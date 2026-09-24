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IBRI promove curso sobre obrigações regulatórias

O Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (IBRI) iniciará, em 1º de outubro de 2026, um curso online de nove aulas, com carga horária aproximada de 18 horas, voltado a diretores e profissionais de RI, áreas jurídicas e de governança corporativa. As sessões abordarão temas como Formulário de Referência, demonstrações financeiras, governança, assembleias e sanções regulatórias.

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Repórter
24/09/2026 14:25

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IBRI promove curso sobre obrigações regulatórias
IBRI promove curso sobre obrigações regulatórias crédito: DINO

O Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (IBRI) promove o curso "Obrigações Regulatórias das Companhias Abertas no Mercado de Capitais Brasileiro para RI", a partir de 1º de outubro de 2026, às 19h, no formato online. Com nove aulas e aproximadamente 18 horas de conteúdo, o curso é dirigido a diretores de Relações com Investidores, profissionais de RI, integrantes das áreas jurídicas e de governança corporativa, além de outros profissionais envolvidos no cumprimento dos deveres informacionais perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a B3.

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O curso combina o conhecimento técnico das normas com uma perspectiva prática sobre os desafios enfrentados pelas equipes responsáveis pela divulgação de informações e pelo relacionamento com o mercado. As aulas serão conduzidas por advogados do TozziniFreire, que atuam cotidianamente junto a companhias abertas e profissionais de RI, proporcionando uma visão aplicada dos temas. A abordagem prioriza as responsabilidades dos emissores e o papel das áreas jurídica e de RI na coordenação, revisão e suporte ao cumprimento das obrigações regulatórias.

Entre os assuntos previstos estão panorama regulatório das companhias abertas e o papel do RI; Formulário de Referência; demonstrações financeiras, ITR (Formulário de Informações Trimestrais) e DFP (Demonstrações Financeiras Padronizadas); Informe de Governança e informações ASG (Ambiental, Social e Governança); Assembleias Gerais; voto a distância; fatos relevantes e comunicados ao mercado; política de divulgação; negociação com valores mobiliários; recompra de ações; insider trading; janelas de bloqueio; sanções administrativas e riscos regulatórios.

A programação também confere atenção especial a temas estratégicos para o cotidiano dos profissionais de RI, como Assembleias Gerais, divulgações periódicas e regime de negociação com valores mobiliários.

Programação:

  • Aula 1: 1º de outubro — Panorama Regulatório das Companhias Abertas e o Papel das Relações com Investidores
    Fernanda Montorfano (TozziniFreire) e Danilo Herculano (IBRI)

  • Aula 2: 5 de outubro — Formulário de Referência: Estrutura, Atualizações e Boas Práticas
    Caroline Couto Matos (TozziniFreire/IBRI)

  • Aula 3: 8 de outubro — Divulgação Financeira Periódica: Demonstrações Financeiras, ITR e DFP
    Luciana Oliveti (IBRI)

  • Aula 4: 15 de outubro — Informe de Governança e Informações ASG
    Caroline Couto Matos (TozziniFreire)

  • Aula 5: 19 de outubro — Assembleias Gerais (Parte I): Convocação, Instalação e Representação dos Acionistas
    Victor Campinho (TozziniFreire)

  • Aula 6: 22 de outubro — Assembleias Gerais (Parte II): Voto a Distância e Deliberações Especiais (B3)

  • Aula 7: 26 de outubro — Fatos Relevantes, Comunicado ao Mercado, Aviso aos Acionistas e Política de Divulgação
    Victor Campinho (TozziniFreire/IBRI)

  • Aula 8: 29 de outubro — Negociação com Valores Mobiliários: Recompra, Insider e Janelas de Bloqueio
    Fernanda Montorfano (TozziniFreire/IBRI)

  • Aula 9: 5 de novembro — Sanções Administrativas e Riscos Regulatórios
    Ilene Patrícia Najjarian (Doutora em Direito Comercial pela USP e professora da FGV em São Paulo)

Serviço: Curso Obrigações Regulatórias das Companhias Abertas no Mercado de Capitais Brasileiro para o RI

Período: 1º de outubro a 5 de novembro de 2026

Carga horária: aproximadamente 18 horas (9 aulas de 2 horas)

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Para inscrição, basta acessar: https://forms.gle/7pTH3UTwpkkpVChL7



Website: http://www.ibri.com.br

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