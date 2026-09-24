Interesse por decant de perfume quase quintuplica em 5 anos

O interesse de busca por "decant", termo usado para a porção de um perfume transferida para um frasco menor, quase quintuplicou no Google, no Brasil, entre as primeiras 52 semanas do período de cinco anos consultado, de 19 de setembro de 2021 a 17 de setembro de 2022, e as últimas 52, de 21 de setembro de 2025 a 19 de setembro de 2026. Na comparação com as 52 semanas anteriores, a alta foi de cerca de 28%, segundo cálculo feito com dados públicos do Google Trends. O índice do termo inclui as buscas que contêm a palavra, como "decant de perfume", segundo os critérios do Google Trends.

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Pesquisas internacionais registram o avanço das amostras, das miniaturas e dos kits de descoberta oferecidos pelas próprias marcas de perfumaria. A consultoria Mintel incluiu, em junho de 2025, a amostragem entre as principais tendências de fragrâncias do ano, impulsionada por microtendências das redes sociais e pelo interesse em kits de descoberta, e registrou, no mesmo estudo, a busca das gerações Z e Alpha pelo que chamou de prestígio acessível. Segundo a Mintel, os conjuntos de amostras permitem experimentar diferentes aromas antes de se comprometer com um frasco inteiro, e, nos Estados Unidos, consumidores de 25 a 34 anos preferem comprar amostras pela internet antes de adquirir o tamanho completo. No varejo de prestígio dos Estados Unidos, as vendas de perfumes em miniatura e em tamanho de viagem cresceram 12% em unidades de janeiro a setembro de 2025, e os kits de minis e de descoberta tiveram alta de 41%, de acordo com a Circana.

No varejo de beleza de prestígio brasileiro, duas categorias da perfumaria avançaram no primeiro semestre de 2026. As fragrâncias de casas árabes cresceram 64% e as de nicho, 35%, segundo levantamento da Circana divulgado pelo Guia da Farmácia. A pesquisa atribui o resultado do nicho à ampliação da distribuição, à chegada de novas marcas e a consumidores em busca de exclusividade, e registra mais de 40 marcas árabes disponíveis no país. Uma das formas de experimentar essas fragrâncias em quantidades menores é o decant, que a Revista Ana Maria descreveu, em 16 de julho de 2026, como uma porção do perfume transferida para frascos menores, geralmente de 2, 5 ou 10 ml, usada tanto para testar uma fragrância antes da compra quanto para ter vários perfumes à disposição.

Isabella Vitorino é proprietária da Vitorino Perfumes, loja de decants em Piracanjuba (GO) com perfumes de casas árabes, de nicho e de grife. O cálculo com dados do Google Trends apresentado no início do texto foi feito pela empresa. "Com o decant, o cliente conhece uma casa árabe ou de nicho, compara opções e testa o perfume na pele por vários dias antes de decidir pelo frasco inteiro", afirma Isabella. Segundo ela, há também quem monte uma seleção de fragrâncias para variar ao longo da semana e quem leve os frascos menores na bolsa ou em viagens, sem levar o frasco completo.

Pesquisas feitas na pele de voluntários registram que o perfume não se comporta da mesma forma em todas as peles. Em estudo publicado em 2025 no International Journal of Cosmetic Science, pesquisadores da Universidade Le Havre Normandie, na França, aplicaram a mesma mistura de moléculas aromáticas no antebraço de dez voluntários e observaram que a evaporação dessas moléculas variou conforme as características da pele de cada um, em especial a hidratação, a perda de água pela pele e a rugosidade. Uma revisão de pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), publicada em 2026 no mesmo periódico, registra que bactérias da pele podem produzir, a partir do sebo e do suor, compostos voláteis que alteram o odor corporal de cada pessoa e que provavelmente influenciam as características olfativas das fragrâncias. A mesma revisão aponta que a interação entre as fragrâncias e o microbioma da pele ainda não está esclarecida.

Na avaliação de Isabella, sentir o perfume numa fita olfativa de papel, na loja, é uma experiência diferente de usá-lo na própria pele ao longo de dias, já que o papel não tem a umidade, a oleosidade e a microbiota da pele humana. "Testar na própria pele mostra como o perfume se comporta em quem vai usá-lo. Isso ajuda a decidir com mais acerto antes de comprar o frasco inteiro e a evitar um arrependimento que vejo com frequência: pagar caro por um perfume e não gostar", diz Isabella. Para quem vai experimentar, ela sugere começar por um pequeno conjunto de frascos de 2 ml e usar cada fragrância na pele por alguns dias. Pela estimativa dela, um decant de 5 ml rende até cerca de 80 borrifadas, e um de 10 ml, até cerca de 160, rendimento que varia conforme o tipo de borrifador. Para conservar o decant, ela recomenda mantê-lo bem fechado, em local fresco, longe da luz, do calor e da umidade do banheiro, fatores que, segundo ela, alteram a fragrância.

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Mais informações em www.vitorinoperfumes.com/blog/decant-de-perfume-por-que-virou-moda.html