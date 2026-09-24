Ecolab conserva 927 bi litros de água em 2025

A Ecolab, líder global em sustentabilidade que oferece soluções e serviços de água, higiene e prevenção de infecções, apresentou os resultados de seu Relatório de Sustentabilidade de 2025. Pautada por metas ambiciosas para 2030, a companhia registrou um desempenho com resultados altamente mensuráveis. Por meio de suas soluções e serviços baseados em ciência, a empresa gerou US$ 12,9 bilhões em valor acumulado para seus clientes globalmente em 2025. Esse avanço permitiu conservar 245 bilhões de galões de água (cerca de 927 bilhões de litros), evitar a emissão de 4,7 milhões de toneladas métricas de gases de efeito estufa e proteger 1,7 bilhão de pessoas contra doenças transmitidas por alimentos e infecções.

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No Brasil, a companhia traduz essa estratégia global em soluções que apoiam empresas de diferentes setores na redução do consumo de recursos naturais, mitigação de riscos operacionais, aumento do desempenho de ativos e ganho de eficiência competitiva. A gestão eficiente da água é uma das principais frentes de atuação da Ecolab no Brasil. Em 2025, a empresa ajudou clientes no país a alcançar uma economia de água estimada em cerca de R$ 15,6 milhões, o equivalente a aproximadamente 1,38 bilhão de litros preservados. Os resultados foram impulsionados pela implementação de tecnologias digitais e soluções de monitoramento avançado, como o 3D TRASAR™, que acompanha em tempo real a qualidade e o uso da água em processos industriais, e a plataforma ECOLAB3D™.

No país, as soluções da Ecolab apoiam setores estratégicos da economia, como alimentos e bebidas, indústria, saúde, hotelaria, energia, mineração e saneamento. As iniciativas fortalecem a segurança, a padronização e a conformidade das operações, alinhando os negócios às melhores práticas ambientais e regulatórias.

“A sustentabilidade está cada vez mais conectada à eficiência do negócio. Quando uma empresa consegue fazer mais com menos recursos, ela reduz impactos ambientais, melhora sua operação e aumenta sua resiliência. Nosso papel é levar ciência, tecnologia e expertise para transformar desafios ambientais em oportunidades de crescimento”, afirma Alfredo de Matos, vice-presidente e gerente geral da Ecolab no Brasil.

Além de apoiar seus clientes, a própria operação da Ecolab no mundo também avançou em suas metas ambientais. Segundo o Relatório de Sustentabilidade, a companhia alcançou uma redução de 36% na intensidade do uso de água em suas operações e uma redução de 44% nas emissões operacionais, tendo como linha de base o ano de 2018, além de atingir o patamar de 92% de eletricidade proveniente de fontes renováveis.

O progresso reportado em 2025 também se estendeu fortemente para o pilar social. Desde 1986, a Fundação Ecolab apoia comunidades onde seus colaboradores vivem e trabalham, somando mais de US$ 174 milhões investidos em organizações sem fins lucrativos locais. Em 2025, os destaques de impacto comunitário incluíram US$ 24,2 milhões em doações totais para o apoio de 500 organizações sem fins lucrativos, sendo que 99% delas alcançaram seus objetivos previstos e 95% relataram impacto significativo do aporte financeiro. A empresa investiu também US$ 1,2 milhão especificamente em iniciativas de conservação e proteção da água, além de destinar US$ 3,2 milhões a organizações focadas na educação e no desenvolvimento de crianças e jovens. Completando as ações assistenciais, foram doados US$ 5,8 milhões em produtos de limpeza e sanitização para comunidades em 11 países.

“A transição para modelos produtivos mais sustentáveis passa por soluções que conciliem impacto ambiental positivo e resultados de negócio. Acreditamos que eficiência e sustentabilidade caminham juntas. Além disso, apoiamos as comunidades onde estamos inseridos, investindo em preservação ambiental e de educação de crianças e jovens”, completa Alfredo de Matos.

Investimento social que transforma comunidades

O Relatório de Sustentabilidade de 2025 também destacou o engajamento direto da força de trabalho da companhia. Os colaboradores realizaram 66 mil horas de voluntariado em 47 países, mobilizando 6.400 voluntários, o equivalente a 18% da força de trabalho global. A Fundação Ecolab fomenta essa cultura igualando as doações financeiras realizadas pelos funcionários em até US$ 1.000 por pessoa, ao ano, o que resultou em um total de US$ 6,7 milhões em doações dos colaboradores no último ano.

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No Brasil, a Ecolab reforça seu compromisso com o desenvolvimento social por meio da parceria com a United Way Brasil (UWB). Entre 2019 e 2025, a companhia destinou mais de R$ 1,7 milhão à organização. Nos últimos cinco anos, a iniciativa contribuiu para impactar 47 mil famílias com crianças de 0 a 6 anos e promover a inclusão produtiva de 69 mil jovens. Anualmente, colaboradores da companhia também atuam como mentores voluntários de jovens, entre 15 e 18 anos, oferecendo capacitação e uma imersão no escritório em São Paulo, ampliando perspectivas de desenvolvimento profissional e futuro.