Selbetti leva URA premiada ao Conarec 2026

A Selbetti Tecnologia, uma das maiores One-Stop-Techs brasileiras, participa do Conarec 2026, nos dias 23 e 24 de setembro, no Transamerica Expo Center, em São Paulo, com uma proposta voltada à integração entre atendimento, operação, dados, inteligência artificial e segurança. A empresa chega ao evento como vencedora do Prêmio Conarec 2026, na categoria URA Inteligente/URA AI Powered.

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No Conarec, a Selbetti apresenta o conceito "Da conversa à decisão", que parte de um desafio conhecido por quem lidera operações de experiência do cliente: quando canais, processos e dados não se conectam, o cliente precisa repetir informações que a empresa já possui, enquanto a operação perde contexto e eficiência.

A proposta reúne quatro frentes sob uma mesma governança: jornada conversacional; operação e execução; dados e inteligência artificial; e segurança e conformidade. Na jornada conversacional, a Selbetti integra URA inteligente, WhatsApp, chatbot, voz, e-mail, redes sociais e atendimento humano em um fluxo único, com histórico centralizado e transferência com contexto.

A frente de operação e execução contempla diagnóstico, redesenho de processos e integração com CRM, ERP e sistemas legados por meio de APIs. Em dados e inteligência artificial, a atuação envolve unificação de dados mestres e IA corporativa conectada a documentos e sistemas, com rastreabilidade das respostas. Já segurança e conformidade abrangem gestão de identidades e acessos, monitoramento e resposta a incidentes, além de governança aplicada à IA e aos canais de atendimento.

"Toda conversa com o cliente traz uma informação que a empresa pode usar para responder melhor hoje e decidir melhor amanhã. Velocidade sem contexto só acelera o problema, e é por isso que levamos ao Conarec atendimento, operação, dados, IA e segurança funcionando juntos, com a Selbetti responsável pelo resultado do diagnóstico à evolução contínua", afirma Rafael Brych, diretor de Ecossistema da Selbetti.

Em sua 24ª edição, o congresso, realizado pelo Grupo Padrão e pela Consumidor Moderno, reúne mais de 500 palestrantes em 120 painéis, distribuídos em oito trilhas de conteúdo, e a organização espera superar o recorde de 15 mil congressistas registrado em 2025.

Da automação à resolução: resultados na operação de atendimento

O Prêmio Conarec se soma a outros reconhecimentos recentes da Selbetti. No Prêmio ClienteSA 2026, a Selbetti foi eleita Parceiro/Fornecedor do Ano e recebeu troféu ouro pelo case desenvolvido com a Veloe, além de um troféu prata na vertical de saúde.

Na Veloe, a Selbetti estruturou uma arquitetura de atendimento híbrido com URA inteligente em nuvem, integrada por APIs em tempo real. De acordo com a empresa, a operação alcançou taxa média de retenção na URA acima de 80% e reduziu as transferências para atendimento humano a 15%. Na Credsystem, a URA foi modernizada com serviços de autoatendimento como pedido de aumento de limite e emissão de segunda via de fatura, e a retenção média subiu de 70,25% para 74,22%. A operação manteve resolução no primeiro contato acima de 93% e satisfação de 4,78 em uma escala até 5.

"Uma URA pode reter muitas ligações e, ainda assim, deixar o cliente sem solução. Por isso a contenção não basta como medida: acompanhamos resolução no primeiro contato, reincidência, esforço do cliente e satisfação, e desenhamos o transbordo para que o atendente receba o histórico e continue a conversa de onde a automação parou", explica Fabiano Amorim, Head da Unidade de Negócios de Customer Experience da Selbetti.

Serviço: Selbetti Tecnologia no Conarec 2026

Quando: 23 e 24 de setembro de 2026

Horário: das 9h às 18h

Estande: C23

Onde: Transamerica Expo Center (Av. Dr. Mário Villas Boas Rodrigues, 387, Santo Amaro, São Paulo/SP)

Site oficial: https://conarec.com.br

Sobre a Selbetti Tecnologia

A Selbetti Tecnologia é a maior One-Stop-Tech do Brasil, proporcionando um ecossistema completo de soluções para acelerar a transformação digital das empresas. Com quase 50 anos de história e um time de mais de 2,2 mil profissionais, a empresa atua como um hub de tecnologia que conecta automação, infraestrutura, inteligência artificial e experiência digital e física para impulsionar a eficiência e o crescimento dos negócios.

A Selbetti oferece soluções tecnológicas integradas que transformam operações e aumentam a competitividade das empresas, a partir de um ecossistema estruturado em dez unidades de negócios, cobrindo de forma estratégica as necessidades do mercado de tecnologia.

Fundada em 1977, a Selbetti carrega a inovação no DNA. A missão da empresa vai além da tecnologia, e conecta pessoas, dados e inovação para transformar desafios em oportunidades e acelerar o futuro das empresas. Com um olhar voltado para o amanhã, a Selbetti segue expandindo sua atuação, e consolidando sua posição como um dos principais vetores de inovação no Brasil.

Conheça mais sobre a Selbetti Tecnologia: https://selbetti.com.br/

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Website: https://selbetti.com.br