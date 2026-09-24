Naser Taher, fundador e presidente do MultiBank Group, foi nomeado Líder Financeiro do Ano no prêmio Gulf Business Awards 2026

Naser Taher, fundador e presidente do MultiBank Group — uma das maiores instituições de derivativos financeiros do mundo —, foi nomeado Líder Financeiro do Ano no prêmio Gulf Business Awards 2026. Entregue em uma cerimônia realizada no dia 23 de setembro no The Ritz-Carlton JBR, em Dubai, o prêmio integrava a categoria “Escolha da Redação”.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260924942590/pt/

Naser Taher, Founder and Chairman of MultiBank Group, one of the world’s largest financial derivatives institutions, was named Financial Leader of the Year at the Gulf Business Awards 2026

Esse reconhecimento ocorre após Taher liderar a expansão do MultiBank Group por mais de duas décadas, desde a sua fundação, em 2005, até se tornar uma instituição financeira que atende mais de quatro milhões de clientes em cem países. Sob sua liderança, o Grupo estabeleceu presença junto a mais de 18 órgãos reguladores financeiros em cinco continentes, registrando volumes diários de negociação superiores a US$ 35 bilhões.

Taher também orientou o desenvolvimento do Grupo nos mercados financeiros tradicionais e digitais, ampliando suas capacidades e mantendo o foco na confiança dos clientes e no crescimento de longo prazo.

Apoiado por uma estratégia centrada na regulamentação, na expansão internacional e na inovação, o MultiBank Group se consolidou como referência entre as principais instituições globais de derivativos financeiros.

Naser Taher, fundador e presidente do MultiBank Group, afirmou: “Este prêmio é um reconhecimento do que nossas equipes construíram juntas ao longo das últimas duas décadas. Comecei o MultiBank Group com a clara ambição de criar uma instituição financeira que empodere traders em diferentes mercados, ao mesmo tempo em que contribua positivamente para a evolução dos mercados financeiros, e aprendi ao longo do caminho que a confiança é sempre o centro do sucesso no setor financeiro. À medida que o setor evolui, continuaremos expandindo nossas capacidades, investindo em inovação e conquistando a confiança dos clientes em cada mercado em que atuamos.”

SOBRE O MULTIBANK GROUP

Fundado na Califórnia (EUA) em 2005, o MultiBank Group é líder global no setor de derivativos financeiros. A empresa atende a mais de 4 milhões de clientes em 100 países, registrando um volume diário de negociação superior a US$ 35 bilhões. Reconhecido por suas soluções inovadoras de negociação, conformidade regulatória rigorosa e atendimento ao cliente de excelência, o Grupo oferece uma ampla gama de serviços de corretagem e soluções de gestão de ativos. A empresa é regulamentada em cinco continentes por 18 das principais autoridades financeiras do mundo. Suas premiadas plataformas de negociação oferecem alavancagem de até 1000:1 em uma variedade de produtos, incluindo Forex, metais, ações, commodities, índices e criptomoedas. O MultiBank Group já recebeu mais de 80 prêmios do setor financeiro, reconhecendo sua excelência em negociação e conformidade regulatória. Saiba mais em MultiBank Group.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Nikolas Neofytou

Chefe de Compras Diretas

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nikolas.neofytou@multibankfx.com