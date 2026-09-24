Future Health - Uma iniciativa mundial de Abu Dhabi: Nova análise estima que os riscos de saúde modificáveis ??representam uma oportunidade de US$ 16,4 trilhões para o PIB mundial anual em 2050

Abordar os riscos comportamentais, metabólicos e ambientais para a saúde poderia gerar um aumento estimado de US$ 16,4 trilhões no PIB mundial anual em 2050. Estas descobertas são apresentadas em O Futuro de uma Vida Saudável: Uma Oportunidade de US$ 16,4 Trilhões, um novo documento, elaborado em conjunto pela Future Health – uma iniciativa mundial de Abu Dhabi, pelo McKinsey Health Institute (MHI) e pelo programa Healthy Living do Departamento de Saúde de Abu Dhabi, que foi divulgado no marco da 81ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU 81) em Nova York.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260923219758/pt/

A new whitepaper by Future Health – A Global Initiative by Abu Dhabi, in collaboration with the McKinsey Health Institute, estimates that eliminating modifiable health risks could deliver substantial health and economic benefits

A publicação surge em um momento em que os governos buscam traduzir a Declaração Política das Nações Unidas sobre Doenças Não Transmissíveis e Saúde Mental, adotada em dezembro de 2025, em ações nacionais. O documento contribui para esta agenda mundial mais ampla, ao quantificar as oportunidades de saúde e econômicas proporcionadas por um estilo de vida saudável e fornecer aos governos um quadro prático para sua implementação.

Sua Excelência Noura Khamis Al Ghaithi, Subsecretária do Departamento de Saúde de Abu Dhabi, disse:"Com o aumento da expectativa de vida e a crescente incidência de doenças não transmissíveis, nosso modo de pensar sobre a saúde precisa evoluir. Precisamos de um sistema capaz de antecipar riscos, intervir precocemente e criar as condições para que as pessoas se mantenham saudáveis ??ao longo da vida."

Em um cenário modelado em que todos os riscos modificáveis ??para a saúde fossem eliminados, 1,5 mil milhões de anos de vida ajustados por incapacidade (DALYs) poderiam ser evitados em 2050, o equivalente a cerca de 47% da carga mundial de doenças projetada. Um DALY representa um ano de saúde plena perdida por doença, incapacidade ou morte precoce. Comparada à previsão de base para 2050, a eliminação dos riscos incluídos na análise poderia acrescentar 12 anos à expectativa média mundial de vida saudável ao nascer.

O relatório apresenta uma nova análise da MHI, ilustrando como a melhoria da saúde da população pode trazer benefícios que vão além do indivíduo, com potencial para intensificar a participação econômica e a produtividade em larga escala.

A análise também revela diferenças substanciais na parcela da carga de doenças atribuível a fatores de risco modificáveis ??entre os países, incluindo Índia (49%), EUA (45%), Alemanha (42%), Itália (40%) e Japão (35%), com o potencial de aumento do PIB variando conforme as condições locais e o progresso já em curso, entre outros fatores. Estas descobertas reforçam a necessidade de estratégias de vida saudável adaptadas às prioridades locais.

Lars Hartenstein, Sócio e Diretor de Longevidade Saudável do McKinsey Health Institute, disse:"A oportunidade de melhorar os resultados de saúde em larga escala nunca foi tão grande. Nossa análise demonstra que abordar os fatores de risco modificáveis ??pode acrescentar anos de vida saudável, enquanto fortalece a participação econômica e a produtividade. Atingir este impacto irá exigir ação coordenada entre os setores para abordar os fatores mais amplos que influenciam a saúde diariamente, desde onde as pessoas vivem e trabalham até como aprendem e se conectam."

O relatório argumenta que uma vida saudável não pode ser garantida apenas pelos sistemas de saúde. Pesquisas anteriores da MHI mostram que, dos 23 fatores identificados como determinantes da saúde, 19 estão fora do sistema formal de saúde,1 abrangendo áreas como educação, transporte, planejamento urbano, alimentação, tecnologia, emprego e desenvolvimento comunitário.

O documento defende a importância de uma vida saudável como prioridade social, exigindo que diferentes setores trabalhem em conjunto para criar ambientes que promovam vidas mais saudáveis, e propõe uma estrutura de cinco etapas para os governos: definir uma ambição clara; identificar as maiores oportunidades em saúde e economia; conceber um conjunto coordenado de medidas; implementar e ampliar medidas eficazes; e usar dados e feedback para aprender e adaptar.

Os exemplos citados no documento incluem a iniciativa de longo prazo Health Japan 21, o uso de dados populacionais pela Finlândia, o programa nacional de atividade física com suporte tecnológico de Singapura, e a plataforma de Inteligência em Saúde Populacional e Estratégia de Vida Saudável intergovernamental de Abu Dhabi.

Lançada em novembro de 2025, a Estratégia de Vida Saudável de Abu Dhabi fornece uma estrutura governamental para ações coordenadas em todo o emirado. O programa Vida Saudável do Departamento de Saúde de Abu Dhabi lidera e coordena sua implementação, trabalhando com entidades governamentais, empresas e comunidades em mais de 28 iniciativas que abrangem ambientes alimentares, escolas, locais de trabalho, atividade física e cuidados preventivos de saúde. Orientada por dados e ciência comportamental, este enfoque que envolve toda a sociedade visa remodelar os ambientes cotidianos para que escolhas mais saudáveis ??sejam mais fáceis e acessíveis, preservando, ao mesmo tempo, a liberdade de escolha individual. O relatório apresenta a experiência de Abu Dhabi como um exemplo prático de como os governos podem traduzir as ambições de vida saudável em ações coordenadas, oferecendo lições que podem orientar ações em diferentes contextos nacionais.

Sua Excelência o Dr. Ahmed AlKhazraji, Diretor Executivo de Vida Saudável do Departamento de Saúde de Abu Dhabi, disse:"Nosso foco é transformar esta ambição compartilhada em mudanças práticas que as pessoas possam ver e vivenciar em seu dia a dia. Os primeiros avanços incluem novos requisitos de nutrição e atividade física nas escolas, ambientes mais saudáveis ??em supermercados e restaurantes, a introdução do sistema de rotulagem frontal Nutri-Mark e publicidade responsável de alimentos e bebidas. Estes são marcos importantes, mas o impacto duradouro irá depender da responsabilidade compartilhada, do uso de dados e da ciência comportamental para entender o que funciona, e da adaptação à medida que aprendemos. Ao compartilhar estas lições a nível internacional, esperamos apoiar ações mais amplas para prevenir doenças crônicas não transmissíveis e promover uma vida saudável."

O relatório também identifica cinco mudanças que poderiam ajudar a ampliar a vida saudável em todo o mundo, abrangendo ciência, mensuração, tecnologia, incentivos econômicos e apoio social. Argumenta que o progresso também irá exigir mecanismos mais robustos para que governos e empresas aprendam uns com os outros, comparem evidências e desenvolvam abordagens compartilhadas que possam acelerar a ação em diversos países e setores.

O relatório faz parte da série Abu Dhabi Blueprints da Future Health, que examina o futuro da saúde. Seus temas serão explorados através do programa internacional da Future Health e na Cúpula de Saúde do Futuro de Abu Dhabi, que irá ocorrer de 20 a 22 de outubro de 2026.

O documento completo pode ser baixado aqui: O Futuro de uma Vida Saudável: Uma Oportunidade de US$ 16,4 Trilhões - Future Health.

Sobre a Future Health – Uma Iniciativa Mundial de Abu Dhabi

Future Health é uma plataforma permanente para cooperação mundial e inovação transformadora na área da saúde, realizada sob o patrocínio de Sua Alteza Xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Príncipe Herdeiro de Abu Dhabi e Presidente do Conselho Executivo de Abu Dhabi.

Ao reunir pesquisadores da área da saúde, formuladores de políticas, líderes empresariais, investidores e empreendedores de diversas disciplinas e regiões geográficas, a Future Health impulsiona a ação coletiva para fortalecer os sistemas de saúde e proporcionar vidas mais longas e saudáveis ??para todos.

Através de um programa anual de análises de pesquisa, publicações, iniciativas de impacto, desafios, financiamento de P&D e encontros intersetoriais, a Future Health promove o progresso em quatro áreas de foco: longevidade e medicina de precisão, sistemas de saúde e sustentabilidade, saúde digital e IA, e investimento em ciências da vida.

A Future Health é um projeto organizado e coordenado pelo Departamento de Saúde de Abu Dhabi e seus parceiros fundadores: PureHealth, M42, Instituto para uma Vida Mais Saudável de Abu Dhabi e Mubadala Bio. A Mediclinic Middle East atua como parceira estratégica e a Burjeel Holdings como parceira associada.

Para mais informações, acesse www.futurehealthinitiative.ae ?e siga a Future Health no: X, Instagram, LinkedIn e Facebook.

Sobre o McKinsey Health Institute

O McKinsey Health Institute (MHI) é um instituto permanente e sem fins lucrativos da McKinsey & Company, fundado na convicção de que, na próxima década, a humanidade poderá adicionar até 45 bilhões de anos extras de vida com maior qualidade. Sua missão é catalisar as ações e os investimentos necessários em todos os continentes, setores e comunidades para concretizar esta possibilidade, trabalhando com um sólido ecossistema de organizações para reunir e mobilizar líderes, promover pesquisas, criar e divulgar dados e ferramentas, bem como estimular o investimento e a inovação em áreas da saúde historicamente desatendidas.

Para mais informações, acesse https://www.mckinsey.com/mhi/overview.

1 McKinsey Health Institute. (2023). Tabela 1: Os 23 motoristas saudáveis. McKinsey & Company. https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/mckinsey%20health%20institute/our%20insights/the%20secret%20to%20great%20health%20escaping%20the%20healthcare%20matrix/table-1-the-healthy-23-drivers-final.pdf

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260923219758/pt/

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