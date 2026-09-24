Nexa Genesis hiperpersonaliza investimentos

A Nexa, pioneira em hiperpersonalização de investimentos com curadoria, anuncia o lançamento do Nexa Genesis, a primeira plataforma do Brasil que transforma objetivos de investimento em produtos hiperpersonalizados em tempo real. Em vez de navegar por um catálogo rígido de opções, o cliente ou o intermediário simplesmente descreve a meta em linguagem natural — especificando que deseja receber R$ 8 mil por mês em 5 anos sem risco elevado de crédito, por exemplo — e a plataforma gera a solução correspondente.

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“O Nexa Genesis é a maior inovação da indústria de investimentos da história do Brasil. Promove uma inversão completa na lógica tradicional do mercado financeiro, combinando de forma inédita as tecnologias de Blockchain e Inteligência Artificial (IA) para criar investimentos personalizados em tempo real”, diz Lucas Danicek, fundador da Nexa.

A nova plataforma atende clientes de family offices e instituições com alto nível de governança, numa estrutura extremamente robusta e segura. Mas também democratiza essa experiência premium que, até hoje, só poderia ser acessada pelos clientes de elevado patrimônio. Historicamente, apenas investidores de maior poder aquisitivo tinham acesso a estruturas exclusivas devido aos altos custos operacionais. O Nexa Genesis quebra essa barreira ao viabilizar a criação de produtos com uma aplicação mínima de apenas R$ 100.

“Ferramentas tradicionais de IA se limitam a oferecer investimentos padronizados, genéricos e não criam e estruturam produtos de forma automatizada e personalizada em conformidade com as regras regulatórias”, afirma Danicek. “Mesmo para clientes de elevado patrimônio, a experiência muitas vezes é demorada e cara. O Nexa Genesis entrega velocidade, baixo custo, curadoria e segurança”, diz.

Com o Nexa Genesis, o tempo necessário para a estruturação de um produto financeiro sob medida é drasticamente reduzido de semanas para menos de um minuto. Para o cliente, quanto maior o universo de ativos disponível, maior a capacidade de compor soluções para diferentes objetivos, prazos e necessidades de renda. “Queremos reforçar nossa missão de construir a melhor empresa de investimentos digitais com hiperpersonalização, escala e padrão institucional”, afirma o fundador da Nexa.

A plataforma opera no modelo B2B2C, no qual o investidor final interage com seu próprio assessor, consultor ou gestor, que insere os objetivos do cliente no sistema. A partir da descrição das necessidades em linguagem natural, o Nexa Genesis interpreta a intenção e desenvolve uma proposta de portfólio personalizada em tempo real. Além de estruturar a carteira, a ferramenta otimiza o dia a dia operacional ao gerar lâminas informativas, oferecer suporte completo sobre as teses de investimento e facilitar o monitoramento contínuo das carteiras e o envio direto de ordens, tornando a comunicação com o cliente mais fluida e eficiente.

Por trás dessa jornada ágil, o sistema conta com uma inteligência artificial que atua na camada de demanda, traduzindo os objetivos em modelos matemáticos e abstraindo toda a complexidade técnica para o intermediário. O grande diferencial competitivo e sustentável da plataforma está na sua curadoria, liderada por uma equipe com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro. Através de processos altamente rigorosos de seleção e análise de ativos, o time identifica e oferece teses exclusivas com forte assimetria de risco e retorno, que dificilmente seriam acessíveis ao mercado geral, garantindo solidez institucional e um estoque de ativos de alta qualidade.

Atualmente, as teses selecionadas e oferecidas pela Nexa abrangem produtos de crédito, consórcio, FGTS, consignado e títulos públicos, e a companhia já trabalha na integração de ativos de mercado de grande liquidez, como ações do S&P 500, Ibovespa, Ouro e Treasuries. Nos próximos meses, Nexa deve adicionar gradualmente novas classes de ativos para expandir as opções de combinação.

Sobre a Nexa



A Nexa é uma plataforma de investimentos que combina blockchain e AI para oferecer investimentos personalizados em tempo real. Nosso processo de originação e curadoria assegura a qualidade dos ativos, enquanto a estruturação segue o mais alto padrão institucional de governança e segurança. Possibilitamos que family offices, consultorias, escritórios de assessoria, gestoras e instituições financeiras criem produtos exclusivos e alinhados aos objetivos financeiros de seus clientes. Nossas soluções são customizáveis, programáveis, transparentes e eficientes — construídas para reduzir complexidades e barreiras de acesso a ativos de qualidade.

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Danthi Comunicação

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Aline Zampieri (11) 93270-0999 - aline@danthi.com.br