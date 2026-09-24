Learning Tree Expande Estrutura de Adoção de IA para transformar a prontidão da força de trabalho em resultados de negócios mensuráveis

HERNDON, Virgínia, Sept. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Learning Tree International expandiu sua Estrutura de Adoção de IA, uma abordagem estruturada que ajuda as organizações a transformar investimentos em IA em resultados de negócios mensuráveis, para preparas as pessoas para usar a IA de forma eficaz no seu trabalho diário. Com base nos seus 50 anos de experiência em transformação da força de trabalho, a estrutura combina casos de uso do mundo real, aprendizado baseado em funções e medição de resultados para acelerar a adoção prática e sustentável da IA em escala.

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A Learning Tree desenvolveu a estrutura inicial com os principais clientes em resposta a uma lacuna no mercado de soluções de treinamento e transformação de IA corporativa. A abordagem agora conecta o investimento em IA com o impacto nos negócios, alinhando a viabilização prática da IA?e as práticas de transformação organizacional com as prioridades estratégicas, competências da força de trabalho e resultados mensuráveis.

A estrutura apoia as empresas em todas as etapas da adoção da IA - desde a avaliação da prontidão da força de trabalho e a identificação de casos de uso prioritários, até a ampliação da adoção entre equipes e funções. Sua infraestrutura de suporte inclui avaliações de prontidão para IA, trilhas de treinamento modulares, aprendizado com base em funções, coaches de IA e ferramentas práticas de capacitação que as organizações podem implementar em toda a empresa.

A abordagem da Learning Tree tem por base a aplicação prática e é fundamentada na experiência de trabalho com mais de 50 organizações e 25.000 pessoas. Essa experiência ajuda as organizações a acelerar a adoção da IA em escala, alinhando o desenvolvimento de habilidades com resultados mensuráveis para as empresas. O investimento em tecnologia por si só não muda a forma como o trabalho é feito. A adoção sustentável e significativa exige colaboradores capazes de aplicar a IA em casos de uso relevantes, líderes aptos a conduzir a transição, e indicadores de desempenho que demonstrem se os novos comportamentos estão gerando resultados substanciais.

“A pergunta que os líderes devem fazer não é se eles têm uma estratégia de IA. E sim se a força de trabalho está pronta para executá-la”, disse David Brown, CEO da Learning Tree. “A adoção da IA é, em última análise, um desafio de transformação da força de trabalho. O valor é criado quando os funcionários conseguem aplicar a IA de forma eficaz para aprimorar a execução do trabalho — e quando os líderes desenvolvem a cultura, a governança e o impulso necessários para escalar essa mudança. A Estrutura de Adoção de IA da Learning Tree ajuda as organizações a passar da ambição da IA para um impacto mensurável nos negócios.”

Os resultados relatados em programas recentes de IA da Learning Tree incluem:

45% de aumento na confiança em IA

O uso de ferramentas de IA aumentou de 48% para 100% entre os participantes

10,8% de melhoria na produtividade, com os participantes relatando economia média de tempo de mais de quatro horas por semana





Muitas organizações fornecem amplo acesso a ferramentas de IA, mas têm dificuldades para converter esse acesso em valor de negócios consistente. Os funcionários podem fazer uso da capacidade disponível sem estar focados nas atividades de maior valor, e os líderes não sabem se o uso da IA está realmente aprimorando o desempenho. A Learning Tree soluciona isso ao vincular o acesso à IA com casos de uso prioritários, competências específicas por função e resultados mensuráveis.

A Estrutura de Adoção de IA está organizado em torno de três fases: Alinhar, Ativar e Demonstrar. Na fase Alinhar, as organizações conectam iniciativas de IA com prioridades de negócios, necessidades da força de trabalho e casos de uso de alto valor. Na fase Ativar, elas promovem a adoção por meio de aprendizado direcionado, aplicação prática e capacitação voltada para funções específicas. Na fase Demonstrar, elas medem as mudanças no comportamento da força de trabalho, no uso da IA e nos resultados dos negócios.

Com três caminhos a Learning Tree ajuda as empresas a melhorar a eficiência e o desempenho da IA, desenvolver as capacidades da força de trabalho e sustentar a transformação empresarial. Os caminhos são:

Ganhos de Produtividade e Ganhos Rápidos

Os Caminhos de Produtividade ajudam os funcionários a perceber rapidamente o valor das ferramentas de IA generativa, aplicando-as ao trabalho diário para a melhoria da eficiência e simplificação dos fluxos de trabalho.





Habilidades Baseadas em Funções e Prontidão da Força de Trabalho

Os Caminhos da Capacidade da Força de Trabalho fornecem desenvolvimento de IA com base em funções para profissionais de negócios, equipes técnicas, gerentes e executivos, para que cada grupo possa aplicar a IA de forma responsável e eficaz no trabalho.





Transformação Empresarial e Inovação Sustentável

Os Caminhos de Transformação Organizacional equipam líderes e agentes de mudança para estabelecer uma cultura pronta para IA, alinhar as prioridades da força de trabalho e da governança, dimensionar casos de uso de sucesso, e sustentar mudanças em toda a empresa.





A Estrutura de Adoção de IA ajuda as organizações a determinar se as iniciativas de IA estão mudando o comportamento, melhorando o desempenho e fornecendo valor. A Learning Tree avalia a confiança do participante, o uso de IA, os comportamentos no local de trabalho e o impacto percebido nos negócios e, em seguida, traduz os resultados em relatórios prontos para executivos que informam decisões e investimentos futuros.

Próximo Webinar: Transformar o Investimento em IA em Impacto

Junte-se aos experts da Learning Tree em 29 de setembro para “Transformar o Investimento em IA em Impacto”, uma discussão prática sobre a solidificação da prontidão da força de trabalho, a aceleração da adoção e a conexão de iniciativas de IA com resultados mensuráveis para os negócios. Inscreva-se aqui no webinar.

Para mais informações sobre a Estrutura de Adoção de IA e as soluções de força de trabalho de IA da Learning Tree.

Sobre a Learning Tree International

A Learning Tree International é provedora global de soluções de desenvolvimento de força de trabalho e treinamento de tecnologia. Há mais de 50 anos, a Learning Tree ajuda organizações e profissionais em todo o mundo a desenvolver habilidades críticas para um cenário de negócios e tecnologia em rápida transformação. Seus programas de aprendizado híbridos e orientados por instrutores capacitam indivíduos e organizações a acelerar a transformação, aprimorar o desempenho e alcançar resultados duradouros. Visite www.LearningTree.com para mais informações.

Perguntas da Mídia

Learning Tree International

Email: press@learningtree.com

Website: www.LearningTree.com

Vídeo deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3c846731-68c1-4b8b-9e38-276230d99530

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9833533)