São Camilo amplia rastreamento para diagnóstico de câncer

O câncer nem sempre apresenta sinais ou sintomas em seus estágios iniciais. Antecipar sua identificação, portanto, depende não apenas da realização de exames, mas de entender quem precisa ser investigado, quais exames são adequados e em que momento devem ser realizados. Essa é a proposta do Centro de Detecção Precoce da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo.

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O serviço começa a funcionar em um cenário de aumento da incidência do câncer no país. Segundo estimativa do Instituto Nacional de Câncer (INCA), o Brasil deverá registrar cerca de 781 mil novos casos por ano entre 2026 e 2028. Quando descoberto precocemente, o câncer pode apresentar maiores possibilidades de cura e, em determinadas situações, permitir tratamentos menos invasivos.

Uma estratégia personalizada

O atendimento começa com uma consulta médica, na qual são avaliados dados como idade, antecedentes pessoais e familiares, hábitos de vida e exames realizados anteriormente. Essas informações permitem definir uma estratégia de acompanhamento adequada a cada pessoa.

“Não se trata de solicitar o maior número possível de exames. O mais importante é compreender a história de cada paciente para definir o que realmente precisa ser investigado e em qual momento. Duas pessoas da mesma idade, por exemplo, podem ter recomendações completamente diferentes”, explica a oncologista Erika Simplício, da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo.

Para tumores que já possuem estratégias de rastreamento bem estabelecidas, como os cânceres de mama, colorretal e próstata, existem recomendações baseadas em evidências. No entanto, a indicação dos exames e a periodicidade do acompanhamento não são necessariamente iguais para todas as pessoas. Idade, antecedentes pessoais e familiares e outras características individuais podem antecipar, modificar ou, em algumas situações, afastar a necessidade de determinados exames.

Em situações selecionadas, a avaliação pode incluir também testes genéticos, como painéis multigênicos capazes de identificar alterações relacionadas à predisposição hereditária a diferentes tipos de câncer.

Para outros tumores, ainda não existem exames de rastreamento recomendados de forma rotineira para toda a população. Nesses casos, a avaliação médica individual pode identificar situações que justifiquem uma investigação direcionada.

Assim, mesmo quando existem protocolos de rastreamento bem estabelecidos, a prevenção e a detecção precoce devem ser individualizadas. O objetivo não é ampliar indiscriminadamente a quantidade de exames, mas definir o que é indicado para cada pessoa, no momento adequado, aumentando a precisão da investigação e evitando que oportunidades de diagnóstico precoce sejam perdidas.

“Uma pessoa pode estar bem, sem sintomas, e ainda assim apresentar características que indiquem a necessidade de antecipar uma investigação. O intuito é reconhecer essas situações antes que uma eventual doença comece a se manifestar”, afirma Erika.

Da avaliação à investigação especializada

A primeira consulta não precisa ser realizada por um oncologista. O paciente passa inicialmente por uma avaliação médica, e os exames são definidos de acordo com suas necessidades. Caso seja identificada alguma alteração, o paciente é encaminhado ao especialista mais adequado para dar continuidade à investigação.

O Centro de Detecção Precoce integra, assim, prevenção, avaliação individual, rastreamento e investigação ágil, buscando tornar o diagnóstico mais oportuno e aumentar as possibilidades de tratamento em fases iniciais.

O Centro atende nas unidades Pompeia, Santana e Ipiranga, em São Paulo. Os exames e eventuais encaminhamentos são definidos após a consulta, de acordo com a avaliação médica de cada paciente.

Sobre a Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo

No Brasil desde 1922, a São Camilo pertence à Ordem dos Ministros dos Enfermos, fundada por São Camilo de Lellis. Além de hospitais, conta com Centros de Educação Infantil, Colégios e Centros Universitários.

As Unidades Pompeia, Santana e Ipiranga fazem parte da Rede de Hospitais de São Paulo, que prestam atendimentos em mais de 60 especialidades e cirurgias de alta complexidade em neurologia, cardiologia, transplantes de fígado e musculoesquelético, cirurgias robótica e bariátrica. Por meio da atuação filantrópica, apoiam na manutenção das atividades de vários hospitais administrados pela São Camilo no Brasil com atendimento ao SUS.

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A Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo possui Centro de Oncologia e de Hematologia (Transplantes de Medula Óssea) e tratamento com CAR-T-CELL. Referência em urgência e emergência, conta com PS Adulto, Infantil e 60+. Possui a Certificação em nível Diamante da Qmentum Internacional, o Selo Amigo do Idoso e as Certificações PALC e ABHH.