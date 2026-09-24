COO da Dataside fala sobre IA e liderança no AI Summit

Letícia Carvalho, COO da Dataside, participou do AI Summit Brasil, realizado na última semana pelo Instituto Valor, levando ao evento uma visão de negócios sobre os desafios da inteligência artificial nas empresas.

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Convidada para um painel sobre Edge AI e Small Language Models (SLMs), Letícia dividiu o palco com Daniel Calero e Fabricio Lira, com a mediação de Elaine Coimbra. Em uma discussão predominantemente técnica, a executiva trouxe uma perspectiva de negócios, conectando o avanço da tecnologia aos desafios de processos, dados e estratégia das empresas.

"Quando recebi o convite, me senti desafiada pelo tema, mas também percebi que poderia contribuir para aquele debate justamente a partir do meu olhar como executiva de negócios. Trabalho conectando processos, pessoas e tecnologia para construir uma visão mais ampla e fazer essas pontas se encontrarem", explica.

Na avaliação de Letícia, o principal desafio das empresas na adoção da inteligência artificial nem sempre está na tecnologia disponível, mas em identificar os problemas certos, ter dados confiáveis e preparar as pessoas para que os investimentos em IA gerem impacto real.

Essa visão está presente na atuação da executiva dentro da Dataside. Um exemplo é o Acelera Jovem, programa que prepara jovens aprendizes para o mercado de tecnologia com mentorias, experiências práticas e bolsa. Outro é o DAFB – Dataside for Business, que reúne lideranças de grandes empresas para trocar experiências sobre transformação tecnológica.

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"A tecnologia precisa de especialistas, mas a inovação também precisa de quem consiga traduzir complexidade em estratégia e valor para o negócio. Na minha gestão, estimulo justamente essa troca de perspectivas", afirma Letícia.