Trabalhadores de MG priorizam estudo de idiomas e tecnologia

Cursos de idiomas e tecnologia estão entre os mais procurados pelos trabalhadores de Minas Gerais. As duas áreas de conhecimento representam, respectivamente, 25,7% e 19,6% das matrículas realizadas por estes profissionais entre janeiro de 2025 e junho de 2026. Os dados são de um levantamento da Unico Skill, com base no histórico dos colaboradores das mais de 180 empresas que oferecem benefício educação a suas equipes, como Bradesco, iFood, Drogaria Araújo, Solar Coca-Cola, Bayer, Farmácia Pague Menos, Ypê, entre outras. Juntas, essas companhias empregam mais de 500 mil pessoas em todo o país.

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“A concentração de quase 50% das matrículas em idiomas e tecnologia é uma resposta direta ao que o trabalhador vê acontecendo no próprio ambiente profissional”, diz Joca Oliveira, CEO e cofundador da Unico Skill. “Para ser competitivo diante de tantas transformações, ele percebeu que precisa não só dominar as ferramentas de IA que estão mudando a nossa forma de trabalhar, como também resolver de vez uma lacuna antiga do mercado brasileiro: a fluência em um segundo idioma”.

Entre todos os idiomas, o inglês é o mais procurado pelos trabalhadores de Minas Gerais, com 86,7% das matrículas realizadas via Unico Skill em instituições de ensino como CNA, Cultura Inglesa, Cel.Lep, Fluency Academy, Cambly, entre outras. O top 5 ainda tem espanhol (8,4%), francês (2,4%), italiano (1,1%) e alemão (0,6%). “A inteligência artificial ampliou o acesso à tradução instantânea e, ainda assim, o número de profissionais estudando inglês aumentou. Isso acontece porque negócios dependem de relacionamentos, e construí-los continua sendo uma habilidade inteiramente humana”, ressalta Joca. O número de matrículas de profissionais mineiros em cursos de idiomas cresceu 943% no primeiro semestre de 2026 em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo dados internos da Unico Skill.

A procura pelo ensino de tecnologia em Minas Gerais também teve um salto significativo: crescimento de 794% em um ano. Entre cursos livres, graduações, pós e especializações, os mais procurados nessa categoria são relacionados a desenvolvimento e engenharia de software (41,1%), inteligência artificial (39,1%) e dados e business intelligence (19,8%).

Perfil do trabalhador mineiro que estuda

O trabalhador mineiro que estuda está mais no começo da carreira do que a média do país, segundo dados da Unico Skill. Cargos júnior e pleno concentram 47,3% das matrículas no Estado, contra 42% no Brasil, e a proporção de quem tem o Ensino Médio Completo como formação mais alta chega a 21,5% em Minas, acima dos 15,8% nacionais. Millennials e Geração Z somam 87,4% do total.

Educação bate recorde no mercado de trabalho mineiro

Minas Gerais nunca teve tantos profissionais estudando como agora. Uma análise feita pela Unico Skill, com base nos microdados do módulo Educação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, divulgados em junho pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), descobriu que pouco mais de 1,5 milhão de mineiros conciliam trabalho e estudo. Isso representa 14% de toda a força laboral ocupada do Estado. Em 2019, quando a atual metodologia do estudo começou a ser aplicada, esse número era de 1,3 milhão, o que significava 12,8% das pessoas empregadas naquele ano.

Sobre a Unico Skill

A Unico Skill é uma empresa brasileira que busca democratizar o conhecimento no ambiente corporativo, fornecendo educação ilimitada como benefício a funcionários de empresas e seus dependentes. A plataforma conecta empresas, trabalhadores e algumas das melhores instituições de ensino do Brasil, como PUC-PR, PUC-RS, Ibmec, Mackenzie, Fundação Dom Cabral, Estácio, CNA, Coursera, entre outras, além das melhores universidades estrangeiras.

Atualmente, o benefício educação da Unico Skill está em mais de 180 empresas, como Bradesco, iFood, Bayer, Aché, Nestlé, Solar Coca-Cola, Heineken, Ypê, Farmácia Pague Menos, BMG, banco BV e outras, que somam mais de 200 mil colaboradores.

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Em 2025, a Unico Skill foi eleita uma das 100 Startups to Watch pela revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios.