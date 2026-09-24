SLB recebe da Aramco quatro contratos plurianuais integrados de construção de poços

A SLB (NYSE: SLB), empresa multinacional de tecnologia energética, anunciou hoje que recebeu quatro contratos integrados de construção de poços da Aramco para apoiar o desenvolvimento de petróleo e gás na Arábia Saudita. Segundo os contratos, a SLB irá gerenciar os serviços de construção de poços de ponta a ponta, entregando mais de 450 poços no prazo de três anos, com possibilidade de prorrogação por até dois anos.

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"A execução de centenas de poços ao longo de um programa plurianual e em múltiplos ambientes operacionais exige um modelo integrado que conecte planejamento, execução e fluxos de trabalho digitais para definir novos padrões de desempenho no setor", disse Steve Gassen, Vice-Presidente Executivo de Geografias da SLB. "A concessão destes programas avançados de construção de poços em grande escala à SLB reflete a confiança da Aramco em nosso modelo integrado e em nossas capacidades."

O modelo integrado de construção de poços da SLB reúne todos os aspectos da execução de poços mediante um modelo operacional habilitado por tecnologia. Ele combina fluxos de trabalho de perfuração digital com produtos e serviços automatizados de perfuração, avaliação, fluidos, cimentação e preparação para produção, a fim de melhorar a eficiência, a consistência e o desempenho dos poços em diversos programas de perfuração em grande escala.

Com base em décadas de cooperação entre a SLB e a Aramco, os contratos representam uma expansão significativa dos negócios de construção integrada de poços da SLB na Arábia Saudita e ressaltam a crescente adoção de modelos de entrega integrada por parte dos clientes.

Principais pontos:

A SLB garantiu quatro contratos integrados de construção de poços com a Aramco, com duração de três anos cada, com possibilidade de prorrogação por até dois anos, para apoiar o desenvolvimento de petróleo e gás na Arábia Saudita.

As concessões ampliam o uso do modelo integrado de construção de poços da SLB, habilitado por tecnologia, que conecta planejamento, perfuração e entrega de poços através de um único enfoque operacional que combina fluxos de trabalho digitais, perfuração automatizada e execução integrada.

Com base em décadas de cooperação entre a SLB e a Aramco, as concessões reforçam a crescente adoção pelos clientes da construção integrada de poços para programas de perfuração em grande escala e enfatizam a capacidade do modelo de aprimorar a consistência da execução em todo o ciclo de vida da construção de poços.

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa global de tecnologia que impulsiona a inovação energética há 100 anos. Com presença global em mais de 100 países e funcionários representando quase o dobro de nacionalidades, trabalhamos diariamente para inovar no setor de petróleo e gás, fornecer soluções digitais em larga escala, descarbonizar indústrias e desenvolver e expandir novos sistemas de energia que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.

Declaração de advertência sobre as declarações prospectivas:

Este comunicado de imprensa contém "declarações prospectivas" conforme definido pelas leis federais de valores mobiliários dos EUA — ou seja, declarações sobre o futuro, não sobre eventos passados. Tais declarações frequentemente contêm palavras como "esperar", "poder", "estimar", "pretender", "antecipar", "potencial", "projetado" e outras palavras semelhantes. As declarações prospectivas abordam assuntos que são, em diferentes graus, incertos, como previsões ou expectativas em relação à implementação ou aos benefícios previstos das novas tecnologias e parcerias da SLB; e melhorias nos procedimentos operacionais e na tecnologia. Essas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, incluindo, entre outros, a impossibilidade de reconhecer os benefícios pretendidos das estratégias, iniciativas ou parcerias da SLB; e outros riscos e incertezas detalhados nos Formulários 10-K, 10-Q e 8-K mais recentes da SLB, arquivados ou fornecidos à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). Caso um ou mais desses ou outros riscos ou incertezas se materializem (ou as consequências de tal desenvolvimento se alterem), ou caso as premissas subjacentes se mostrem incorretas, os resultados reais poderão divergir substancialmente daqueles refletidos em nossas declarações prospectivas. As declarações prospectivas referem-se apenas à data deste comunicado à imprensa, e a SLB se exime de qualquer intenção ou obrigação de atualizar ou revisar publicamente tais declarações, seja em decorrência de novas informações, eventos futuros ou outros fatores.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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