inDrive lança guia de segurança para motociclistas parceiros

A inDrive, plataforma global de mobilidade e entregas, anuncia o lançamento do Guia de Bolso do Bom Motociclista, um novo material desenvolvido para apoiar motociclistas parceiros do Brasil com informações e orientações práticas para uma condução mais segura no dia a dia. A iniciativa chega em um momento de crescimento significativo da atividade realizada por intermédio de plataformas digitais no país.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo dados da pesquisa do IBGE de 2025, entre o 1,179 milhão de condutores de motocicletas em atividade no ano passado, 405 mil — o equivalente a 34,4% — exerciam a atividade por meio de aplicativos. Esse grupo quase dobrou desde 2022, com crescimento de 91,9%, enquanto o total de motociclistas aumentou 22,6% no mesmo período.

Diante desse cenário, iniciativas voltadas à informação e à prevenção ganham ainda mais relevância. Com a validação técnica do Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), do qual a inDrive é mantenedora social, o novo guia foi criado como uma ferramenta prática para acompanhar os motociclistas parceiros em diferentes momentos da rotina, reunindo recomendações que podem contribuir para decisões mais seguras antes, durante e depois das viagens.

“O crescimento do número de pessoas que utilizam a motocicleta como atividade e alternativa de mobilidade, no país, reforça a importância da informação e da educação para a segurança no trânsito. Iniciativas como este guia podem contribuir para escolhas mais conscientes e uma circulação mais segura nas cidades”, afirma Larissa Coutinho, Safety Manager da inDrive.

O Guia de Bolso do Bom Motociclista reúne conteúdos sobre alguns dos principais aspectos da condução segura, incluindo orientações sobre o uso adequado do capacete, postura na motocicleta e técnicas de frenagem. O material também traz recomendações para situações que exigem atenção redobrada, como pilotagem sob chuva ou à noite. O manual reforça ainda a importância de realizar verificações básicas antes de sair, com um checklist que inclui itens como pneus, freios, corrente ou transmissão, possíveis vazamentos, buzina e retrovisores.

“Quando falamos de segurança no trânsito, a prevenção começa também antes de ligar a motocicleta. Ter acesso a orientações práticas e confiáveis ajuda os condutores a incorporar hábitos mais seguros à sua rotina e pode fazer a diferença nas ruas”, ressalta Paulo Guimarães, CEO do Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV).

O guia da inDrive também aborda situações relacionadas à fadiga, destacando a importância de reconhecer os sinais do próprio corpo e fazer pausas quando necessário. Além disso, apresenta recomendações para situações de sinistro, com orientações sobre como agir de forma segura, pedir ajuda e preservar informações após uma ocorrência.

O material orienta ainda sobre a condução com passageiros, destacando impactos na estabilidade e frenagem, e traz dicas importantes para uma viagem mais segura a todos. “O objetivo é que este guia seja um recurso simples, acessível e útil para quem está diariamente em duas rodas nas ruas do Brasil usando o aplicativo da inDrive. Acreditamos que nenhuma viagem é mais importante do que voltar em segurança para casa”, conclui Coutinho.

Além das informações relacionadas à condução, o material apresenta algumas das ferramentas disponíveis no aplicativo da inDrive no Brasil. Entre elas estão recursos para acionar serviços de emergência, entrar em contato com o suporte 24 horas, compartilhar os detalhes da viagem, cadastrar até cinco contatos de emergência e gravar o áudio da corrida. A iniciativa faz parte do compromisso da plataforma de continuar desenvolvendo ações e ferramentas voltadas à segurança e ao apoio à comunidade.

O Guia de Bolso do Bom Motociclista está disponível para os motociclistas parceiros da plataforma no link e no aplicativo da inDrive.

Sobre a inDrive

A inDrive é uma plataforma global de mobilidade e serviços urbanos. Seu aplicativo foi baixado mais de 360 milhões de vezes e foi o segundo app de mobilidade com mais downloads pelo terceiro ano consecutivo. Além da intermediação de transporte individual de passageiros por aplicativo, a inDrive oferece uma lista crescente de serviços urbanos, incluindo intermediação de transporte individual de passageiros intermunicipal e de entregas. Em 2023, a empresa lançou o New Ventures, um braço de empreendimentos e fusões e aquisições.

A inDrive opera em mais de 1.200 cidades em 48 países. Motivada pela missão de desafiar a injustiça social, a empresa está comprometida em ter um impacto positivo na vida de um bilhão de pessoas até 2030. Busca esse objetivo tanto por meio de seu negócio principal, que apoia comunidades locais com um modelo de preços justos, quanto por meio do trabalho da inVision, seu braço sem fins lucrativos. Os programas de empoderamento comunitário da inVision ajudam a promover educação, esportes, artes e ciências, igualdade de gênero e outras iniciativas vitais.

Para mais informações, basta nos seguir em:

Facebook: https://www.facebook.com/indrive.brasil

Instagram: https://www.instagram.com/indrive.br

TikTok: https://www.tiktok.com/@indrive.br

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Informações para a imprensa: Approach Comunicação: indrive@approach.com.br