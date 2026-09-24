DALI Lighting Awards 2027 Abre Inscrições

PISCATAWAY, N.J. e UTRECHT, Holanda, Sept. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Já estão abertas as inscrições para o DALI Lighting Awards 2027. A organização busca projetos de iluminação inovadores de todo o mundo que exemplifiquem todo o potencial da tecnologia DALI. As equipes têm até 8 de janeiro de 2027 para enviar seus trabalhos. Os prêmios serão entregues no DALI 27 – o primeiro Global DALI Summit + Expo.

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A organização industrial internacional DALI Alliance concede o prêmio anual DALI Awards a projetos que se destacam pelo controle inteligente da iluminação, pela alta qualidade do design e pela aplicação inovadora do padrão aberto DALI para controle digital da iluminação. "Todos os anos, nosso programa de prêmios reflete a impressionante contribuição da DALI para um excelente design de iluminação", disse Paul Drosihn, Gerente Geral da DALI Alliance. "Os projetos premiados destacam a ampla gama de recursos e benefícios que a DALI oferece para diversas aplicações." O DALI Lighting Awards 2027 reconhece e homenageia realizações notáveis e projetos que se destacam pela sua criatividade, experiência técnica e eficácia prática. Projetos para um total de 14 áreas de aplicação diferentes podem ser inscritos gratuitamente. Eles devem ter sido concluídos entre janeiro de 2024 e janeiro de 2026.

Categorias de Aplicação

Residencial • Interior Comercial: Local de Trabalho e Escritório • Interior Comercial: Espaços Públicos e de Hospitalidade • Exterior Comercial • Industrial • Entretenimento, Eventos e Espaços Públicos • Cidades Inteligentes e Infraestrutura

Categorias de Inovação

Melhor Uso de D4i • Melhor Integração de Iluminação de Emergência • Melhor Design Centrado no Ser Humano • Melhor Integração em Outros Sistemas • Inovação em Iluminação • Sustentabilidade e Eficiência Energética • Melhor uso de DALI+ ou DALI Gateways

Qualquer pessoa envolvida em um projeto pode se candidatar.

Os vencedores serão selecionados por um júri internacional de experts com designers de iluminação, editores das principais publicações do setor de iluminação e representantes de organizações do setor da Europa, EUA e China.

Gala Festiva no DALI 27 Summit em Utrecht

Os vencedores do DALI Lighting Awards serão anunciados no início de 2027. Os cobiçados troféus serão entregues no primeiro evento mundial da DALI do setor de iluminação: DALI 27. O evento irá estabelecer um novo fórum internacional para colaboração, compartilhamento de conhecimento e inovação do ecossistema global DALI.

https://www.dali-alliance.org/awards27.html

awards@dali-alliance.org

Sobre a DALI Alliance

A DALI Alliance é a organização global do setor para sistemas de controle de iluminação DALI. Este consórcio aberto e sem fins lucrativos de empresas de iluminação DE todo o mundo visa expandir o mercado de soluções de controle da iluminação com base no protocolo Digital Addressable Lighting Interface (DALI) padronizado internacionalmente.

Foto deste comunicado disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b5026eb6-51b2-40a1-b1e3-4289ecbe97e7

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001274477)