalidade permite acompanhar informações relacionadas ao ciclo e consultar estimativas para o início do próximo período e da janela fértil.

Já o HUAWEI WATCH GT 7 Pro amplia as possibilidades de acompanhamento cardiovascular com recursos como ECG e identificação de arritmias.

Para incentivar o movimento mesmo fora dos treinos tradicionais, os Miniexercícios oferecem atividades rápidas direcionadas a 11 diferentes áreas do corpo, que podem ser realizadas em diferentes ambientes e sem equipamentos especializados.

O HUAWEI WATCH GT 7 chega em versões de 41 mm e 46 mm, oferecendo alternativas para diferentes estilos e preferências de uso. A experiência pode ser personalizada com diferentes opções de mostradores, incluindo a possibilidade de criar watch faces com fotos da galeria.

No HUAWEI WATCH GT 7 Pro, o design ganha acabamento premium, com bisel 3D em cerâmica nanocristalina, estrutura em liga de titânio e cristal de safira, combinando resistência com uma estética inspirada na relojoaria tradicional.

A nova geração também foi pensada para transitar entre diferentes momentos do dia, dos exercícios aos compromissos profissionais e sociais, mantendo no pulso recursos de esporte, saúde e conectividade.

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Compatível com Android e iOS, a HUAWEI WATCH GT 7 Series chega ao mercado brasileiro, ampliando o portfólio de wearables da Huawei no país. A campanha brasileira da nova geração conta com Cauã Reymond, parceiro da marca, reforçando a proposta da família GT de integrar tecnologia, esporte, saúde e estilo à rotina dos consumidores.