NTT DOCOMO BUSINESS lança "Pro", uma nova oferta do docomo business SIGN® para produtos conectados globais em larga escala

A NTT DOCOMO BUSINESS, Inc. (anteriormente NTT Communications Corporation) anunciou hoje o lançamento do "Pro", uma nova oferta da linha docomo business SIGN®1 — uma solução de Rede como Serviço (NaaS) focado em IoT com recursos de segurança integrados. Projetado para apoiar a implementação global e em larga escala de produtos conectados, o "Pro" ajuda os clientes a gerenciar e operar dezenas de milhares de conexões IoT. O serviço estará disponível a partir de março de 2027.

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Essa nova oferta aborda os desafios de alcançar uma gestão operacional mais avançada por meio do gerenciamento centralizado da conectividade IoT doméstica e internacional, automação operacional e integração de sistemas, ao mesmo tempo em que reforça a segurança. Ela reduzirá a carga operacional dos clientes, apoiando a entrega contínua de valor por meio de produtos e serviços conectados.

1. Contexto

Nos últimos anos, diante da escassez de mão de obra resultante da queda na taxa de natalidade e do envelhecimento da população no Japão, diversos setores — como manufatura, logística, saúde, infraestrutura social e mobilidade — têm buscado processos que economizem mão de obra e operações mais sofisticadas por meio de direção autônoma, monitoramento remoto e uso de IA. Para apoiar essas iniciativas, a adoção de produtos conectados — que incluem funções de comunicação integradas a veículos, máquinas industriais, câmeras de vigilância, equipamentos médicos e outros dispositivos — vem se expandindo. A GSMA Intelligence2 prevê que o número de conexões IoT em todo o mundo chegará a 38,7 bilhões até 2030, sendo que as conexões corporativas representarão 63% do total.3

Diante da crescente adoção de produtos conectados, o número de conexões e dispositivos operados e gerenciados por empresas expandiu-se de alguns milhares para dezenas de milhares, aumentando a importância de uma operação e gestão eficientes. Em particular, ao oferecer serviços utilizando produtos conectados no Japão e no exterior, as empresas enfrentam desafios operacionais cada vez mais complexos, incluindo a gestão do ciclo de vida (ativação, suspensão e encerramento de SIMs), a integração com sistemas externos, o monitoramento do status de comunicação e a resposta a falhas.

Além disso, tornou-se cada vez mais importante lidar com comunicações não autorizadas e infecções por malware decorrentes de ataques cibernéticos direcionados a produtos conectados e às redes que os interligam. Em resposta a esse cenário, as empresas que prestam serviços por meio de produtos conectados precisam não apenas gerenciar a conectividade e os dispositivos de forma eficiente, mas também operar seus serviços com confiabilidade, implementando medidas de segurança que incluam a proteção dos canais de comunicação.

2. Principais Recursos e Benefícios do “Pro”

Além dos recursos de segurança patenteados oferecidos como padrão neste serviço,4 o “Pro” disponibiliza funções avançadas de gestão de conectividade para empresas que operam negócios de IoT em larga escala. Ele oferece suporte a todo o ciclo de vida dos serviços de IoT — desde a otimização da ativação de SIMs e da configuração inicial na implantação de grandes volumes de dispositivos IoT até a gestão centralizada de conectividade e dispositivos distribuídos pelo Japão e pelo exterior, além de facilitar a integração de sistemas durante a expansão dos serviços. Isso permite que os clientes garantam a estabilidade na prestação de serviços e o crescimento contínuo dos negócios, reduzindo, ao mesmo tempo, a carga operacional, os custos de gestão e os riscos de segurança associados à expansão das atividades.

Os principais benefícios do “Pro” são os seguintes:

2.1 Automação da Ativação e Configuração de SIMs

As tarefas de configuração e ativação de SIMs relacionadas ao envio e à implantação de dispositivos IoT podem ser otimizadas por meio de um portal ou de APIs. Além disso, a integração com os sistemas dos clientes e a automação de processos — como ativação, suspensão e encerramento de SIMs — permitem reduzir o tempo e o esforço necessários para lançar serviços ao implantar grandes quantidades de dispositivos.

2.2 Gerenciamento centralizado de conectividade e dispositivos nacionais e internacionais

Os clientes podem monitorar centralmente o status e o uso de cartões SIM e dispositivos implantados no Japão e no exterior por meio de uma plataforma operacional comum. Além disso, a automação da detecção de anomalias e das notificações, bem como dos processos associados a alterações de contratos e configurações, permite reduzir a carga de trabalho das equipes operacionais responsáveis ??pela verificação e resposta em múltiplos sistemas.

Adicionalmente, a integração com recursos de segurança possibilita o monitoramento centralizado do status operacional de cartões SIMs e dispositivos, bem como de eventos de segurança, através de uma única plataforma operacional. Isso permite respostas iniciais mais rápidas na ocorrência de anomalias, apoiando a operação segura e estável dos serviços.

2.3 Expansão de serviços de valor agregado por meio de integração via API

Informações sobre cartões SIM e o status de dispositivos podem ser facilmente integrados a sistemas de negócios e plataformas de serviços por meio de APIs. Isso permite que os clientes ofereçam rapidamente serviços de valor agregado, como controle remoto e notificações de status, reduzindo simultaneamente o esforço de desenvolvimento associado à expansão dos serviços.

2.4 Melhoria das operações e da segurança por meio de visibilidade em tempo real

Ao visualizar as comunicações e o status dos dispositivos, os clientes podem verificar condições remotamente e identificar as causas de problemas quando ocorrem anomalias. Isso possibilita respostas iniciais mais rápidas a falhas, reduz a necessidade de intervenções presenciais e ajuda a diminuir o risco de interrupções no serviço. Além disso, a integração com recursos de segurança permite detectar comunicações não autorizadas e bloquear comunicações individualmente por cartão SIM, ajudando a reduzir os riscos de segurança associados a produtos conectados.

2.5 Expansão global mais eficiente com o uso de eSIM (SGP.32)5

O "Pro" oferecerá suporte ao SGP.32, o padrão de eSIM para IoT de próxima geração, com disponibilidade prevista a partir de março de 2027. Isso permitirá que os clientes alterem perfis de comunicação6 por meio de um portal ou APIs, mesmo após a fabricação e o envio dos dispositivos IoT. É possível aplicar o perfil de comunicação mais adequado sem fabricar produtos distintos para cada país ou região, simplificando o lançamento global de produtos ao permitir que uma única configuração de produto seja utilizada em múltiplos países e regiões.7

Além disso, é possível trocar de provedor de serviços de comunicação remotamente após o início das operações, sem a necessidade de substituir os cartões SIM físicos. Isso proporcionará maior flexibilidade para realizar alterações operacionais após o lançamento do serviço e para otimizar o ambiente de comunicação.

3. Disponibilidade

Março de 2027

4. Taxas/Processo de Solicitação

Os interessados ??devem entrar em contato com seu representante de vendas da NTT DOCOMO BUSINESS.

5. Desenvolvimento Futuro

Daqui em diante, sob o conceito de plataforma de AI-Centric ICT®,8 como uma plataforma de ICT de próxima geração otimizada para a era da IA, a NTT DOCOMO BUSINESS continuará a aprimorar recursos de segurança e a expandir funcionalidades que apoiam o uso eficaz de dados de IoT. Essas iniciativas atenderão aos diversos casos de uso de IoT e às necessidades dos clientes que surgem na era da IA.

1 Um NaaS (Network as a Service) focado em IoT com recursos de segurança integrados. Veja o comunicado à imprensa de 16 de setembro de 2025: Lançamento do “docomo business SIGN”, um novo serviço de IoT com recursos de segurança integrados (em japonês).

2 Uma divisão de pesquisa e consultoria da GSMA (GSM Association), uma associação industrial internacional que representa o setor global de comunicações móveis.

3 Para obter detalhes, consulte o seguinte site: https://www.gsmaintelligence.com/research/iot-market-forecast-to-2030-connections-by-region-and-vertical

4 Esta funcionalidade patenteada utiliza recursos de detecção e bloqueio de ameaças baseados em inteligência de ameaças para detectar comunicações entre dispositivos IoT e servidores maliciosos em tempo real. Os clientes podem bloquear comunicações individualmente por cartão SIM, quando necessário.

5 Um padrão internacional estabelecido pela GSMA para o gerenciamento remoto de eSIMs (provisionamento remoto de SIM) em dispositivos IoT. Ele permite que perfis de comunicação sejam entregues e alterados remotamente, mesmo após o envio dos dispositivos IoT.

6 Dados que combinam informações contratuais com um provedor de serviços de comunicação e as informações de configuração necessárias para conectar-se a uma rede. Com um eSIM, o provedor de serviços de comunicação utilizado pode ser alterado por meio do download remoto e da alternância de perfis de comunicação, sem a necessidade de substituir um cartão SIM físico.

7 Disponível em países e regiões, exceto naqueles onde as comunicações estão sujeitas a restrições regulatórias.

8 Refere-se a uma plataforma de ICT de próxima geração otimizada para a era da IA, na qual as empresas utilizam a IA para alcançar melhorias fundamentais na produtividade, fortalecer a competitividade e transformar seus modelos de negócios.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260923823854/pt/

Para mais informações

Para clientes

Serviços 1, Serviços de IoT e IA Física, Divisão de Serviços de Plataforma

NTT DOCOMO BUSINESS, Inc.

docomobusinessSIGN_proposal-support-ml@ntt.com

Para a imprensa

Assessoria de Imprensa

Departamento de Comunicação Corporativa, Divisão de Planejamento Corporativo

NTT DOCOMO BUSINESS, Inc.

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