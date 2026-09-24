Dataside tem novo MVP em Copilot da Microsoft

A Dataside, consultoria especializada em dados, inteligência artificial e tecnologia, amplia sua atuação na Microsoft com uma nova conquista de sua equipe. Reginaldo da Cruz Silva, Data Architect da companhia, foi nomeado Microsoft Most Valuable Professional (MVP) em Copilot, reconhecimento internacional concedido a profissionais que contribuem ativamente para o desenvolvimento da comunidade tecnológica.

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A conquista coloca Reginaldo em um grupo seleto de especialistas reconhecidos globalmente pela Microsoft e marca uma trajetória construída desde os primeiros anos da empresa. Como primeiro funcionário da Dataside, o profissional acompanhou a expansão da companhia e a evolução das tecnologias que hoje integram sua área de atuação.

Reconhecimento pela contribuição ao setor

O programa Microsoft MVP destaca profissionais que compartilham conhecimento e contribuem para o desenvolvimento da comunidade tecnológica por meio de conteúdos, palestras, mentorias, eventos e outras iniciativas — exatamente o tipo de atuação valorizada em Reginaldo.

"Receber o reconhecimento como Microsoft MVP em Copilot é uma realização importante, mas ganha um significado especial por toda a trajetória que construí na Dataside. Entrei quando a empresa ainda estava começando e cresci junto com ela, vendo de perto como as tecnologias mudaram. Hoje, poder compartilhar esse conhecimento com a comunidade é o que mais me motiva", afirma Reginaldo da Cruz Silva, Data Architect da Dataside.

O prêmio também reflete a cultura da empresa de estimular o desenvolvimento técnico e a participação de seus profissionais no mercado. Reginaldo passa a integrar o time de especialistas da Dataside reconhecidos pela Microsoft, ao lado de outros colegas que já têm o título de MVP.

"Na Dataside, sempre incentivamos nossos profissionais a buscar esse tipo de reconhecimento e, principalmente, a compartilhar conhecimento com o mercado. O desenvolvimento das pessoas anda junto com a evolução da empresa, e o reconhecimento do Reginaldo mostra isso na prática", afirma Caio, CEO e fundador da Dataside.

Inteligência artificial ganha espaço nas empresas

A nomeação acontece em meio à expansão do uso de inteligência artificial nas empresas. Ferramentas como o Copilot já fazem parte de estratégias de produtividade, automação e apoio à tomada de decisão em diferentes áreas.

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Para a Dataside, esse movimento exige profissionais capazes de combinar conhecimento técnico, visão de negócio e compreensão dos processos de cada cliente. É esse tipo de atuação — como a de Reginaldo — em que a empresa aposta para se manter à frente no mercado de dados e IA.