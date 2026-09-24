Fenasan 2026 amplia ações de sustentabilidade

A Fenasan 2026 e o 37º Encontro Técnico AESabesp darão mais um passo em sua trajetória de sustentabilidade. Em comemoração aos 40 anos da Associação dos Engenheiros da Sabesp (AESabesp), o maior evento de saneamento ambiental das Américas ampliará suas ações de gestão das emissões de gases de efeito estufa (GEE) por meio de uma parceria com a Carbon Free Brasil, que contempla a mensuração, compensação e certificação das emissões com o Selo Carbon Free®.

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A iniciativa amplia o alcance das medidas ambientais desenvolvidas pela AESabesp nos últimos anos e passa a envolver, além da organização do evento, os visitantes e as empresas expositoras, fortalecendo o compromisso coletivo com a sustentabilidade.

Para Pierre Ribeiro de Siqueira, diretor de Inovações da AESabesp, a parceria representa um novo estágio na estratégia ambiental da entidade: "Com a Carbon Free, a compensação das emissões ganha uma nova dimensão. Vamos contemplar a pegada de carbono dos participantes e criar oportunidades para que os expositores também contribuam, por meio da premiação Fenasan & Carbon Free. Isso reforça o compromisso de um evento que, há décadas, incorpora práticas voltadas à redução dos impactos ambientais", destaca.

Alzira Garcia, coordenadora de Sustentabilidade e Gestão da Descarbonização da AESabesp, destaca que a ampliação do programa é resultado de um processo contínuo de evolução das práticas ambientais da entidade: "A Comissão Organizadora sempre buscou o pioneirismo em sustentabilidade. Nossa prioridade é reduzir os impactos ambientais das atividades do evento, reforçando o papel do setor de saneamento na liderança da agenda climática e na construção de soluções sustentáveis para o futuro", afirma.

Evolução das ações ambientais

As iniciativas de sustentabilidade da Fenasan começaram com o projeto Ecoeventus®, criado para promover educação ambiental, estimular a destinação adequada dos resíduos gerados durante o evento e incentivar ações de recuperação ambiental, como o plantio de mudas nativas.

Nos últimos anos, a estratégia evoluiu com a compensação das emissões de carbono por meio de créditos gerados em Unidades de Valorização Sustentável (UVS). Em 2026, a nova metodologia permitirá uma gestão mais precisa das emissões associadas à realização do evento e resultará na certificação da Fenasan com o Selo Carbon Free®, reconhecimento concedido a iniciativas comprometidas com a mensuração e compensação de suas emissões de gases de efeito estufa.

Para Luiz Henrique Terhorst, CEO e cofundador da Carbon Free Brasil, a iniciativa representa uma referência para o setor de eventos: "Quando ampliamos a mensuração das emissões, conseguimos compreender com maior precisão os impactos de um evento e estabelecer estratégias mais eficientes para sua gestão. A certificação Carbon Free® traduz esse compromisso e demonstra de forma transparente a responsabilidade ambiental assumida pela Fenasan", afirma.

Inovação e compromisso com a agenda climática

A sustentabilidade passou a integrar o planejamento estratégico conduzido pela Diretoria de Inovações da AESabesp, consolidando-se como um eixo permanente da organização da Fenasan e do Encontro Técnico.

Além da compensação das emissões, a proposta é incentivar uma cultura de responsabilidade ambiental entre organizadores, expositores, parceiros e visitantes, demonstrando que grandes eventos técnicos e comerciais podem contribuir efetivamente para a mitigação das mudanças climáticas.

Fenasan e Encontro Técnico

A Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente (Fenasan) e o Encontro Técnico AESabesp, promovidos pela AESabesp, serão realizados de 20 a 22 de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo. A expectativa é reunir cerca de 40 mil visitantes e representantes de diversos países, consolidando o evento como o maior encontro de saneamento ambiental das Américas.



Com o tema "AESabesp 40 anos: conectando pessoas, conhecimento e inovação pelo saneamento", a programação abordará assuntos estratégicos como inovação tecnológica, inteligência artificial, recursos hídricos, mudanças climáticas, controle de perdas, saneamento rural, resíduos sólidos, eficiência energética e sustentabilidade.

Na feira, o público poderá conhecer produtos, serviços e tecnologias voltados para sistemas de tratamento de água, adução e abastecimento, coleta e tratamento de esgotos, drenagem, disposição final de resíduos e outras áreas do saneamento ambiental.

Já o Encontro Técnico, composto por 15 mesas e nove painéis, terá uma programação voltada a temas relevantes do setor, tais como: controle de perdas em sistemas de água; desenvolvimento tecnológico e inovação; drenagem urbana; educação ambiental; energias alternativas e eficiência energética; gestão empresarial e institucional; manutenção; operação e automação de equipamentos; meio ambiente e mudanças climáticas; recursos hídricos; resíduos sólidos; saneamento rural e saneamento em comunidades isoladas; saúde pública; sistemas de abastecimento e tratamento de água; e sistemas de coleta, tratamento de esgotos e reúso.



Serviço:

Encontro Técnico AESabesp/Fenasan 2026

Data: 20 a 22 de outubro

Local: Expo Center Norte – São Paulo (SP)

Congresso: das 9h às 18h

Feira: das 13h às 20h

Visitação à feira: gratuita

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Inscrições abertas neste link: https://fenasan.com.br/