Setembro Amarelo reforça debate sobre saúde mental

O Setembro Amarelo, mês dedicado à conscientização e à prevenção do suicídio, amplia também a discussão sobre saúde mental no ambiente de trabalho. Em 2026, o assunto se tornou ainda mais importante para as empresas por conta da nova redação da Norma Regulamentadora n°1 (NR-1), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que passa a contemplar os fatores de riscos psicossociais no Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO) e no Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) das empresas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A mudança ocorre em um cenário de crescimento em licenças relacionadas à saúde mental. Segundo dados do Ministério da Previdência Social, nos últimos quatro anos houve um aumento de 823% nos afastamentos por burnout, e somente em 2025, foram concedidos 7.595 benefícios por incapacidade temporária devido ao esgotamento profissional, em relação aos 823 cedidos em 2021.

Com isso, a saúde mental deixa de ser tratada apenas como uma questão individual e passa a fazer parte de discussões sobre condições de trabalho. Sobrecarga, jornadas prolongadas, assédio, insegurança e cobranças excessivas estão entre os fatores que podem contribuir para o adoecimento mental.

As iniciativas de saúde mental dentro das empresas seguem diferentes formatos. Entre as ações realizadas estão palestras e treinamentos, distribuição de folhetos informativos, orientação sobre canais de apoio e iniciativas voltadas ao fortalecimento do diálogo entre equipes e liderança.

Materiais impressos e brindes também podem integrar essas estratégias ao levar informações para os espaços de circulação dos colaboradores. A comunicação visual interna pode apresentar orientações de forma objetiva, reforçando mensagens de conscientização ao longo da rotina.

Em junho de 2026, a Gráfica GIV Online também incluiu o tema em sua agenda interna. A empresa realizou uma palestra voltada à atualização da NR-1 e à saúde mental, levando aos colaboradores informações sobre os novos aspectos da norma e a importância da atenção aos riscos psicossociais no ambiente de trabalho. A iniciativa integra um movimento mais amplo de discussão sobre prevenção e saúde ocupacional.

“A saúde mental precisa estar presente na rotina das empresas durante todo o ano. A palestra sobre a atualização da NR-1 foi uma oportunidade para ampliar o conhecimento dos colaboradores sobre os riscos psicossociais e reforçar a importância do diálogo e da prevenção no ambiente de trabalho”, comenta Marli Oliveira, Coordenadora de Segurança do Trabalho da GIV Online.

A pauta, entretanto, não se limita à realização de campanhas. Um documento elaborado pela Fundacentro e pela Fundação Getulio Vargas (FGV) destaca que a promoção da saúde mental no trabalho exige ações de prevenção e vigilância e intervenções que considerem também fatores organizacionais e estruturais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Nesse cenário, o Setembro Amarelo representa uma oportunidade para empresas ampliarem o diálogo sobre saúde mental, mas também para refletirem sobre as condições de trabalho, os canais de escuta e as estratégias de prevenção adotadas ao longo de todo o ano.