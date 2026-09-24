Como metodologias estruturam decisões em estratégia

Projetos relacionados a branding, comunicação e estratégia de negócios podem envolver diferentes fontes de informação, como dados de mercado, comportamento do consumidor, contexto cultural, tendências e objetivos organizacionais. Diante dessa complexidade, algumas empresas e consultorias passaram a desenvolver metodologias próprias para organizar as etapas de análise e tomada de decisão.

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Esses modelos funcionam como estruturas de trabalho que estabelecem etapas, critérios e ferramentas para conduzir determinados tipos de projeto. Em vez de tratar cada desafio de maneira isolada, uma metodologia pode organizar diferentes informações dentro de uma sequência de diagnóstico, interpretação, definição estratégica e acompanhamento.

Na prática, o desenvolvimento de uma metodologia pode partir da combinação de conhecimentos de diferentes disciplinas. Antropologia, psicologia, sociologia, análise de dados, design, administração e tecnologia, por exemplo, podem contribuir para diferentes etapas de um processo estratégico.

Um dos pontos de atenção nesse tipo de abordagem é evitar que a utilização de dados elimine o contexto em que eles foram produzidos. O AI Risk Management Framework, desenvolvido pelo National Institute of Standards and Technology (NIST), observa que sistemas baseados em dados podem representar fenômenos humanos e sociais de forma mensurável, mas que essa representação pode deixar de fora informações contextuais importantes.

Do diagnóstico à aplicação

Uma metodologia estratégica pode começar pela identificação do problema que precisa ser investigado. A partir daí, são definidos os dados e informações necessários, as ferramentas de pesquisa e os critérios utilizados para interpretar os resultados.

Em estudos relacionados ao comportamento do consumidor, por exemplo, a análise pode considerar não apenas características demográficas, mas também hábitos, comunidades, contextos de consumo, símbolos e formas de interação. Essas informações podem posteriormente ser organizadas em hipóteses sobre comportamentos e necessidades.

Outro possível eixo é a análise de tendências. Nesse caso, o processo pode envolver o acompanhamento de mudanças culturais, tecnológicas e comportamentais e a organização desses sinais para avaliar possíveis impactos sobre uma categoria, marca ou mercado.

Há ainda metodologias voltadas à experiência do consumidor, nas quais diferentes pontos de contato são analisados como partes de uma mesma jornada. A observação pode incluir desde o momento em que uma necessidade surge até as interações posteriores à compra.

A estrutura metodológica também pode ser utilizada dentro das próprias organizações. Processos de branding e estratégia frequentemente envolvem diferentes áreas e tomadores de decisão, o que torna necessário estabelecer critérios comuns para organizar informações, discutir alternativas e registrar decisões.

O papel da inteligência artificial

A incorporação da inteligência artificial adicionou uma nova camada a esses processos. Ferramentas de IA podem participar de atividades como organização de informações, análise de grandes volumes de dados, identificação de padrões e apoio à produção de conteúdo.

Ao mesmo tempo, a utilização da tecnologia exige a definição de responsabilidades humanas. O NIST recomenda que organizações estabeleçam papéis claros para as pessoas responsáveis por utilizar, supervisionar e gerenciar sistemas de inteligência artificial. O framework também destaca a importância de considerar contexto, transparência e limitações dos sistemas ao longo de seu ciclo de uso.

Nesse cenário, metodologias que incorporam IA podem estabelecer não apenas quais ferramentas serão utilizadas, mas também em quais etapas elas participam e quais decisões permanecem sob responsabilidade das equipes.

O caso da Brandbox

A criação de metodologias próprias também faz parte da atuação da Brandbox, consultoria brasileira que trabalha com branding, comportamento e estratégia de negócios.

Entre os modelos desenvolvidos pela empresa estão estruturas direcionadas a diferentes questões estratégicas. O Human Truth Compass™, por exemplo, organiza etapas relacionadas à investigação de padrões culturais e comportamentais. Já o Cultural Velocity System™ é voltado à observação e análise de sinais de mudanças culturais.

Outras metodologias desenvolvidas pela empresa abordam a experiência de consumo, a relação entre cultura organizacional e posicionamento de marca e a integração da inteligência artificial aos processos estratégicos. Entre elas estão o Ritual Commerce Framework™, o Brand Consciousness Elevation™ e o AI Compass Framework™.

A empresa também desenvolveu o Human-Centric Brand Blueprint™, que reúne diferentes etapas de construção de marca, desde a investigação de sua essência e dos públicos até narrativa, modelo de negócio, ativação e acompanhamento.

Segundo Jessica Otte, fundadora da Brandbox, a criação desses sistemas está relacionada à necessidade de organizar diferentes disciplinas dentro de um mesmo processo. “As metodologias funcionam como sistemas que conectam análise de comportamento, contexto cultural e objetivos de negócio. A proposta é organizar a tomada de decisão a partir dessas diferentes camadas.”

A aplicação de metodologias próprias não significa necessariamente seguir uma sequência fixa em todos os projetos. A estrutura pode ser adaptada conforme o problema analisado, as informações disponíveis e os objetivos definidos para cada trabalho.

Nesse sentido, a metodologia funciona como uma forma de organizar o processo — estabelecendo quais perguntas precisam ser respondidas, quais informações devem ser analisadas e como os diferentes conhecimentos envolvidos podem contribuir para a tomada de decisão.

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A discussão sobre metodologias próprias acompanha uma transformação mais ampla na forma como organizações lidam com dados, comportamento, cultura e tecnologia. À medida que esses elementos passam a fazer parte simultaneamente de processos estratégicos, a criação de estruturas capazes de conectá-los se torna uma das abordagens utilizadas para organizar a complexidade desses projetos.