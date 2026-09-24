Granos participa da Marmomac Verona e apresenta novidades

A Granos participa mais uma vez da Marmomac, em Verona, na Itália, entre os dias 22 e 25 de setembro. A empresa cearense integra o Pavilhão Brasileiro, no estande 1024, onde apresenta seu portfólio de rochas naturais e as novidades desenvolvidas para o mercado internacional.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A participação na feira faz parte da trajetória internacional da Granos, que utiliza o encontro em Verona para manter o relacionamento com parceiros e apresentar novos materiais a partir de um portfólio que já possui uma base consolidada. A cada edição, a empresa leva novas possibilidades de pedras, acabamentos e aplicações para complementar essa seleção.

A presença da Granos em Verona ocorre em um momento de expansão das exportações de rochas naturais do Ceará. Em 2025, o Estado exportou US$ 77,5 milhões em quartzitos, crescimento de 178,1% em relação ao ano anterior. A Itália foi um dos principais destinos, com US$ 55,6 milhões em compras de quartzitos cearenses, alta de 110%.

No primeiro semestre de 2026, as exportações cearenses de rochas ornamentais chegaram a US$ 57 milhões, avanço de 44,9% em relação ao mesmo período de 2025. Itália, China e Estados Unidos estão entre os principais mercados compradores.

A participação na edição italiana ocorre poucos meses após a Marmomac Brazil 2026, realizada em São Paulo, onde a Granos recebeu dois reconhecimentos. O estande da empresa venceu o Best Communicator Award na categoria Design. A empresa também recebeu, em conjunto com a Marbrasa, o reconhecimento na categoria Embaixador.

Na edição brasileira, a Granos apresentou aplicações que exploraram diferentes possibilidades de uso da pedra natural. Entre os elementos do espaço estava uma mesa de jantar que poderia se transformar em fonte a partir de um corte central, proposta que integrou material, design e funcionalidade.

Para David Silveira, a presença nas duas edições da Marmomac permite à empresa acompanhar as transformações do mercado e levar para diferentes públicos a diversidade das rochas brasileiras.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“A Marmomac nos permite acompanhar de perto o que está sendo discutido no mercado internacional e, ao mesmo tempo, apresentar aquilo que temos de novo. O nosso objetivo é manter uma relação próxima com quem já conhece a Granos e mostrar como nosso portfólio continua evoluindo. O Ceará tem materiais com características muito particulares e queremos que essas possibilidades estejam cada vez mais presentes nas conversas internacionais sobre pedra natural”, completa o CEO.