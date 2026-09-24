Hayek abre inscrições para simulação da ONU em inglês
Promovido em parceria com a Internationali Negotia, evento reunirá estudantes do Ensino Médio para debates sobre questões globais. Melhor delegado ganhará viagem aos Estados Unidos com imersão em universidade americana
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A Hayek Global College, faculdade internacional, está com inscrições abertas para o Hayek Global Internationali Model United Nations (HGI MUN), simulação diplomática realizada 100% em inglês. A conferência acontecerá nos dias 2 e 3 de outubro, na sede da instituição em Brasília, Distrito Federal.
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Promovida em parceria com a Internationali Negotia, a iniciativa é voltada a estudantes do Ensino Médio fluentes em inglês. Durante o evento, os participantes assumirão o papel de delegados e terão o desafio de defender posições, negociar interesses e construir soluções para conflitos e questões da agenda global.
Os debates seguirão protocolos utilizados pela Organização das Nações Unidas (ONU) e serão organizados em três comitês. Entre os assuntos estão a guerra civil no Sudão, o conflito entre Rússia e Ucrânia e as disputas comerciais entre China e Estados Unidos.
Além de colocar o inglês em prática em um contexto de negociação, os estudantes poderão desenvolver competências como argumentação, pensamento crítico, comunicação, liderança e resolução de conflitos. Os participantes receberão certificado.
“A HGI MUN proporciona uma imersão no universo das relações internacionais, da geopolítica e da diplomacia, reunindo delegações com diferentes perspectivas para debater questões globais e construir soluções pacíficas”, destaca Edson Agatti, diretor-executivo da Hayek Global College.
Segundo Agatti, a proposta também amplia a formação dos jovens para além da sala de aula. “O HGI MUN também vai contar com a rede de contatos internacionais da Hayek para enriquecer o evento: embaixadores e diplomatas na cerimônia de abertura, ex-alunos, entre eles um do Sudão do Sul e outra da China, além de uma professora que vive na Ucrânia e relata em primeira mão a experiência da guerra”, completa.
Premiação: experiência acadêmica nos Estados Unidos
O estudante que alcançar a melhor avaliação como delegado da conferência ganhará uma viagem, com despesas pagas, para participar de um Summer Camp ou Winter Camp nos Estados Unidos. O programa proporcionará uma imersão acadêmica em uma universidade americana, permitindo ao estudante vivenciar de perto o ambiente universitário nos Estados Unidos. A programação também contará com passeios pedagógicos, que ampliam a experiência cultural e educacional no país.
“A proposta é permitir que o estudante vivencie o ambiente de uma universidade americana e entenda, na prática, como funciona uma graduação nos Estados Unidos, desde a rotina acadêmica até as possibilidades de formação. Além disso, ele poderá praticar o inglês em situações reais e ampliar o contato com a educação e a cultura norte-americanas”, completa Agatti.
Cronograma
26 de setembro – Treinamento presencial
2 e 3 de outubro – Conferência presencial
Serviço
Hayek Global Internationali Model United Nations (HGI MUN)
Público: estudantes do Ensino Médio fluentes em inglês
Data: 2 e 3 de outubro
Local: Hayek Global College – Condomínio Íon, SGAN 601, Bloco H, Asa Norte, Brasília (DF)
Inscrições:
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